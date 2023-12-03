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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還可以帶外食享用，店內有提供桌遊不時還會有各種活動哦！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還可以帶外食享用，店內有提供桌遊不時還會有各種活動哦！

2023-12-03 19:27:12 是兔也是貓 人氣：102
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是兔也是貓

發表篇數：76篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：醉人餐酒館Bistro
phone09-3071-8290
place桃園市實踐路225-15號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

誰說餐酒館一定要人來服務呢~

這次兔貓帶大家去有貓貓坐檯的店家！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的醉人餐酒館~

這家早上還是早午餐店哦！特別吧~

外觀看進去就超有氣氛~

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

進去前需要先換上拖鞋

鞋櫃上面還有應該被迫營業中( ￣▽￣)σ

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

進去就直接看到貓貓在桌上大躺

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

店家的燈很剛好不是那種亮到很誇張的燈

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

裡面還可以很大的貓爬架

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

店內有提供桌遊

可以跟朋友玩遊戲一點都不無聊~

可能玩到一半也會有貓貓陪玩哦！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

在這裡一點也不用擔心手機沒電！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

店員帶位後就會介紹消費方式

這裡男生$800、女生$600

調酒跟啤酒暢飲不限時喝到開心！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

可是也別喝到吐！

調酒也非常多樣化

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

有提供單點調酒跟無酒精飲料

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

而且這裡還可以帶外食，熊貓點起來！！

如果真的不知道喝什麼也可以請店員特調

但如果店員很忙就不要麻煩了哦！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

紅色代表喝起來不會很苦

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

還有點花香跟水蜜桃的味道

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

藍色代表有點偏苦裡面有氣泡水

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

所以喝起來很爽~

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

奶酒可可是女孩子比較喜歡的代表

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

裡面還有棉花糖！

柚子很喜歡喝奶酒所以對這杯特別滿意~

甜甜的味道！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還
兔貓跟柚子的炸物~

2個人吃剛剛好！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

要小心貓貓們也想吃~

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

注意不能給貓貓吃也不能隨意抱貓貓！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

醉人餐酒館真的很適合朋友聚會

還有多樣化的調酒可以選擇

這裡也會有各種活動~

想在這裡辦交換禮物也超適合！

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

快來跟貓貓一起嗨起來！越晚越不用睡~

我出酒你出命一起喝成神經病*\(^o^)/*

中原隱藏在社區中的擁有貓咪坐檯的醉人餐酒館，調酒暢飲不限時還

醉人餐酒館Bistro(點我點我)

地址：桃園市中壢區實踐路225-15號
柏德社區往內走到底
營業：21點00～04點00
電話：0930718290
公休：週二


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