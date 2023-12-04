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高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽

2023-12-04 11:00:00 米陸愛享樂 人氣：105
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窩客好文

米陸愛享樂

發表篇數：132篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono
phone07-5506-811
place高雄市左營區安吉街468號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

浮誇系美食 - 梨花 A5和牛放題

肉類主打「日本A5和牛、澳洲和牛、美國無骨牛小排、日本國產牛、西班牙伊比利豚」吃到飽

但這些已經不稀奇，海鮮「北海道帝王蟹、松葉蟹腳、胭脂蝦、紅條石斑、鮑魚」也是吃到飽

上菜速度不會拖，不怕客人吃…只要不浪費食材盡量吃盡量點

除了美食，環境上乾淨明亮…更是網美拍照打卡好地方

雖然價錢不是走親民路線…但值得把最好的一切留給最愛的人

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓高檔食材吃到飽記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓高檔食材吃到飽

 

   ▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  梨花 A5和牛放題

▪  停車資訊

▪  價位與菜單

▪  自助區 - 醬料

▪  自助區-飲料、冰品

  餐點介紹

▪  店家資訊

 

梨花DSC05094.jpg

梨花 A5和牛放題

原址為花花世界鍋物WHATSWORLDresort☛火鍋界中的唯一奇葩☛浮誇系美食(左營旗艦店)

於2023年十月改成為「梨花A5和牛放題」，一樣走浮誇系美食…但改為吃到飽方式

官方臉書介紹 ：「梨花 A5和牛放題」是一間堅持使用北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼等頂級食材的精緻鍋物放題。

店家在「以低廉價格提供自己也想吃的鮮美海產與牛肉！」之經營理念下，致力於提供平價的北海道產海鮮與和牛。

對消費者來說不是走親民路線，但提供的食材是符合該價位

喜歡吃好料、美食的朋友可以去嚐鮮…and ~ 希望新竹也可以開分店啦

 

 停車資訊 

店旁有專屬停車場，但位置並不多約十個左右

若餐廰提供停車位被停滿附近有路邊收費停車格…

 

梨花DSC05091.jpg

還沒有走進店內…就被門口的裝飾吸引住目光了 高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到帝王蟹

 

梨花DSC05102.jpg

 店內環境 

座位區有四人座、六人座、還有長桌

沿用前花花世界的桌椅，整體來說裝橫上改變並不多

 

梨花DSC05347.jpg

乾淨明亮

 

梨花DSC05380.jpg

店家很貼心，這天雖然我們四人用餐…但給了我們六人座位

真的超讚…因為我們點了滿滿一桌的肉、海鮮…

如果是四人座位可能會不夠放…(到底是點了多少丫高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

 

梨花DSC05233.jpg

兩隻喜歡蹲在這裏看龍蝦

 

梨花DSC05352.jpg

最佳拍照場景…喜愛拍照的不容錯過

這兩隻小孩每次來都要坐上這網美搖椅拍照，而這次還加上梨花特有「帝王蟹」

怎麼覺得帝王蟹和網美場景一點都不違和…高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

 

梨花DSC05366.jpg

霏仔要抱著帝王蟹拍照…是不是愛搞笑的孩子呢?!

 

梨花DSC05371.jpg

 

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

梨花A5和牛價位與菜單

三種價位選擇：近江之宴、松板之宴、神戶之宴，套餐詳細內容見下張圖

✎依不同時段分成三種價位收費，時段： ➤ 週一 ~ 週四午餐  ➤ 週五中午 & 週一至週四晚餐  ➤ 例假日和週五至週日晚餐

午餐時段 - 11:00~15:59，晚餐時段 - 16:00~24:00 (最後入場時間22:30)

✎兒童收費：➤小童身高低於90公分收費100+10%元 ➤幼童90~130公分半價收費 ➤高於130公分成人收費

✎浪費食材每超過100克每人加收300元，以此類推

✎用餐時間90分鐘，餘15分鐘後最後點餐

詳細資訊請依官方公佈為主，官方連結：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono

 

