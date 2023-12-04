初作早餐｜信義區銅板價手作三明治早午餐，超狂起司瀑布邪惡爆表！

各位起司控要收藏這家早餐，近期發現的口袋寶藏店【初作早餐】，以新鮮的手作三明治早午餐為主打，每一款的食材都超級真材實料，吃起來飽足感十足又美味，還有超邪惡的起司瀑布口味，咬下去整個起司炸開太浮誇，重點是在信義區居然只要銅板價就能吃到，難怪無論平假日生意都超級好!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【初作早餐】在台北共有兩家分店，這次來到位在信義區的光復店，黃色系的店面外觀充滿活力感，從捷運信義安和或國父紀念館站步行10分鐘即可抵達。

▼【初作早餐】用餐環境簡約新潮，以黃色系為主軸搭配擺設小物，充滿可愛精緻的文青氛圍，完全是咖啡廳等級的裝潢。

▼【初作早餐】餐點皆現點現做而成，它們家美乃滋無添加防腐劑跟化學物，是店家每日新鮮自己製作，相較外面的風味更清爽!

菜單

餐點介紹

招牌炸豬排醃黃瓜三明治💰70元

▼人氣必點的招牌炸豬排醃黃瓜三明治，將店家自己醃製的現炸豬排，結合清爽微酸的小黃瓜，帶來紮實又豐富的飽足食感，整體的風味不會過於膩口，這款很耐吃推薦給大家!

起司瀑布蛋三明治💰70元

▼超狂的起司瀑布蛋三明治，加入大量的馬茲瑞拉起司，搭配現煎牛奶嫩蛋打造柔軟口感，趁熱咬下還會有邪惡的牽絲效果，另外要稱讚一下它們家的吐司，吃起來很鬆軟完全不乾口!

巧克力香蕉花生吐司💰60元

▼不用百元就能吃到法式吐司，將吐司沾滿牛奶蛋液現煎而成，霸氣抹上香濃微苦的巧克力醬，頂頭再鋪滿新鮮香蕉切片，口感鬆軟綿密好好吃，甜香的風味讓人太幸福啦!

▼主餐加價55元即可升級套餐，包含炸薯條和紅茶乙杯。

紅茶鮮奶💰45元 經典拿鐵💰65元

▼飲品的部分選擇很豐富齊全，特別推薦經典拿鐵相當有水準，是使用店家自烘的咖啡豆，入口帶來濃郁順口的咖啡香!

用餐心得

想吃豐盛的早午餐也不用花大錢，這家【初作早餐】CP值真的很不錯，光看滿滿剖面就知道用料多實在，口味上的選擇也很豐富齊全，無論是甜鹹通通都能一次享有，這個價位在信義區可以說是很佛心，下次想要來試看看漢堡系列感覺也很厲害!

店家資訊

初作早餐

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初作早餐塔城店

地址：台北市大同區塔城街57號

電話 : 09-7990-0547

營業時間：平日7:00-14:30 | 週六日7:30-14:30

初作早餐光復店

地址：台北市信義區光復南路455號

電話 : 09-8366-7591

營業時間：平日7:00-14:30 | 週六日7:30-14:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/