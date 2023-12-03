誰說餐酒館一定要人來服務呢~

這次兔貓帶大家去有貓貓坐檯的店家！

中原隱藏在社區中的醉人餐酒館~

這家早上還是早午餐店哦！特別吧~

外觀看進去就超有氣氛~

進去前需要先換上拖鞋

鞋櫃上面還有應該被迫營業中( ￣▽￣)σ

進去就直接看到貓貓在桌上大躺

店家的燈很剛好不是那種亮到很誇張的燈

裡面還可以很大的貓爬架

店內有提供桌遊

可以跟朋友玩遊戲一點都不無聊~

可能玩到一半也會有貓貓陪玩哦！

在這裡一點也不用擔心手機沒電！

店員帶位後就會介紹消費方式

這裡男生$800、女生$600

調酒跟啤酒暢飲不限時喝到開心！

可是也別喝到吐！

調酒也非常多樣化

有提供單點調酒跟無酒精飲料

而且這裡還可以帶外食，熊貓點起來！！

如果真的不知道喝什麼也可以請店員特調

但如果店員很忙就不要麻煩了哦！

紅色代表喝起來不會很苦

還有點花香跟水蜜桃的味道

藍色代表有點偏苦裡面有氣泡水

所以喝起來很爽~

奶酒可可是女孩子比較喜歡的代表

裡面還有棉花糖！

柚子很喜歡喝奶酒所以對這杯特別滿意~

甜甜的味道！



兔貓跟柚子的炸物~

2個人吃剛剛好！

要小心貓貓們也想吃~

注意不能給貓貓吃也不能隨意抱貓貓！

醉人餐酒館真的很適合朋友聚會

還有多樣化的調酒可以選擇

這裡也會有各種活動~

想在這裡辦交換禮物也超適合！

快來跟貓貓一起嗨起來！越晚越不用睡~

我出酒你出命一起喝成神經病*\(^o^)/*

醉人餐酒館Bistro(點我點我)

地址：桃園市中壢區實踐路225-15號

柏德社區往內走到底

營業：21點00～04點00

電話：0930718290

公休：週二