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

近江之宴：極上澳洲和牛、日本A5和牛特選、含海鮮、肉品、時蔬、火鍋料共有74品選擇

松板之宴：特上日本國產和牛、宜蘭胭脂蝦、日本A5和牛霜降、含近江之宴 共有77品選擇

神戶之宴：北海道帝王蟹、日本A5和牛肋眼、美國特選無骨牛小排、日本A5和牛雪花、含松板之宴共有81品選擇

神戶之宴有打卡限定活動 - 可加選「北海道松葉蟹腳」

湯底選擇：水炊昆布、103蝦皇、東北酸白菜、祕制麻辣、新彊孜然、養顏牛蒡 六種選擇

詳細資訊請依官方公佈為主，官方連結：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono

✯ 點餐規則：一次點8份(每份的數量有註記在餐點後方)，7分鐘後才能再次點餐(請依餐廰公佈為主)

可能因為我們是兩大兩小…所以沒有來不及的問題，

但看GOOGLE評論留言許多人覺得多人用餐有此限制似乎不太妥

因為最後結帳時店員會過來查看是否有浪費食材

 

梨花DSC05131.jpg

我們點「神戶之宴」，湯頭選了「水炊昆布、養顏牛蒡、103蝦皇、祕制麻辣」

 

梨花DSC05134.jpg

自助區 - 醬料

 

梨花DSC05144.jpg

醬料 - 祕製沙茶、青蔥、老饕辣豆、祕製薑醋、黑豆油、北方腐乳、香油、山葵醬、辣椒、蒜末

 

梨花DSC05115.jpg

自助區 - 飯、肉燥、飲料、麵食、冰品麵食

 

梨花DSC05113.jpg

飲料 - 可樂、雪碧、美利果果汁、芬達、海尼根

(喝酒不開車、開車不喝酒)

 

梨花DSC05137.jpg

除了有瓶裝海泥根還有「鮮封生啤太空機-海尼根」

是不是很有誠意呢?! (喝酒不開車、開車不喝酒)

 

梨花DSC05122.jpg

茶包則是提供唐寧茶包

 

梨花DSC05124.jpg

和牛肉燥

但這次有忍住沒有嚐鮮和牛肉燥…因為等下有更多好吃的

 

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

冰淇淋有提供哈根達斯四種口味與莫凡比六種口味

 

梨花DSC05147.jpg

餐點介紹

水炊昆布 -以豚骨、昆布和蔬菜熬煮，湯頭融合日式料理的高湯和中國風味的白湯，能把食材美味發揮到淋漓盡致

養顏牛蒡 - 嚴選培養四十餘年的台南將軍黃金牛蒡，牛蒡性溫、味甘無毒通十二經脈

(取自官方介紹)

 

梨花DSC05148.jpg

壹零參蝦皇 - 103旬新加坡奶奶獨門手藝，以108度C度高溫油煉大量海蝦，在湯鍋底慢火五小時

加上多種濃郁辛香料完美融合，讓湯呈現亮眼和迷人的橘紅色湯底

祕制麻辣 - 使用小燈籠辣椒、二荊條以及辣味出眾的子彈頭，再用上白豆蒄、草粿等熬煮、靜止發酵湯底

這是舒服的麻辣湯底試過會讓人愛上的

(取自官方介紹)

 

四種湯底，水炊昆布 、養顏牛蒡 都蠻適合煮蔬菜、海鮮

而壹零參蝦皇 、祕制麻辣都是有辣…煮肉類可是很搭的哦

 

梨花DSC05193.jpg

祕制麻辣裏面也有豆腐…但我們都說不用加不用加

因為我們要吃海鮮高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

 

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基本菜盤 - 雲耳、芋頭、玉米、娃娃菜、美人菇、大黃瓜、高麗菜

 

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基本海鮮盤 - 紐西蘭淡菜、北海道帝王蟹、紅條石斑、鑽石蝦、北海道帆立貝、軟絲、文蛤

若有不吃的食物…是否在點餐時就要先告知服務生…以免浪費

 

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紅條石斑真的超好吃，肉質札實沒有腥味…

小孩也好愛這個魚肉，這被列為必點之一

 

梨花DSC05169.jpg

店家有建議每種食材都的食間…之前(花花世界)是有附上沙漏當作計時器

現在沒有附上沙漏是靠自已計時…但對我們而言影響不大…因為都靠眼睛去判定是否熟了嗎

 

梨花DSC05204.jpg

 

梨花DSC05260.jpg

我們點了好多紅條石斑、帝王蟹…

 

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高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到 打卡限定活動 -高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

神戶之宴於 √ Google評論， 可加選「北海道松葉蟹腳」

√ 於臉書公開打卡贈送「22公分斑節蝦」 

(相關訊息請依官方公佈為主)

 

梨花DSC05286.jpg

北海道松葉蟹腳與帝王蟹腳

這裏提供的海鮮都是「生凍」而不是熟凍 」，所以海鮮的鮮甜味都有被保留下來

Mickey超不愛熟凍海鮮…彷彿只能吃到鹹味…蠻可惜的

還好梨花是提供好吃螃蟹腳

 

梨花DSC05317.jpg

松葉蟹腳與帝王蟹腳你們比較愛那一個呢?!

