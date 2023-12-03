Kōhī Bar開幕後火速以灰色水泥牆席捲IG版面
好不容易等到有時間造訪內用
剛好碰到有粉絲準備包場店面進行慶生活動
玻璃窗上多了許多繽紛的偶像海報
側邊的戶外區域正是洗版IG的拍照重點區
除了網美之外也是許多網拍外拍的熟悉場景
簡單的牆面跟綠意真的很有都市綠洲的氛圍
戶外座位視同內用同樣也有低消限制
同時也是可以提供癮君子呼吸的空間
內部空間很寬闊但沒什麼燈光
雖然是中午時段但仍然很幽暗
地下似乎還有可以租借的活動空間
室內的空間有點日系和風感的灰冷色系
吧檯空間比起咖啡廳更像Bar風格
中間圍成一個口字型的座位空間非常有趣
內外兩側都是座位的獨特設計
內側空間是柔軟的布沙發空間
很像是家裡客廳的悠閒感
外圍則是木板長椅搭配突起的木板作為桌子
整體設計感覺很適合來認識新朋友
內外側的客人之間比較沒有隔閡
點餐不論內用外帶都先在Togo的窗台看菜單
飲料以義式咖啡跟奶類與氣泡特調飲品為主
提供不少輕食選擇很適合當早午餐一整套
銅板價格不超過百元非常親民
除了菜單上的輕食之外
櫃台還有超多口味的司康看起來非常可口
紅豆奶油吐司 TWD80
沒吃早餐跟午餐的我直接在Kōhī來個早午餐合併
嘴饞的時候特別喜歡吃甜口味
吐司現烤出爐有著香氣
餐盤很創意用了木托盤有點像鏟子的造型
很像是義大利窯烤披薩出爐的感覺
吐司本身酥脆鬆軟很有彈性
厚厚一球紅豆泥滑順但有點偏甜
比較特別的是奶油不是一般常見的黃色無鹽奶油
而是更偏向白色帶點鮮奶油口感的質地
吃起來有點像香草冰淇淋的感覺很特別
西西里 TWD90
咖啡內用同樣也是使用塑膠杯子
喝不完的時候可以直接外帶
氣泡感爽快消暑
內部有加入新鮮檸檬片但可惜整體還是偏甜
Kōhī Bar的食物對我來說調味都偏單一太甜
店內剛好遇到活動的準備導致用餐的時候受到不少影響
不過價格是真的不貴銅板價位
如果剛好經過想喝咖啡的話還是會考慮外帶就好
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2022/03/18
花費: TWD170(西西里+紅豆奶油吐司各1)
Kōhī Bar
08:00-17:00
公休日: 不定休
有無服務費: No
有無Wifi: Yes
有無插座: No
有無限時: No
低消限制: 每人一杯飲品
多元支付: 可 (LINE PAY)
可否訂位: 否
地址: 〒 106 台北市大安區安和路二段18號
電話: 02-2708-9801
延伸閱讀：
台北大安-[人x人2.0] 近信義安和站通化夜市，來自台東人氣烘焙麵包名店，吐司貝果樣樣熱門時常秒殺，台味特色文青吐司早午餐
台北大安-[王李氏炸醬麵] 近信義安和站通化夜市，精緻美味自選配料炸醬麵與拌麵，推薦粉蒸排骨與酸甜古早味酸梅湯，好喝偽裝成咖啡廳的復古老上海風格麵店
台北大安-[The Slice Shop] 臨江街通化夜市內近信義安和捷運站，獨特風味酸種麵糰製餅皮，戶外站桌立食Chill感，美式街頭風格外帶披薩店
文章標籤