此食記為花見團子造訪「姐夫重慶串串鍋 板橋店」 (造訪日期 : 2023/11)



「姐夫重慶串串鍋 板橋店」板橋麻辣串串鍋

板橋麻辣鍋推薦、府中美食推薦







姐夫重慶串串鍋 板橋店



地址 : 新北市板橋區館前東路63號

電話 : 09682-13393

時間 : 17:00–02:00



天氣漸漸冷了，本次團子相約友人來到板橋10/28才開幕不久的「姐夫重慶串串鍋 板橋店」，來自四川重慶的姐夫娶了台灣太太，因想念家鄉味特別在台灣開設了串串鍋，以麻辣鍋結合串串，很多食材及火鍋湯頭都是重慶道地的好味道，價錢也很平價。店家臨近捷運府中站，從2號出口往重慶路走步行約7分鐘，在介壽公園旁即可看到，附近也有公車站，交通很便利。「姐夫重慶串串鍋 」目前除了板橋直營店，還有三峽、新店店，是當地和網路有口皆碑的名店。

走進餐廳內乾淨衛生、寬敞明亮，給人悠閒自在的用餐空間，牆上擺放一張重慶著名景點「洪崖洞」照片，燈火通明讓人神往。店內提供多組4人、6人座位，聚餐、宵夜也很適合。

「姐夫重慶串串鍋」消費方式採鍋底+單點+串串，鍋底有4種，單一鍋底是300元，鴛鴦鍋則是350元，麻辣湯又分有無牛油、大骨三鮮湯、酸蘿蔔老鴨湯，可依照個人口味，選擇不同的辣度。店家對於食材很講究，進口多款四川好物，很多都是台灣很難嚐得到口味，店員服務也很熱情，會和你詳細解說各種食材和搭配方式，用餐限時90分鐘，不收服務費。

別具特色的「串串」不分葷素一串是12元，整齊畫一地擺放在冷藏櫃中，主要區分為肉類、蔬菜類、海鮮、火鍋料等。很多串串是老闆特別精選，如香滷大腸、炸排骨酥、韭菜等，不知如何選擇也可詢問店家，哪種串串搭配哪種湯類最適合，店員都很親切為我們說明。

「姐夫重慶串串鍋 」的「串串」有些是肉品與蔬菜結合，如牛肉香菜、豬肉大蔥等，我個人很推薦，可一次品嚐肉品和蔬菜好味道；海鮮的部分蝦子一串也是12塊，超級便宜的，喜歡吃海鮮的朋友一定要拿好拿滿；蔬菜的部分團子很推薦娃娃菜捲、土豆片等。根據老闆娘透露，曾經有客人兩個人共拿了300串。

飲料區有茶品、汽水、可樂、果汁、酒類等，也能喝得到進口的「青島啤酒」，可隨自己喜好搭配。我們拿了沉香馥郁的「烏梅湯」，喝起來酸甜可口；清新不澀口的「冷泡茶」是四季春茶，聞得到明顯花香、清爽解膩。

另外老闆娘也特別為我們推薦來自大陸著名涼茶「王老吉」，採用多種中藥材精心調配而成，一喝下去香甜順口，意外的超級解辣，是搭配麻辣鍋的最佳良伴。

醬料區也很有重慶風，非坊間火鍋常看到的沙茶醬等，這裡提供的是「油碟」和「乾碟」，展現出只屬於重慶火鍋獨有的風味。

這兒提供蒜、香菜、蔥、醬油、辣椒、糖、香油等，可調製出特有的「油碟」，目的是降低辣度，料品經過特製「油碟」沾過，辣度完全降低，獨特香氣與口感讓食材更顯提味。「乾碟」以辛香料製成，店家已幫忙調配好，直接取用即可，主要是「增香」，可以搭配肉品、滷品、內臟等。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

牛油麻辣湯 / 酸蘿蔔老鴨湯

「牛油麻辣湯」選用四川牛油、多達28種辛香料調精心調製熬煮，湯底有很多鴨血和豆腐，團子這次選擇的是「微辣」，是可以喝得湯頭，入口後香麻帶勁，涮肉品或內臟都很適合。「酸蘿蔔老鴨湯」屬川菜中的經典燉品，湯底有鴨肉塊、酸蘿蔔及多塊豆腐，入口後湯頭甘甜香醇，酸蘿蔔淡淡的微酸好開胃，涮豬肉片、蔬菜、海鮮都很合適。

毛肚

「毛肚」涮煮後表面變得更加嫩滑，適合加入紅湯增鮮，入口後彈牙有韌性，嚼勁十足，也超適合下酒的。

黃喉

「黃喉」是豬心管，吃起來脆嫩鮮美，很有嚼勁，加入紅湯、白湯都很適合，團子也是第一次吃到這種食材，個人很喜歡，推薦大家來此一定要點來試試。

鴨腸

「鴨腸」在火鍋湯底輕涮幾下即可食用，味道鲜美，QQ脆脆的很有彈性， 越吃越涮嘴。