金之菊日式拉麵 主打平價真材實料的日式拉麵 還有販售滷味炸物等等
提供多種口味的拉麵，不是日本那種濃郁重口味的湯頭，湯頭是老闆每日早起熬煮的豚骨湯頭，乳白色湯頭順口很好喝
招牌豚骨拉麵一碗只要$90 麵條份量十足，口感Ｑ彈有勁！還有叉燒.海苔.高麗菜.豆芽菜半顆蛋 誠意滿滿！
最新推出的海鮮拉麵超推薦，四尾蝦還有小卷滿滿的配料，湯頭更鮮甜
他們家的滷味也很好吃，現在還多了炸蝦捲跟蚵捲都好好吃！愛吃拉麵的這家一定要收藏～
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▲ 金之菊日式拉麵、滷味 位於楠梓右昌元帥府旁的美食廣場裡
廣場旁有附設停車場 交通很便利～
▲每到用餐時間都會客滿 門口也會有排隊人潮
每碗拉麵都是現點現做 需耐心等候！
▲ 看看這濃郁的湯頭～～～～讓人垂涎三尺
湯頭是用豚骨、雞骨還有多種蔬菜熬煮
▲ 🏷️ 海鮮拉麵 $130
新推出的海鮮拉麵 直接成為我的口袋名單首選
豚骨湯頭搭配蝦子小卷一起煮，湯頭喝起來多了些海味的鮮甜滋味
拉麵麵條口感Ｑ彈讓人忍不住一口接一口的吃😋
▲ 蝦子鮮甜好吃 小卷口感軟嫩Ｑ彈
▲ 🏷️ 中華拉麵 $100
招牌的中華拉麵，湯頭更濃厚一些
拉麵配料有叉燒.海苔.高麗菜.豆芽菜半顆蛋！整體份量十足，不用加麵就很有飽足感！！
好喜歡這裡的叉燒肉真的好嫩 完全不柴！而且不會切很薄😂
▲ 🏷️ 麻辣拉麵 $90
這碗麻辣拉麵只要$90 光看湯頭上那紅滋滋的辣椒就覺得很過癮
豚骨湯頭加上店家自己做的辣椒醬 真的辣到心頭裡！愛吃辣的一定要試試～超辣超夠勁🌶️
叉燒肉沾上滿滿的辣椒醬也是直接命中我心！叉燒軟嫩好吃 湯頭也很對味 很喜歡❤️
▲ 🏷️ 炸雞排 $85
現炸的雞腿排 雞腿鮮嫩多汁 外皮酥脆 撒上滿滿胡椒粉真的有夠對味！
每次來我都必點！
▲ 🏷️ 炸蝦捲/炸蚵捲 $50/2條
新推出的炸蝦捲/炸蚵捲都很有料，炸得酥脆，吃得到蝦子跟蚵仔！推推
▲ 🏷️ 炸蝦 $50/4尾
炸得金黃酥脆的炸蝦 4尾只要銅板價 $50 也太划算了吧！
蝦肉鮮甜好吃 外皮厚度不會太厚，有點小小可惜蝦沒有去殼，不然就完美了！
▲店內的滷味也算是招牌必點
▲ 最喜歡他們的滷大腸，肥嫩入味又好吃！
一定要沾老闆自己做的辣椒醬！
▲ 店內提供兩種辣椒可沾滷味 兩種都很讚 真的辣得很夠勁！
也可以直接買整瓶的回家～
▲ 用餐環境
▲ 價目表
▲用餐須知
FB：https://www.facebook.com/David1998y/
🔍 金之菊日式拉麵滷味 （右昌美食廣場）
📍 高雄市楠梓區右昌街131號
☎️ 0975086780 0983251833 0963787179
🕒 16:30–22:00 🚫週日 公休
食記有時效性 依店家公告為主
[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]
總能讓我找到當地美食!!! 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱
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