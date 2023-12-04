隱身於台北巿區巷弄內，有間超高人氣鐵板燒，就位在捷運市政府站旁，走路約3分鐘即可到達，強調食材新鮮，現點現做，連青菜都可以自選，且看得到廚師烹調，擺盤精美超療癒的，實際品嚐每樣都精緻美味，最便宜雞腿排220元起就有，松阪豬也只要230元，還附白飯和湯吃到飽，和牛海陸雙人套餐也只要1499，平價就能享用高級料理，為台北信義區CP值高鐵板燒餐廳。

寅和鐵板燒地理位置優越，就位在台北捷運市政府站旁巷弄內。

建議先預約，每到用餐時間總是座無虛席，菜單以官網為主。

最特別的是，這裡的青菜可以自選兩樣放在菜籃裡，感覺份量還蠻多的。

白飯和湯品無限量供應，不收服務費，超貼心的～

贈送的湯品一點都不馬虎，這次湯品居然是酸辣湯，超好喝的～

來寅和用經濟實惠的價格，就能享用到高質感的食材料理～影片分享

新鮮熱炒，簡單就很美味，需要辣的都可以跟師傅說。

台灣脆皮雞腿排220元，居然還有擺盤，在這個相機先食的時代，美觀又美味。

台灣松阪豬230元，平價就能享用高級料理。

招牌必點：和牛海陸雙人套餐1499，每人平均750元就可以吃到A5和牛。

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光外型就超美的，可以直接穿越到松山文創園區，又更方便了～

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參加活動還可以有免費拍貼機及冰淇淋享用。

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寅和鐵板燒Teppanyaki：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄2號；營業時間：11:30-14:30；17:30-21:30

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