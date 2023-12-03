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高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/金之菊日式拉麵、滷味

2023-12-03 23:32:59 安安日常 人氣：103
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窩客好文

安安日常

發表篇數：422篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 楠梓區

造訪商家：金之菊日式拉麵滷味
phone09-7508-6780
place高雄市楠梓區右昌街125弄1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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LINE_ALBUM_20231129_231129_1拷貝.jpg

金之菊日式拉麵 主打平價真材實料的日式拉麵 還有販售滷味炸物等等

提供多種口味的拉麵，不是日本那種濃郁重口味的湯頭，湯頭是老闆每日早起熬煮的豚骨湯頭，乳白色湯頭順口很好喝

招牌豚骨拉麵一碗只要$90 麵條份量十足，口感Ｑ彈有勁！還有叉燒.海苔.高麗菜.豆芽菜半顆蛋 誠意滿滿！

最新推出的海鮮拉麵超推薦，四尾蝦還有小卷滿滿的配料，湯頭更鮮甜

他們家的滷味也很好吃，現在還多了炸蝦捲跟蚵捲都好好吃！愛吃拉麵的這家一定要收藏～

 

 

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/ 最新消息 最新動態都在IG 高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

☛追蹤IG搶先看：安安吃貨日常 @iu0302

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

▲ 金之菊日式拉麵、滷味 位於楠梓右昌元帥府旁的美食廣場裡

廣場旁有附設停車場 交通很便利～

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

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▲每到用餐時間都會客滿 門口也會有排隊人潮

每碗拉麵都是現點現做 需耐心等候！

 

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

▲ 看看這濃郁的湯頭～～～～讓人垂涎三尺 

湯頭是用豚骨、雞骨還有多種蔬菜熬煮

 

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▲ 🏷️ 海鮮拉麵 $130 

新推出的海鮮拉麵 直接成為我的口袋名單首選

豚骨湯頭搭配蝦子小卷一起煮，湯頭喝起來多了些海味的鮮甜滋味

拉麵麵條口感Ｑ彈讓人忍不住一口接一口的吃😋 

 

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▲ 蝦子鮮甜好吃 小卷口感軟嫩Ｑ彈

 

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▲ 🏷️ 中華拉麵 $100

招牌的中華拉麵，湯頭更濃厚一些

拉麵配料有叉燒.海苔.高麗菜.豆芽菜半顆蛋！整體份量十足，不用加麵就很有飽足感！！

好喜歡這裡的叉燒肉真的好嫩 完全不柴！而且不會切很薄😂

 

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▲ 🏷️ 麻辣拉麵 $90

這碗麻辣拉麵只要$90 光看湯頭上那紅滋滋的辣椒就覺得很過癮

豚骨湯頭加上店家自己做的辣椒醬 真的辣到心頭裡！愛吃辣的一定要試試～超辣超夠勁🌶️

叉燒肉沾上滿滿的辣椒醬也是直接命中我心！叉燒軟嫩好吃 湯頭也很對味 很喜歡❤️

 

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

▲ 🏷️ 炸雞排 $85

現炸的雞腿排 雞腿鮮嫩多汁 外皮酥脆 撒上滿滿胡椒粉真的有夠對味！

每次來我都必點！

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▲ 🏷️ 炸蝦捲/炸蚵捲 $50/2條

新推出的炸蝦捲/炸蚵捲都很有料，炸得酥脆，吃得到蝦子跟蚵仔！推推 

 

 

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

▲ 🏷️ 炸蝦 $50/4尾

炸得金黃酥脆的炸蝦 4尾只要銅板價 $50 也太划算了吧！

蝦肉鮮甜好吃 外皮厚度不會太厚，有點小小可惜蝦沒有去殼，不然就完美了！

 

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▲店內的滷味也算是招牌必點

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高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

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▲ 最喜歡他們的滷大腸，肥嫩入味又好吃！

一定要沾老闆自己做的辣椒醬！

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/

▲ 店內提供兩種辣椒可沾滷味 兩種都很讚 真的辣得很夠勁！

也可以直接買整瓶的回家～

 

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▲ 用餐環境

 

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▲ 價目表

 

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▲用餐須知

 

FB：https://www.facebook.com/David1998y/

🔍 金之菊日式拉麵滷味 （右昌美食廣場）

📍 高雄市楠梓區右昌街131號

☎️ 0975086780 0983251833 0963787179

🕒 16:30–22:00 🚫週日 公休

 

高雄美食｜超佛系拉麵百元有找/超澎湃海鮮拉麵＆炸物好吃必點/食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

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