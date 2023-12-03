誰說餐酒館一定要人來服務呢~
這次兔貓帶大家去有貓貓坐檯的店家！
中原隱藏在社區中的醉人餐酒館~
這家早上還是早午餐店哦！特別吧~
外觀看進去就超有氣氛~
進去前需要先換上拖鞋
鞋櫃上面還有應該被迫營業中( ￣▽￣)σ
進去就直接看到貓貓在桌上大躺
店家的燈很剛好不是那種亮到很誇張的燈
裡面還可以很大的貓爬架
店內有提供桌遊
可以跟朋友玩遊戲一點都不無聊~
可能玩到一半也會有貓貓陪玩哦！
在這裡一點也不用擔心手機沒電！
店員帶位後就會介紹消費方式
這裡男生$800、女生$600
調酒跟啤酒暢飲不限時喝到開心！
可是也別喝到吐！
調酒也非常多樣化
有提供單點調酒跟無酒精飲料
而且這裡還可以帶外食，熊貓點起來！！
如果真的不知道喝什麼也可以請店員特調
但如果店員很忙就不要麻煩了哦！
紅色代表喝起來不會很苦
還有點花香跟水蜜桃的味道
藍色代表有點偏苦裡面有氣泡水
所以喝起來很爽~
奶酒可可是女孩子比較喜歡的代表
裡面還有棉花糖！
柚子很喜歡喝奶酒所以對這杯特別滿意~
甜甜的味道！
兔貓跟柚子的炸物~
2個人吃剛剛好！
要小心貓貓們也想吃~
注意不能給貓貓吃也不能隨意抱貓貓！
醉人餐酒館真的很適合朋友聚會
還有多樣化的調酒可以選擇
這裡也會有各種活動~
想在這裡辦交換禮物也超適合！
快來跟貓貓一起嗨起來！越晚越不用睡~
我出酒你出命一起喝成神經病*\(^o^)/*
地址：桃園市中壢區實踐路225-15號
柏德社區往內走到底
營業：21點00～04點00
電話：0930718290
公休：週二