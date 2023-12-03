Kōhī Bar開幕後火速以灰色水泥牆席捲IG版面

好不容易等到有時間造訪內用

剛好碰到有粉絲準備包場店面進行慶生活動

玻璃窗上多了許多繽紛的偶像海報

側邊的戶外區域正是洗版IG的拍照重點區

除了網美之外也是許多網拍外拍的熟悉場景

簡單的牆面跟綠意真的很有都市綠洲的氛圍

戶外座位視同內用同樣也有低消限制

同時也是可以提供癮君子呼吸的空間

內部空間很寬闊但沒什麼燈光

雖然是中午時段但仍然很幽暗

地下似乎還有可以租借的活動空間

室內的空間有點日系和風感的灰冷色系

吧檯空間比起咖啡廳更像Bar風格

中間圍成一個口字型的座位空間非常有趣

內外兩側都是座位的獨特設計

內側空間是柔軟的布沙發空間

很像是家裡客廳的悠閒感

外圍則是木板長椅搭配突起的木板作為桌子

整體設計感覺很適合來認識新朋友

內外側的客人之間比較沒有隔閡

點餐不論內用外帶都先在Togo的窗台看菜單

飲料以義式咖啡跟奶類與氣泡特調飲品為主

提供不少輕食選擇很適合當早午餐一整套

銅板價格不超過百元非常親民

除了菜單上的輕食之外

櫃台還有超多口味的司康看起來非常可口

紅豆奶油吐司 TWD80

沒吃早餐跟午餐的我直接在Kōhī來個早午餐合併

嘴饞的時候特別喜歡吃甜口味

吐司現烤出爐有著香氣

餐盤很創意用了木托盤有點像鏟子的造型

很像是義大利窯烤披薩出爐的感覺

吐司本身酥脆鬆軟很有彈性

厚厚一球紅豆泥滑順但有點偏甜

比較特別的是奶油不是一般常見的黃色無鹽奶油

而是更偏向白色帶點鮮奶油口感的質地

吃起來有點像香草冰淇淋的感覺很特別

西西里 TWD90

咖啡內用同樣也是使用塑膠杯子

喝不完的時候可以直接外帶

氣泡感爽快消暑

內部有加入新鮮檸檬片但可惜整體還是偏甜

Kōhī Bar的食物對我來說調味都偏單一太甜

店內剛好遇到活動的準備導致用餐的時候受到不少影響

不過價格是真的不貴銅板價位

如果剛好經過想喝咖啡的話還是會考慮外帶就好

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/18

花費: TWD170(西西里+紅豆奶油吐司各1)

Kōhī Bar

FB粉絲團/IG

08:00-17:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區安和路二段18號

電話: 02-2708-9801



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北大安-[人x人2.0] 近信義安和站通化夜市，來自台東人氣烘焙麵包名店，吐司貝果樣樣熱門時常秒殺，台味特色文青吐司早午餐

台北大安-[王李氏炸醬麵] 近信義安和站通化夜市，精緻美味自選配料炸醬麵與拌麵，推薦粉蒸排骨與酸甜古早味酸梅湯，好喝偽裝成咖啡廳的復古老上海風格麵店

台北大安-[The Slice Shop] 臨江街通化夜市內近信義安和捷運站，獨特風味酸種麵糰製餅皮，戶外站桌立食Chill感，美式街頭風格外帶披薩店