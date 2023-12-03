快來當一日小小草莓職人，CP質爆表的親子活動就在 內 湖 草 莓 園 🍓

超可愛草莓職人，一次體驗三種角色好好玩！！有超萌的草莓服裝、草莓斗笠、今年還多加了小蜜蜂裝喔～～

草莓Diy親子活動須先上官方粉專報名，目前2023年12月、2024年1月的場次已經額滿囉

報名網址 https://www.beclass.com/rid=284b3c7654ee01c2df97 （追蹤官方粉專比較不會漏掉報名資訊）

活動內容:草莓生態及動植物講解、草莓種植技巧講解、小小蜜蜂授粉操作、DIY草莓果醬*1瓶、DIY草莓盆栽*1盆、DIY盆栽蛋糕*1份、DIY蜜蜂放大鏡*1只

💰費用：$550/人，大人陪同$150/人，三歲以下可免費陪同入場

-->每位小朋友至少需一位成人陪同、限最多二位陪同者(陪伴者皆需收費)

-->陪同者費用贈送以下項目三選一： 1、園區下午茶 或 2、DIY盆栽蛋糕 或 3.草莓果醬

🍓內湖草莓園-碧山路49號

📍內湖區碧山路49號（google導航地址就會抵達啦，位在山上路有點彎，但是不會難開）

🕐周五、六、日10：00-17：00

🎫免費入園，採草莓一台斤$450

🅿️路邊停車或私人停車場

冬天到了，就是我們最愛的草莓季，連續來第三年的我們真的超愛這個冬季限定親子活動🫶

這活動超搶手，一開放預約就要報名才不會搶不到！！活動不斷推陳出新，是很用心的店家👍

活動一開始就先來個入園宣誓，超有儀式感！！園區也有幫助浪浪貓有個家，超有愛心

園區有隻阿怪超乖超親人，兄妹超喜歡還捨不得離開～

Diy草莓果醬🍓

倒糖攪拌→磨蘋果→擠檸檬汁→煮果醬（由家長煮）→完成

前三步驟都能由孩子自己獨立完成喔！一鍋一整組的人一起完成，所以口罩一定要戴好～～最後會在每組推派爸媽上前現場熬煮2小時，就會成煮成超美味的草莓果醬帶回家啦～

Diy草莓盆栽蛋糕🧁

成分：蛋.油.牛奶.麵粉→簡單成分很適合讓孩子吃



今年跟前兩年不同的是，麵粉可以自己秤重50g，讓孩子學著看磅秤也超有樂趣！哥哥一直很小心翼翼，妹妹則是很大勒勒，完全可以看出孩子的個性😂

攪拌到完全看不到麵粉就可以囉～

接著倒入紙杯中就可以囉，這邊要記得記住自己杯子的號碼，才不會拿錯喔～

等著入烤箱的杯子蛋糕們～～等待時間就會開始下一個活動，2小時一下子就過了😂

出爐後會再給卡士達醬＋餅乾（威化餅或oreo)＋薄荷葉裝飾，成品看起來可愛又好吃～每次出爐兄妹都秒殺！！

吃貨妹妹表情三連拍，實在太搞笑了啦😂

Diy草莓盆栽🪴（變身小農夫戴草莓斗笠，超可愛）

鬆土→加水→裝入盆栽加滿→植入幼苗🌱→完成

每場次的草莓盆栽品種會不同，去年我們種植的是蘋果草莓，今年第一場超幸運遇到的是日本名為初戀的白草莓！價格也是比較昂貴的草莓～

戴上超級可愛的草莓斗笠，小小草莓農夫要來鬆土囉！草莓要長得好，第一步最關鍵的就是土要鬆的好！所以努力叫孩子挖土鬆起來吧～

好可愛的三位小農夫，正在挖啊挖啊挖～～

栽種草莓盆栽的重要指南：弓背向外種，果實才會長得好！！只要熟記這個草莓栽種就難不倒啦～～你就是專業的草莓農啦！

店家很貼心的幫幼苗中心放上了竹籤，竹籤處朝盆栽中心種就大功告成啦！！

期待我們今年的白草莓也能大豐收～！！（白草莓成熟：表皮變白，籽變紅色）

聽園區說今年大湖的香水、美姬草莓因為病蟲害關係，產量銳減，還好目前白草莓的產量跟品質也是比較穩定的！希望我們也能有很棒的收成💕

👩‍🏫草莓小知識

需要充足的陽光、水分，用愛灌溉，就會長出草莓囉～（看到草莓花，過一個月就可以看到草莓囉！）

澆水不能澆到葉子、果實，要直接澆在泥土上， 澆水不能澆到葉子、果實，要直接澆在泥土上， 開花結果的時候，就是施肥的最佳時機～

草莓盆栽帶回家一個月再施肥，若已經先看到花苞就可以15天左右施肥～（施肥技巧：肥料放在離幼苗處一個拳頭左右）

體驗內容中也會給予肥料回家施肥～～

小小蜜蜂授粉操作🐝（可以穿蜜蜂裝，今年的新活動）

DIY蜜蜂放大鏡，步驟很簡單就能完成！重頭戲就是穿戴成小蜜蜂的樣子，帶著放大鏡跟畫筆偽裝成小蜜蜂授粉趣啦！！

很認真在找草莓花的兄妹倆，真的是超勤勞的小蜜蜂，好忙碌🤭

最後還找到貓咪阿怪的身上，阿怪覺得你們兩個才奇怪吧😂兄妹超愛貓咪，玩到捨不得離開～貓咪也相當親人！

好玩又好吃的親子diy活動超推薦，變身小小草莓廚師、農夫跟小蜜蜂，裝扮都超萌超可愛 而且今年還頒發每個孩子一張草莓職農結業證書，更有紀念意義了！！每次報名這活動，都是大包小包的回家，無敵滿足～～

這次我們大人陪同的餐點選擇了下午茶，超澎湃耶！！如果不想帶太多草莓果醬回家，選擇下午茶或盆栽蛋糕都不錯，個人超推下午茶份量真的是可以吃很飽～像我們沒吃早餐就來玩，活動後肚子超餓剛好可以吃飽飽！

活動中也有 草莓生態及動植物講解 ，能吸收到許多有關草莓的小知識，邊玩邊學印象更深刻！

這邊是溫室草莓園分高架跟地面，所以下雨天也能來享受採草莓的樂趣！！

這次去採的草莓是店家推薦的台農一號草莓，只有這裡有喔～皮雖然較厚，但也很甜很好吃！兄妹等不及要開採啦～

兄妹還採到一個愛心型的草莓，立刻跟我分享💕

穿著蜜蜂裝扮在草莓園裡穿梭真的無違和感，有夠可愛～～真的會忍不住一直拍～猛拍啊！

內湖草莓園除了種植草莓外，其他月份也有不同的蔬菜水果，有機會也想來採番茄🤩

冬季裡最期待的食農活動首推這裡，如果家有草莓控的孩子，一定要帶來這裡體驗一下！草莓老師超會解說也超有耐心，活動豐富又好玩，兄妹已經期待四訪啦！！

🍓內湖草莓園-碧山路49號

📍內湖區碧山路49號（google導航地址就會抵達啦，位在山上路有點彎，但是不會難開）

🕐周五、六、日10：00-17：00

🎫免費入園，採草莓一台斤$450

🅿️路邊停車或私人停車場

🌟可以一起安排白石湖周邊景點或是大港墘公園放電遊玩喔～

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