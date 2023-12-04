坐落於鹽埕區的韻藏中餐廳，從空地到蓋好讓我們都很期待

原本跟家人都很惋惜喜歡的高雄國賓川菜廳歇業，主廚團隊終於又回歸了

前高雄國賓師傅與團隊延續經典美味，於韻藏中餐廳能原汁原味呈現，連服務品質都完善保留

讓很多老饕敲碗回歸的韻藏中餐廳，高雄在地五星級飯店主廚團隊持續飄香的美食餐廳

選擇於老鹽埕回歸，鄰近愛河、好停車聚餐方便

也成為很多外地人來高雄鹽埕區旅遊特地來訪的美食餐廳

可以享受到招牌掛爐烤鴨、川菜粵式料理，每天新鮮手工製作的港點美食

星級飯店的服務品質，加上優雅的用餐環境，絕對是聚餐吃美食首選

<目前活動>加LINE好友每桌贈甜點乙份：https://lin.ee/DRL53RS

韻藏中餐廳

位置：高雄市鹽埕區府北路6號

服務時間：週一至週日 11:30~14:00, 17:30~21:00

訂位電話：07-5219955

菜單＆線上訂位：訂位

LINE＠：https://lin.ee/DRL53RS

IG：https://www.instagram.com/yunzangtw/

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在地深耕四十餘年老品牌五星飯店料理精神

光是服務都保有星級飯店的細膩，軟硬體都很到位唷!

連平常日用餐都要先預約，真的從開幕後一位難求

家庭聚餐、生日party、商務聚會、宴客包場都很推薦，年終尾牙、春酒也很多人詢問

過年過節、除夕更是滿到不行啊~早點預定!

