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台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳

2023-12-04 11:48:11 大海愛上藍天 人氣：105
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大海愛上藍天

發表篇數：1555篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：寅和鐵板燒
phone02-2761-8998
place台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄2號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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隱身於台北巿區巷弄內，有間超高人氣鐵板燒，就位在捷運市政府站旁，走路約3分鐘即可到達，強調食材新鮮，現點現做，連青菜都可以自選，且看得到廚師烹調，擺盤精美超療癒的，實際品嚐每樣都精緻美味，最便宜雞腿排220元起就有，松阪豬也只要230元，還附白飯和湯吃到飽，和牛海陸雙人套餐也只要1499，平價就能享用高級料理，為台北信義區CP值高鐵板燒餐廳。

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寅和鐵板燒地理位置優越，就位在台北捷運市政府站旁巷弄內。

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建議先預約，每到用餐時間總是座無虛席，菜單以官網為主。

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最特別的是，這裡的青菜可以自選兩樣放在菜籃裡，感覺份量還蠻多的。 

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白飯和湯品無限量供應，不收服務費，超貼心的～

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贈送的湯品一點都不馬虎，這次湯品居然是酸辣湯，超好喝的～

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來寅和用經濟實惠的價格，就能享用到高質感的食材料理～影片分享

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新鮮熱炒，簡單就很美味，需要辣的都可以跟師傅說。

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台灣脆皮雞腿排220元，居然還有擺盤，在這個相機先食的時代，美觀又美味。

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台灣松阪豬230元，平價就能享用高級料理。

大IMG_6442.jpeg 大IMG_5774.jpeg 大IMG_5781 (1).jpeg

招牌必點：和牛海陸雙人套餐1499，每人平均750元就可以吃到A5和牛。

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光外型就超美的，可以直接穿越到松山文創園區，又更方便了～

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參加活動還可以有免費拍貼機及冰淇淋享用。

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松菸免費展覽，參加遊戲送消費卷和禮物。

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拍照打卡免費送咖啡和冰棒

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寅和鐵板燒Teppanyaki：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄2號；營業時間：11:30-14:30；17:30-21:30

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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