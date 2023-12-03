耳聞北區有一間麵店，會在乾麵上加料，舉凡魷魚、叉燒、蚵仔、海瓜子、戰斧豬排等...超誇張的！但是礙於在北區公園路上，我自己則是住在安平，一直只有流口水的份，很想安排一天去試試！剛好這週末要去嘉義一日遊，我就提議先去吃天天意麵，再從永康上高速公路去嘉義，這樣的安排，全家人一致通過！

▼天天意麵店面不大，有老店的feel，但是又沒有老店令人詬病的衛生問題。天天意麵舉凡麵台到座位區，衛生環境都維持得非常不錯！

▼玻璃牆面上果然推出加料意麵菜單，琳瑯滿目，每碗都很誘人！

▼麵條是用澳洲黃金小麥製作，小麥麵條含有較高的膳食纖維，這有助於增加飽足感。膳食纖維有助於維持腸道健康，並且可以使食物在胃中停留的時間更長，延緩飢餓感。

▼這是天天意麵的菜單，以及我們今天點的餐點，價格部分大家自己判斷，我們是覺得價位ok，可以接受！

▼首先登場！豬魷拌麵！這碗就是在乾麵上鋪滿「戰斧豬排跟魷魚」整個滿出碗來，光看就食慾大開！

▼魷魚真材實料，非常新鮮！口感清脆不馬乎！

▼戰斧豬排透過炙燒後，表面有抹上天天意麵自己調製的醬料，整體醬料口感微甜，相當討喜，油脂豐富，真的是大快朵頤！

▼接下來是叉燒乾麵！四片大塊有厚度的叉燒，油脂豐富，透過炙燒香味四溢，配上天天意麵口感傳統Q彈的意麵，個人覺得是絕配！

▼叉燒4片才50元！真的是佛心價來的！

▼喜愛海味的，建議這碗蚵仔＋海瓜子湯麵！這碗只有在家自己加工才吃得到的組合，天天意麵其實每天都吃得到！愛喝湯、喜歡海味，基本上這碗絕對會是你的標配！

▼雖然蚵仔跟海瓜子不是走印象派的那種，但是數量是有誠意的，價格更是親民！

▼醬燒五花豬！其實這碗最符合我的想像！份量是我可以吃完的，醬燒醬汁剛剛好，不會搶味。五花肉本身也是帶有油脂，炙燒過更加可口。

▼醬燒五花豬整個厚度跟口味，真的不輸日本料理店了！對於一家麵店而言，真是不容易，看得出老闆的用心。

▼福州丸湯真材實料，每個福州丸份量飽滿，肉滿扎實。

▼滷味雖是配角，但是也是稱職的配角！滷味帶有淡淡中藥香味，鹹度剛好，該脆的脆，該Q的Q！給他80分！

▼其實我們也是看到老闆在做隔壁桌的餐點時，才看到老闆還真炙燒耶！頓時不敢相信我人在吃麵，是在一家麵店。

這次去嘉義之前特地繞過來吃，如果你問我以後還會來嗎？答案是肯定的！首先既然是麵店，麵還是要好吃！天天意麵的麵條Q彈，肉燥傳達的是傳統的香味，搭配各種不同的配料。結果都是加分，唯一需要適應的是份量，吃完真的好飽...這家應該算是台南獨一無二的麵店，值得朋友們來體驗！

天天意麵

地址：台南市北區公園路948-9號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（售完為止）

公休：週日、每月第一個週六

電話：06 252 7569

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