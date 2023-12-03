

豺狼做料理影音介紹~~https://www.youtube.com/shorts/3JJ4tT7MWPk

前言

桃園中正藝文特區現在已成為桃園人假日最常的去處,這天我們來到號稱桃園最美圖書館(桃園圖書館總館),停好車就在停車場對面發現了一家很文青明亮的店門前擺了三個招牌

我們只有人工沒有加工~~哇!好吸引我[飽][蝦][鍋],這裡算是桃園的美食一級戰區選擇非常多,但最後我們為什麼選擇到玖圍鍋物用餐呢?來看看我推薦吧!

玖圍鍋物目錄

前言

地理位置及停車場

餐廳內部環境

菜單及自助吧

推薦餐點

食後分享

店家資訊及訂位連結

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地理位置及停車場

玖圍鍋物的地理位置及停車非常方便,離桃園圖書館總館走路只要3分鐘,藝文園區地下停車場車位非常多(假日需排隊停車)



餐廳內部環境

停好車出電梯就看到對面的玖圍鍋物,很明亮又文青的招牌看了一下菜單我們決定選擇在這用餐,餐廳位置在二樓一走進去就看到~好玖不見,感覺好像老朋友再跟我打招呼

玖圍鍋物的座位很寬敞乾淨,從入口到座位地板都超級乾淨明亮一點黏膩感都沒有~~先給+10分



菜單及自助吧

玖圍鍋物是個人鍋先點個人喜歡的肉品或海鮮煮鍋及湯底.還有各種單品可以加點唷~



現在還有加入LINE會員的優惠活動唷~立即加入就會先送五點可以馬上兌換好禮以後消費還可以累積點數!!

自助吧區是一個獨立寬敞又乾淨的區域提供各種蔬菜.餃類.菇類.飲料.冰淇淋.咖啡.霜淇淋都是自取吃到飽唷!

自助吧區有保冰設備且服務人員隨時都會巡補,蔬菜!蟹味棒!米血!鱈魚丸!肉羹!地瓜...種類非常多,牆上的標語好可愛真的有自家的感覺!!

飲料吧的種類非常多有可樂雪碧.氣泡飲.冰沙.烏梅汁.綠茶還有研磨咖啡喔!算是可以滿足每個人不同的口味跟選擇且擺設區域非常的整齊乾淨

冰淇淋區有兩個不同品牌總共有10種口味可以供選擇,牆面上這海報我覺得敲可愛的~~

推薦餐點

今天我們點了三種不同鍋底和不同肉品搭配,副餐還加價點了超期待的月見和牛油飯跟海鮮粥,讓我一一來介紹一下吧!

招牌的玖圍手炒沙茶搭配的是美國牛背肩:沙茶鍋底非常的香濃卻不油膩,搭上我選擇的牛背肩油脂比例搭配得剛剛好,吃起來帶口感又不會過油,我個人喜歡一片一片涮大約算10秒肉變色後約五分熟搭著他的的手炒沙茶一起吃~超愛!

台式蒜頭蛤蠣雞湯搭配台灣梅花豬:湯底就有雞肉跟不少的大蛤蠣唷!加上蒜頭的香氣非常濃香清爽,梅花豬肉片算是油脂比例比較少的我喜歡,他們的肉片有一定的厚度吃起來很有口感我喜歡裹著少量的玖圍手炒沙茶一口咬下的滿足

金門酒糟酸白菜湯搭配在地去骨整隻雞腿肉:這個是小幫手的最愛,這湯底裡面還有紅棗枸杞跟淡淡酒的香氣,酸白菜很多且不會太酸覺得應該是天然發酵的酸不是直接添加醋的味道很讚!雞腿也超大隻且厚實吃起來軟嫩又不油膩

副餐我選擇+$119的海鮮粥 :這一碗超級好料有兩隻大蝦和滿滿的蛤蠣和蔥花,裡面還可以吃的到魚塊,非常的鮮美好吃,火鍋店很少有這單品很特別很值得加點唷!



月見和牛油飯:豺狼就是被這道吸引來的,和牛經過燒烤之後搭配蛋液一起吃又香又滑嫩,重點是只要加價$89就可以吃囉~而且和牛肉片還蠻多片的,裡面的蒜酥跟蔥花我也超愛!

另外我們加入LINE好友所以現場就贈送點數,我們換了血旺.豆皮.蝦滑,蝦滑我個人很喜歡裡面真的吃的到整顆蝦唷!還有豆皮鴨血就不用說了是小幫手吃火鍋必點的呀!他們的鴨血算很入味不會太辣好吃

食後分享

玖圍鍋物整體的用餐環境很寬敞又乾淨,座位區跟自助吧飲料區雖然有點距離但我很喜歡,因為這樣用餐聚會聊天不會被打擾,我們今天坐的是靠窗區旁邊一大片的透明落地窗很讚!用餐就可以看到外面的景色及綠樹

剛好快到耶誕節旁邊有顆超大的聖誕樹佈置,啊有個人說他不用講話只要用比的就知道他是~~帥哥!!哈哈調皮

最特別的是用完餐後他們還有甜點跟霜淇淋,甜點是芝麻糊裡面有兩種不同口味的麻糬燒(原味.抹茶)霜淇淋也有兩種不同選擇唷!

自己擠霜淇淋很有趣,豺狼說他擠得比便利商店還漂亮喔~旁邊桌的姐姐看到立馬說我也要去試看看...回坐時全桌一起大笑...豺狼偷看一下說好像我家CODY的...



今天又是讓我們很飽的一餐,決定去號稱桃園最美的圖書館走走囉!然後晚餐也省了不用吃了,

很推薦大家想吃一個精緻有品質的鍋物可以選擇玖圍鍋物唷!這裡停車方便吃太飽還可以去藝文區走走逛逛喔!

店家資訊及訂位連結

玖圍鍋物桃園店

地址：桃園市桃園區藝文一街80號2F

美食電話：033589919

https://inline.app/booking/-M_ZS0oBKNtvERX48L6v:inline-live-2?language=zh-tw

豺狼做料理YouTube頻道

https://www.youtube.com/@wolf10300/videos



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