一樓小吃廳高達50個座位，餐廳一樓提供10人包廂河苑廳

二樓提供3間包廂，包括可容納3桌的聚賢廳

20人桌的大使廳 、以及12人的鴻儒廳

全部打通可排10桌宴會唷，整體無梁柱空間視野廣闊

很適合家庭聚餐、生日開趴、商務聚餐、宴客

跟家人都很喜歡的老飯店團隊回歸，道地細膩美食又可以吃到，真的很開心

一樓還可以看到主廚團隊的開放式作業

堅持港點小吃每日新鮮手工製作、現烹飪，餐點都是供不應求，真的要早點預約、早點訂購

行政主廚翁明道、主廚尤順勇領銜的廚師團隊，讓刁嘴的饕客都很愛的星級餐點美食

很喜歡川菜料理美食，高雄越來越少這種功夫菜色料理

而且還要很正宗道地真的不好找，老饕極力推薦一定要再訪韻藏中餐廳

細膩餐點、新鮮食材用料，讓很多熟客持續回來的優質中式餐館

通往二樓的樓梯玄關打造威士忌酒牆，也成為網美熱愛拍照打卡點

二樓是包廂用餐區，多人用餐、包場都可以先預訂

眾多威士忌酒現場都有供應，很多政商名流宴客都需要的酒水

商務聚餐、宴客都喜歡來韻藏中餐廳

保有五星級飯店的優質服務，老味道再現

韻藏中餐廳注入了國賓飯店內的燈飾、牆面設計，傳承延續的溫度感

連二樓的門扣也特別仿照以前星級飯店裝飾，讓民眾有種回家的溫度感

每日供應小菜，每盤都是60元

經典小菜每日隨機供應，大概有8種樣式會隨機替換

光是小菜都要全部都上，每次家庭聚會都要吃上好幾盤

乾絲絕對要吃上好幾盤，很夠味帶滑順口感，帶出芹菜清脆清香提味

鹹香夠味好吃，帶有豆香滋味

杏鮑菇好吃推薦，獨特調味帶有甘甜與細膩的酸度

酸甜開胃咬下會爆出杏鮑菇水嫩度

小黃瓜也很入味，清脆爽口，一口接一口停不了

柚子蘿蔔不擔心搶味，去除掉了蘿蔔辛辣度

優雅的柚子香提味，帶蘿蔔清香脆度

很多經典菜色也可以先預訂

尤其像是小吃、港式蒸籠美食都是當日新鮮供應，賣完就沒有

還有美味的葡式蛋塔必吃必點，服務依舊的細膩貼心

酸菜刁刁魚

使用台灣龍虎斑新鮮烹飪，加入2~3種自家調配的酸菜

帶自然層次的酸度，讓魚肉吃起來更顯得鮮美

讓湯頭都顯得很有酸度回甘，飽滿的魚肉鮮為都滲入湯頭內，讓我很愛

龍虎斑都很有厚度，保有膠質口感，肉質滑嫩帶飽滿魚的鮮味

自家釀製的泡椒，天然發酵帶出的層次香氣，香麻夠味

酸度很自然，帶有香麻滋味，越吃越開胃

宮保蝦球

精心挑選過的大草蝦，肥美新鮮用料

大荔枝味，鹹香酸甜層次堆疊，真的很細膩滋味，絕對會愛上

超大尾的草蝦咬下帶有脆度，引出蝦本身的鮮甜

尾韻帶有辣度與花椒香氣瀰漫，絕對開胃好吃

依舊保有五星級細緻與美味，價格更加親民實惠

樟茶鴨

少人用餐吃不完掛爐烤鴨，也很推薦這款 璋茶鴨

製作也是很繁雜費工，需要釀製24小時以上

使用木屑下去煙燻，油波方式帶出表面的酥脆口感

趁熱吃咬下會有酥脆外皮的鹹香，帶出鴨肉的揪西與甜味

想要大口吃鴨肉，絕對要點 樟茶鴨

肉質更肥厚香甜，軟嫩帶有肉汁

越吃越開胃，還能享受啃食的快感

優雅的鹹香滋味，讓鴨肉的甜味更加飽滿

連鴨頭都油炸的酥脆唷!

少人聚會都很推薦點樟茶鴨，風味不輸給片鴨唷!

黃湯砂鍋翅(需要先預約) 沒有在菜單上

老饕熟客都愛點的黃湯砂鍋翅，沒有在菜單上的隱藏版美食

排翅都是精心挑選過的份量

使用台東玉米雞燉煮的黃金湯頭，燉煮超過24小時

繁雜手法燉煮的黃金湯再加入排翅煨煮，口感很滑溜~

嘴巴都是膠質的黏性，每一口都是精華雞湯風味

黃金湯頭都帶有膠質稠度，懂吃的饕客都知道這價格很超值

宴客都是直接一人一碗來做宴客招待

繁雜細膩製作方式才能去除掉腥味，保留最飽滿自然風味

排翅燉煮到軟嫩，滑溜口感帶出甘甜香氣，養顏美容最需要的膠質

花膠土雞湯

使用玉米雞、花膠、竹笙等食材燉煮的花膠土雞湯

湯頭甘醇順口，帶有自然香甜滋味

滑溜竹笙吸附滿滿湯頭精華，咬下滑嫩

黃金煲湯的飽滿香甜，真的好好喝，愛喝湯的必點

花膠口感好滑溜，帶出煲湯的香氣

土雞保有軟Q口感，不柴又新鮮香甜

飯後不可少甜湯

芋頭西米露

芋頭控最愛的芋頭西米露，香醇甜味帶顆粒挑逗味蕾

甜味剛剛好，不會過於濃稠喝出絲滑口感

杏仁香奶露

熟客都很愛的杏仁奶露，使用黃金比例的南杏仁、北杏仁調配

純天然不添加人工香料，帶出最優雅的天然杏仁香

溫熱好喝不卡喉嚨，很多不太敢喝杏仁的朋友都很愛杏仁奶露

可以搭配酥脆油條，沾著吃、配著吃都可以

葡式焗蛋塔

每次吃飽都還要外帶的葡式焗蛋塔

現場飯後要吃、還要外帶回家享用!

超強的葡式酥皮蛋塔，熱呼呼吃感受外酥細膩軟綿口感

引出蛋塔香甜滋味，每一口都是入口即化的風味，有夠銷魂療癒

細緻的酥化口感，好吃不油膩

記得要先點唷!!也是供不應求，好吃推薦~

回家冷藏冰著吃，也超好吃

保有以前的品質，餐點都很細膩美味，讓老饕都持續回流

很多年輕人早期跟家人也會於飯店聚會，現在也都會帶來韻藏中餐廳繼續回味

當天少人聚餐，所以沒有點烤鴨

烤鴨很大一隻，適合5~6人以上來享用，都有貼心桌邊服務

少人聚餐可以跟我們一樣點樟茶鴨，口感風味不同也很好吃

家庭聚餐、商務聚會都可以提早預訂包廂，包廂有低消、另外有包廂菜色

高雄中餐廳推薦必吃 韻藏中餐廳，坐落鹽埕新開幕餐館

餐廳鄰近愛河，周圍好停車唷~聚餐更是便利!

韻藏中餐廳

位置：高雄市鹽埕區府北路6號

服務時間：週一至週日 11:30~14:00, 17:30~21:00

訂位電話：07-5219955

菜單＆線上訂位：訂位

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