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海山站│大山吉町燒肉居酒屋-土城店 食尚玩家推薦 日本A5和牛買一送一只要498元 生日就送你大龍蝦 Asahi生啤只要$58 不來嗎？

2023-12-03 21:17:31 龜毛麗 人氣：103
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龜毛麗

發表篇數：356篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大山吉町燒肉居酒屋(土城店)
phone09-0396-3678
place新北市土城區中央路一段124號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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大山吉町燒肉居酒屋-土城店，越夜越美麗！ 

暮色中，夜歸的人就像飛蛾撲火，走進這間燈火輝煌，辛苦工作一整天之後，就是需要這樣的金黃液體撫慰心靈，來為自己的明天注入活力！ 

✅一杯近500 CC的Asahi生啤酒，只要$58，放眼其他酒場，未曾聽過的優惠好康！ 

✅原味燒烤，全都因為食材好，才敢直球對決！ 

雖然是燒肉居酒屋，但是調味非常友善，吃了一整晚也不會覺得口乾舌燥！ 

✅壽星來店禮-生日就送你大龍蝦，這樣的好康怎麼能不分享啊？！ 

✅工作人員勤於幫忙換烤網，有空還會幫烤，完美火侯 讓每一口都是幸福的好滋味。 

快來喝喝小酒、品味人生、享受快意生活！ 

貼心提醒：飲酒過量、有礙健康、禁止酒駕

 

 

📌大山吉町燒肉居酒屋-土城店 

地址：新北市土城區中央路一段124號 

電話：（02)22708080

粉絲專頁：大山吉町燒肉居酒屋-土城店 

營業時間：17:30-01:00 

交通：捷運海山站 3號出口步行約7分鐘  

 

📌大山吉町燒肉居酒屋-南崁店 

桃園市蘆竹區中正路95號 

電話：（03）222-0123 

營業時間：17:30-01:00 

 

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土城中央路是往三峽最重要的交通要道，人車匯聚、住家與商店林立，距離捷運海山站又近，真的是佔盡地利之便。 

「大山吉町燒肉居酒屋」（以下簡稱「大山吉町」），看到食尚玩家分享新開幕燒肉居酒屋，結合燒肉與居酒屋令人心動。

除了土城店，另有一家桃園分店。 

門口的黃色旗幟太吸睛「Asahi生啤酒，只要$58」，連食尚玩家都來採訪了，您還不來嗎？ 

 

 

想吃燒肉？或串燒？一次全滿足！ 

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▲「大山吉町」的餐點分成自己烤、串燒、蔬食、食事、造物、小菜、酒飲。

點餐時，只需以手機掃描QR Code還可以看到慶生活動，當天壽星出示證件送一隻龍蝦、以及現在推出「和牛買一送一只要498元」 

透過手機螢幕發現「大山吉町」的消費金額屬於平價，讓人吃完不會傷荷包。 

 

 

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▲木桌、油桶椅、紅色磚牆，工業風的設計，眼前還有超大螢幕，在舉辦運動賽事的時候來觀看，整個氛圍真的是太舒壓！ 

寬敞的桌距，彼此交談，不必擔心隔牆有耳。

設置大型螢幕，邊吃邊看運動賽事，對運動迷而言，真的會讓用餐氣氛特別嗨 

整家店約有40多個座位，大部分都是4-6人座位區，還有一整排的吧台區，就算是一個人用餐也可以很自在，選擇坐在搖滾區第一排，觀看烈火與食材的狂熱演出，香氣和火花交織出來的畫面，絕對會更加刺激味蕾。 

 

 

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▲既是椅子也是置物桶，一舉兩得，椅墊底下打開是空筒，可以將隨身物品和包包放進去

 

 

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桌上用的是下吸式抽油煙機，煙一出來就吸走，所以用餐過程中不會覺得煙霧瀰漫。

 

 

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▲沒有低消限制，工作人員非常勤於幫忙換烤網，所以肉都不會黏在網子上，就連我這個烤肉手殘，也能烤出成就感。甚至在其他客人尚未進門之前，還幫忙烤，讓我與好友可以在最佳「食」機享用燒肉的絕佳口感。

 

 

「金黃色的液體，是打開精神放鬆的鑰匙」 

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剛剛好的微醺， 能讓壓力短暫抽離，一大杯Asahi生啤酒只要58元，現點現拉，細緻的氣泡在好友滿足的嘴角，但千萬別喝醉，小酒怡情搭佐美食最對味。 

除了生啤之外，還有韓國水果酒、以及日本清酒，或是不具酒精的軟性飲料。

貼心提醒：飲酒過量、有礙健康、禁止酒駕 

 

 

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《酥炸澎湖小卷（份）98元》

 

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這道炸小卷是啤酒好朋友，更是店裡外帶的人氣商品，份量超多，香氣超足，吃起來非常涮嘴  

毋須裹粉，直接油鍋酥炸兩分鐘，加入胡椒與芥末鹽調味，讓人一隻接一隻，完全停不了手。

 