我們比較偏愛帝王蟹，肉比較鮮甜且好處理…一次能大口吃到較多的蟹肉

 

梨花DSC05143.jpg

不過不用擔心無法好好享用蟹肉…

梨花都有貼心的準備好吃蟹工具 (剪刀

 

梨花DSC05318.jpg

 

梨花DSC05308.jpg

放了滿滿的蟹腳…

 

梨花DSC05330.jpg

 

梨花DSC05239.jpg

肉質新不新鮮…好不好吃，在剪開時就能分曉

希望梨花要好好保持美味、新鮮的食材…高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

 

梨花DSC05270.jpg

於臉書公開打卡贈送的「22公分斑節蝦」 

(提醒打卡不是每人一人一份斑節蝦哦)

因為我們兩人打卡送一隻斑節蝦…這蝦當然是讓給愛吃蝦的陸先生吃

 

梨花DSC05278.jpg

 

梨花DSC05250.jpg

鮮味蝦滑、老油條、生機千張豆紙

 

梨花DSC05245.jpg

鮮味蝦滑…這端上桌時不由得~~~哇!!!

好「實在的」蝦滑，不輸給海底撈的的蝦滑

 

梨花DSC05324.jpg

吃海鮮配啤酒好幸福丫

(開車不喝酒、喝酒不開車)
 

梨花DSC05189.jpg

再來看看重頭戲日本A5和牛…有請教服務生當天提供的是熊本和牛

不過這裏每道菜好像都是重頭戲耶~~~

不同套餐可以選擇的肉品不同高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

近江之宴：極上澳洲和牛、日本A5和牛特選

松板之宴：特上日本國產和牛、日本A5和牛霜降、含近江之宴肉品

神戶之宴：日本A5和牛肋眼、美國特選無骨牛小排、日本A5和牛雪花、含松板之宴肉品

 

梨花DSC05173.jpg

特上國產和牛、A5和牛特選、A5和牛霜降

特上國產和牛適合不那麼熱愛奶油氣香(A5和牛)的人

 

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美國特選無骨牛小排、 A5和牛雪花、A5和牛肋眼

 

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喜歡美牛不能錯過 - 美國特選無骨牛小排

 

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A5和牛雪花、A5和牛肋眼

 

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A5和牛雪花、美牛特選濕式熟成

而這裏的肉品不管點幾輪品質都不錯…

有些店家會每次送上的肉質都不樣…很不喜歡這樣

還好梨花端出的肉品每次品質都還不錯

 

梨花DSC05218.jpg

一份肉品為4片，雞肉為100G

店家在客人吃飽結帳時會過來檢查是否有浪費食材…

不過秉持著不浪費原則…也不用擔心老闆是否真的會過來檢查

 

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日本A5和牛肋眼 - 神戶之宴定肉品

 

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美牛特選濕式熟成、美國特選無骨牛小排、西班牙伊比利豚

 

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伊比利腹松板

不吃牛的有「西班牙伊比利豚、伊比利腹松板、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿」

 

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到

梨花 A5和牛放題價位上不是走便宜路線，但食材對得起他的價味

海鮮並非熟凍可以吃得到鮮甜味，肉品部份不管點幾次都是不錯的品質

不會每次上桌都有不一樣的驚喜…有機會到高雄不妨到梨花吃吃好料吧

(期望梨花可以來新竹開分店嗎高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到)

 

 

梨花 A5和牛放題

地址： 高雄市左營區安吉街468號

電話：07-5506811

營業時間：平日 11:00-24:00 (最後進場23:00)

公休日見官方臉書

官方臉書：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono/

線上訂位https://inline.app/booking/-Nd9CgISEB4X61jV30vD:inline-live-3

✔ 有停車場   ✔ 有提供兒童餐椅、兒餐餐具

*相關訊息請依官方公佈為主*

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