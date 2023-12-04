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板橋日式舒芙蕾專売店【拾梯甜】95元起就有日式舒芙蕾/現點現做平價美味/品嚐一口幸福的滋味/板橋車站旁/板橋CP值高日式舒芙蕾專賣店

2023-12-04 11:41:50 大海愛上藍天 人氣：104
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大海愛上藍天

發表篇數：1555篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：拾梯甜日式舒芙蕾專賣店
place新北市板橋區民權路202巷10弄2號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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想吃舒芙蕾來這就對了，板橋新開一間CP值高日式舒芙蕾，若不是網友介紹，真的很難發現這間隱身在巷弄內日式舒芙蕾，只要銅板價95元就可以吃，店內座位不多但非常溫韾，還能看到師傅現場手工製作，真的超療癒的，店內不收服務費，每人低消一份餐點，真是平價又美味日式舒芙蕾專売店。

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隱身於巷弄內日式舒芙蕾專売店-拾梯甜，就位在板橋車站附近，新北耶誕城旁。

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店內最熱門搶手的靠窗雙人沙發座位區 

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茶水自取不收服務費。

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招牌必點：原味日式舒芙蕾95元，熱騰騰軟綿綿超級細密鬆餅，建議第一次到訪可以先吃原味，品嚐舒芙蕾的蛋糕香。

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招牌必點：法式烤布蕾150元，將滑順柔嫩的舒芙蕾撒上糖，再用噴槍烤成像焦糖一樣的脆皮，搭配卡士達醬，每一口都吃到濃郁綿密的奶香。

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現點現做，看到製作過程超療癒的～可以輕輕敲打表面焦糖，加上卡士達醬，散發出迷人的香氣，讓人吃起來有幸福的味道～影片分享

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拾梯甜由來： 重「拾」夢想，每天累積一點經驗，讓自己像階「梯」一樣步步往上，抵達經營「甜」點店的夢想。 Take TeaTime：拾的英文Take，梯甜使用英文諧音TeaTime，享用甜點午後好時光。

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最新DM，實際DM以店家為主。銅板價就能享用舒芙蕾，真的超級親民～

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假日不接受訂位，想吃可以早點來喔～影片分享

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拾梯甜日式舒芙蕾專売店-板橋民權：新北市板橋區民權路202巷10弄2號；營業時間：12:00-20:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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