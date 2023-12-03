台南大益夜市是2023年10月開幕的台南夜市，原本週四、六、日營業，最近加開週五營業，改為4567大益夜市！！

為了慶祝週五加開營業，在這週五12/1 大益夜市上空會出現3顆大熱氣球(就是今晚)，還有「益起打卡趣」完成關卡就送澎湖冰捲，全家快揪起來到大益夜市看熱氣球吃美食玩遊戲。

大益夜市 位置&停車資訊

大益夜市就位在南紡購物中心的斜對面，白天逛完南紡再來吃夜市美食，開車或騎車過來有很大的停車場，停車出入口在夜市後方的後甲一路上。





必喝得獎樂活名攤「日出極光」

逛夜市當然要先買杯飲料邊走邊逛，第一站來到獲得2023台灣五星集「樂活名攤」大獎的「日出極光」，這間在正入口藍色摩天輪對面，很好找。

嚴選食材選用虎山鮮乳、無添加化學添加物，飲品項目看似簡單，但都是考驗真材實料，用料好不好一喝就知道。

甘蔗清茶與鮮奶紅茶，好喝零負擔，夜市逛不到一半就喝完，只能說實在太順口了！

日出極光在大益夜市正門、側門、停車場入口，共有三個攤位，剛逛夜市絕對是人手一杯的清涼飲品。

全台南唯一用烤的胡椒魚「海味鯛民」

想吃魚料理最不能錯過這間「海味鯛民」，品項很簡單就是：胡椒魚、鹽烤魚、鹽鱸烤魚，生意非常好。

因為烤魚需要等待時間較長，建議打電話來訂，常客都直接加LINE訂好再來拿，外帶的客人真的很多。

上桌是一尾很大的鹽烤魚，使用台灣鯛…完全沒有土腥味，老闆娘說每天早上拿到新鮮活魚就馬上處理，當然新鮮無腥味。

肉質好鮮美，連小孩也很愛…這大半隻都被緹緹給吃掉。

大人組則最愛「胡椒魚」，他們的胡椒魚是對半剖開加特製胡椒煮烤的，香氣四益~濃濃胡椒與鮮美魚肉，吃過就愛上。

炒飯吃這間「炒飯佬」

吃魚時遠遠就看到「炒飯佬」排隊要點餐的人群，吃魚也想配個炒飯。

老闆大火炒飯的過程很療癒(看影片)，快速就炒好香噴噴的炒飯，醬香十足又夠味…好吃。

就是想吃煎牛排&雞排「恰恰香煎雞腿排」

這間好多人來外帶的「恰恰香煎雞腿排」，可單點、套餐，套餐含炒麵，根本就像來外帶牛排雞排，就只差沒有鐵板了。

看這滋滋作響的大鐵板台煎著肉炒著麵，夜市吃美食的氣氛就整個帶上來了。

煎至焦香皮脆的經典香蒜雞腿排，撒上香蒜粉更對味，海鹽牛小排味道也很不賴。

珠寶甜點水果凍球「金呷好球」

吸晴度高的「金呷好球」，一份10顆口味任選，剛好有10種口味來份綜合就能每種口味都吃到。

西瓜、紫葡萄、哈密瓜、橘子、火龍果、芒果、百香椰果、綜合美莓、蜂蜜蘆薈、可爾必思。

選好10顆再淋上蜂蜜與金桔汁增添風味，冰涼香甜能吃到好多水果口味與果粒，怪不得如此受歡迎。

日式大福「胖大福」

「胖大福」在剛剛飲料店日出極光旁，日式大福有好幾種口味，像是經典原味的紅豆草莓、抹茶紅豆草莓、奶油綠豆草莓、芝麻草莓、巧克力草莓。

每粒澎皮澎包…雪白圓滾滾的，我選”紅豆草莓”裡面包進整大顆草莓，甜甜紅豆與自然酸甜的草莓好搭。

粉紅貨櫃屋喝現打果汁「初の戀果汁」

喝完茶飲來喝果汁，「初の戀果汁」是較接近停車位區的亮眼粉紅貨櫃屋。

無論是外觀設計與地上投影都能看得出用心，而且超好拍的~

我們選了3杯現打果汁：酪梨牛奶+布丁、木瓜牛奶、綜合果汁，都很好喝。

尤其是”酪梨牛奶布丁”拿到手就被我們3人先喝光，果汁比例調配得好…喝起來清爽解油膩。

錘子啤酒遊戲「HAMMER BEER GAME」

好玩又中獎機率高的錘子啤酒遊戲「HAMMER BEER GAME」，每局100元可錘6個鐵酒瓶，只要鐵酒瓶進入正在轉圈的酒桶裡，就能任選一個大娃娃，說真的…娃娃都好大啊~

玩兩局緹緹都進不了，剩沒幾個就讓看不下去的我(緹編)來，想不到第2個就幸運進桶，緹爸說…我完全狗屎運。

選了一個緹緹愛的大隻小白，聽親切幽默的小姐姐說…剛剛來了一群香港遊客，幾乎每人玩一局都帶走一隻大娃娃離開，她娃娃快被清光一半了…呵呵呵，有來的朋友千萬別錯過。

旁邊還有BB槍射氣球、套圈圈、麻獎連線、彈珠台…等等。

好玩的撈魚撈蝦…大人小孩都喜歡，看到螯蝦、小螃蟹、小蝦、大蝌蚪、彩色魚也忍不住揍過來玩。

玩法分兩種，網子也分兩種，一般網可撈橘色區10分鐘80元，最後可帶走5隻小魚。

紙網可在白色區不限任你撈，5支網100元、11支200元，但紙網易破需要技巧哦~困難度高很多。

小小朋友玩的遊戲機、沙畫是爸媽讓小孩放電的好地方。

居然還看到有夠蝦的釣泰國蝦，夜市能也釣泰國蝦…好特別。

玩一圈再繼續吃美食，夜市烤玉米來一支，這間”玉米傑”入味涮嘴又不過鹹，還有蝦殼被烤到脆脆都能一口吃的懶人蝦。

大益夜市的美食重覆性不高，繞一圈還有好多想吃的美食，連先前常吃的一派胡鹽臭豆腐也有，吃好飽只能下次再來吃。

買著帶著走的地瓜球、龍鬚糖、水果糖胡蘆，心想通通都想來一份，沒關係…留著下次再來。

停車場邊四周也有賣髮飾衣服、小酒吧、旋轉木馬、兒童遊戲車，好逛好玩的4567大益夜市，停車也方便，快點一起來逛夜市吧。

大益夜市

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地址：台灣台南市東區建東街79巷939號(Google地圖)

營業時間：週四、五、六、日 18:00~00:00

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