 

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鹽是「百味之王」，其重要性早已不言而喻，大山吉町的鹽更是發揮了極大的功能，能讓食物透過咀嚼，感受食材越嚼越甜。 

還有大推他們的特製的白細鹽或搭配鹽蔥，感受食材最原始的味道是最好吃的。 

  

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（▲店內提供的醬料，就是鹽蔥與醬油，「大山吉町」的醬油略帶微甜不死鹹，與坊間燒肉店提供的味道不一樣。） 

 

 

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爐火正旺，上菜的時候到了！

 

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《日本A5和牛 買一送一（份）498元》 

 

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▲天啊，我就是為了這個畫面而來的呀！ 

日本A5和牛買一送一的超值好康，真的是吃到賺到！ 

 

 

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看到底下的肉汁嗎？明明只是放上烤網一下下的和牛，藉由炭火的溫度，瞬間就將肉汁給逼出來了，入口之後，肉汁在口中爆發、四處奔流的軟嫩香甜，真的令人欲罷不能！

買一送一，讓可以盡情享用超爽快，令人直呼過癮。

 

 

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《厚切牛舌  288元》

 

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▲厚切牛舌是一個相當考驗烤功的食材，厚度約1-1.5公分，光看就覺得爽快。 

想吃到厚切牛舌外面焦脆裡面多汁，就是一場與火的直球對決，每一秒都是關鍵，少一秒不夠香、多一秒有點焦...靠的是經驗以及毫不妥協的熱情！ 

 

 

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《厚切牛小排  368元》

 

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▲我本來就特愛牛小排的精實口感，多了一點脂肪讓牛肉口感更加軟嫩，烤的時間不宜過長，才能感受口中爆汁的愉悅，加上鹽蔥增添風味，更對味。

 

 

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《澳洲和牛橫膈膜 368元》

 

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▲橫膈膜也是啤酒好朋友，非常適合搭配冰涼的啤酒一起入口，令我意外的是烤的時間也不需要太久，只需要讓表皮有一點點焦脆就能食用。 貼心提醒：飲酒過量、有礙健康、禁止酒駕 

脂豐富卻不油膩，帶有咬勁卻又軟嫩，透過咀嚼肉味十足牛肉的鮮甜滋味豐盈在口中。

 

 

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《黑毛松阪豬（份）198元》 

 

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每隻豬僅有兩片，稀少珍貴所以又稱「黃金六兩肉」，碳烤過的松阪豬，獨特的Q彈爽脆口感，帶著汁甜肉香，是舌尖上的極致享受。

 

 

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▲擔心大胃王的我吃不飽，友人點了《鮭魚起司烤飯糰（份）58元  》

只是想要把它剝成兩半分食，卻驚訝大喊「爆漿了」，滿滿的起司藏在飯糰裡，酥脆帶著鮭魚鮮香的烤飯糰，竟然散發出欲罷不能的魅力，每個只要58元，真的很合理。 

 

 

質優價實，最平價的串燒竟然只要38元起～ 

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《手羽先串（串） 68元》

新鮮的雞翅膀，先噴上清酒、刷上香油、略撒薄鹽，以中小火慢烤15到20分鐘，過程中偶爾再噴上一點清酒，就是這樣簡單的調味，入口之後皮酥肉嫩超好吃

 

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先噴上清酒、刷上香油、略撒薄鹽一點也馬虎不得

 

 

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《明太子雞腿肉串（串） 78元》

 

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那個明太子醬就像是滑落的土石流，整個向下奔流這樣的畫面，令人忍不住口水直流...... 

選用品質較好的新鮮雞腿肉，厚切後先均勻噴灑清酒，讓清酒的甜進入到雞肉裡，再抹上一層蒜泥香油、撒上特製的鹽放上烤架，烤製時間約15-20分鐘，透過慢火烤至全熟，再擠上明太子醬，鮮甜焦香又爆汁。 

 

 

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《明太子山藥（串） 78元》

 

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▲這真的太有梗竟然直接將店名用明太子醬寫在山藥上，再以噴槍加熱，在山藥特殊的黏滑口感之外，增添明太子的鮮甜，價格非常超值，大推～

 

 

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《節瓜（份）78元》 

▲這份節瓜的份量也很大氣，食材新鮮，簡單加熱烤過就很好吃，用來平衡滿桌肉類、減輕罪惡感的最佳選擇。 

 

 

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歲末年終聚餐多，三五好友，大口吃肉、大口喝酒，高端食材平價消費，燒肉串燒聚餐首選，大力推薦「大山吉町燒肉居酒屋」美味的好朋友！

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我熱愛攝影、做菜、騎鐵馬、陪狗狗玩耍!! 更愛和大家一起分享美的事物和食物! 有空，就幫流浪動物拍照和寫認養文。 想聯絡我，請洽 grace.wang1@msa.hinet.net.
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