想吃舒芙蕾來這就對了，板橋新開一間CP值高日式舒芙蕾，若不是網友介紹，真的很難發現這間隱身在巷弄內日式舒芙蕾，只要銅板價95元就可以吃，店內座位不多但非常溫韾，還能看到師傅現場手工製作，真的超療癒的，店內不收服務費，每人低消一份餐點，真是平價又美味日式舒芙蕾專売店。

隱身於巷弄內日式舒芙蕾專売店-拾梯甜，就位在板橋車站附近，新北耶誕城旁。

店內最熱門搶手的靠窗雙人沙發座位區

茶水自取不收服務費。

招牌必點：原味日式舒芙蕾95元，熱騰騰軟綿綿超級細密鬆餅，建議第一次到訪可以先吃原味，品嚐舒芙蕾的蛋糕香。

招牌必點：法式烤布蕾150元，將滑順柔嫩的舒芙蕾撒上糖，再用噴槍烤成像焦糖一樣的脆皮，搭配卡士達醬，每一口都吃到濃郁綿密的奶香。

現點現做，看到製作過程超療癒的～可以輕輕敲打表面焦糖，加上卡士達醬，散發出迷人的香氣，讓人吃起來有幸福的味道～影片分享

拾梯甜由來： 重「拾」夢想，每天累積一點經驗，讓自己像階「梯」一樣步步往上，抵達經營「甜」點店的夢想。 Take TeaTime：拾的英文Take，梯甜使用英文諧音TeaTime，享用甜點午後好時光。

最新DM，實際DM以店家為主。銅板價就能享用舒芙蕾，真的超級親民～

假日不接受訂位，想吃可以早點來喔～影片分享

拾梯甜日式舒芙蕾專売店-板橋民權：新北市板橋區民權路202巷10弄2號；營業時間：12:00-20:00

2023新北耶誕城|耶誕夢想樂園|七大夢幻必拍場景|甜點星耶誕樹3D光雕投影秀|來板橋參加耶誕甜蜜派對

新北最大購物美食天堂│新店裕隆城│像宮殿設計感十足百貨商場 │全亞最大的誠品生活旗艦店│最新美拍六大打卡景點│最新優惠活動

新店裕隆城景觀餐廳【英格利利】裕隆城森林系網美餐廳/招牌必點圓形可愛粉撲鬆餅/浪漫英倫風下午茶餐廳

台北最新美食購物商場│南門市場新大樓│招牌必吃合歡刀削麵館│南門魚丸店│免帶現金行動支付輕鬆逛市場│好逛好買好吃傳統巿場

新店捷運站美食【直火蒸】全台唯一扁柏蒸韓式鍋物/韓式火鍋套餐289起/招牌必點韓國扁柏雙人套餐/加100元升級海陸套餐/天然食材原汁原味呈現/新店碧潭廣場美食

板橋CP值高網美餐廳【小食甜早午餐】超夢幻粉紅系餐廳/招牌必點大份量套餐百元起/三層免費打卡道具任你拍

【深坑老街美食懶人包】深坑老街必吃/深坑老街旅遊推薦/青山綠水古色古香的老街半日遊/適合全家踏青旅遊景點

坪林好好玩│坪林十大美拍景點│坪林石雕公園│藍色坪林拱橋│坪林輕碳一日遊

新北近郊叢林秘境|炮子崙瀑布|熱帶雨林仙境步道|享受芬多精負離子森林浴|只要10分鐘即可到達│適合全家大小登山步道│新北CP高健行步道

2022新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

新北唯美森林咖啡館【心茶合一 TeaFlow】充滿綠意盎然咖啡廳/招牌必點外酥內軟可頌鬆餅/享受當下的美好

新北CP值高親民步道│坪林觀音台登山步道│只要10分鐘即可攻頂│全台最高的青銅觀音│與雪山隧道合影最佳位置

新北絕美秘境|三貂嶺車站|全台唯一沒有公路可扺達的車站|遺世獨立的桃花源夢境|挑戰級三貂嶺瀑布步道

2021板橋必吃【板橋銅板美食】板橋早午餐/板橋火車站周邊美食/湳雅觀光夜巿/板橋黃石市場/板橋在地美食推薦

蘆洲銅板美食【燉品食堂】隱藏巷弄內美味燉品/一個人也可以享用滋補養生雞湯/湧蓮寺周邊美食/蘆洲廟口夜巿美食

好康分享【八盛精緻日本料理 - 蘆洲旗艦店】不分平假日打卡四人同行一人免費/五菜一湯一主餐200元起/CP值超高日式定食

新北十大推薦步道│汐止姜子寮絕壁五星級步道│姜子寮絕壁姜子寮瀑布│來一場森林與大自然的療癒之旅

新北環狀線好好玩|環狀線景點美食推薦|環狀線懶人包|新北環狀線最新美拍景點

文章標籤