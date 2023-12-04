此食記為花見團子造訪「姐夫重慶串串鍋 板橋店」 (造訪日期 : 2023/11)
「姐夫重慶串串鍋 板橋店」板橋麻辣串串鍋
板橋麻辣鍋推薦、府中美食推薦
姐夫重慶串串鍋 板橋店
地址 : 新北市板橋區館前東路63號
電話 : 09682-13393
時間 : 17:00–02:00
天氣漸漸冷了，本次團子相約友人來到板橋10/28才開幕不久的「姐夫重慶串串鍋 板橋店」，來自四川重慶的姐夫娶了台灣太太，因想念家鄉味特別在台灣開設了串串鍋，以麻辣鍋結合串串，很多食材及火鍋湯頭都是重慶道地的好味道，價錢也很平價。店家臨近捷運府中站，從2號出口往重慶路走步行約7分鐘，在介壽公園旁即可看到，附近也有公車站，交通很便利。「姐夫重慶串串鍋 」目前除了板橋直營店，還有三峽、新店店，是當地和網路有口皆碑的名店。
走進餐廳內乾淨衛生、寬敞明亮，給人悠閒自在的用餐空間，牆上擺放一張重慶著名景點「洪崖洞」照片，燈火通明讓人神往。店內提供多組4人、6人座位，聚餐、宵夜也很適合。
「姐夫重慶串串鍋」消費方式採鍋底+單點+串串，鍋底有4種，單一鍋底是300元，鴛鴦鍋則是350元，麻辣湯又分有無牛油、大骨三鮮湯、酸蘿蔔老鴨湯，可依照個人口味，選擇不同的辣度。店家對於食材很講究，進口多款四川好物，很多都是台灣很難嚐得到口味，店員服務也很熱情，會和你詳細解說各種食材和搭配方式，用餐限時90分鐘，不收服務費。
別具特色的「串串」不分葷素一串是12元，整齊畫一地擺放在冷藏櫃中，主要區分為肉類、蔬菜類、海鮮、火鍋料等。很多串串是老闆特別精選，如香滷大腸、炸排骨酥、韭菜等，不知如何選擇也可詢問店家，哪種串串搭配哪種湯類最適合，店員都很親切為我們說明。
「姐夫重慶串串鍋 」的「串串」有些是肉品與蔬菜結合，如牛肉香菜、豬肉大蔥等，我個人很推薦，可一次品嚐肉品和蔬菜好味道；海鮮的部分蝦子一串也是12塊，超級便宜的，喜歡吃海鮮的朋友一定要拿好拿滿；蔬菜的部分團子很推薦娃娃菜捲、土豆片等。根據老闆娘透露，曾經有客人兩個人共拿了300串。
飲料區有茶品、汽水、可樂、果汁、酒類等，也能喝得到進口的「青島啤酒」，可隨自己喜好搭配。我們拿了沉香馥郁的「烏梅湯」，喝起來酸甜可口；清新不澀口的「冷泡茶」是四季春茶，聞得到明顯花香、清爽解膩。
另外老闆娘也特別為我們推薦來自大陸著名涼茶「王老吉」，採用多種中藥材精心調配而成，一喝下去香甜順口，意外的超級解辣，是搭配麻辣鍋的最佳良伴。
醬料區也很有重慶風，非坊間火鍋常看到的沙茶醬等，這裡提供的是「油碟」和「乾碟」，展現出只屬於重慶火鍋獨有的風味。
這兒提供蒜、香菜、蔥、醬油、辣椒、糖、香油等，可調製出特有的「油碟」，目的是降低辣度，料品經過特製「油碟」沾過，辣度完全降低，獨特香氣與口感讓食材更顯提味。「乾碟」以辛香料製成，店家已幫忙調配好，直接取用即可，主要是「增香」，可以搭配肉品、滷品、內臟等。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
牛油麻辣湯 / 酸蘿蔔老鴨湯
「牛油麻辣湯」選用四川牛油、多達28種辛香料調精心調製熬煮，湯底有很多鴨血和豆腐，團子這次選擇的是「微辣」，是可以喝得湯頭，入口後香麻帶勁，涮肉品或內臟都很適合。「酸蘿蔔老鴨湯」屬川菜中的經典燉品，湯底有鴨肉塊、酸蘿蔔及多塊豆腐，入口後湯頭甘甜香醇，酸蘿蔔淡淡的微酸好開胃，涮豬肉片、蔬菜、海鮮都很合適。
毛肚
「毛肚」涮煮後表面變得更加嫩滑，適合加入紅湯增鮮，入口後彈牙有韌性，嚼勁十足，也超適合下酒的。
黃喉
「黃喉」是豬心管，吃起來脆嫩鮮美，很有嚼勁，加入紅湯、白湯都很適合，團子也是第一次吃到這種食材，個人很喜歡，推薦大家來此一定要點來試試。
鴨腸
「鴨腸」在火鍋湯底輕涮幾下即可食用，味道鲜美，QQ脆脆的很有彈性， 越吃越涮嘴。
蝦滑
「蝦滑」嚴選新鮮食材製成，可以自己手工DIY製作蝦丸，一口咬下Q彈滑口，可以吃的到一隻隻完整蝦子，完全真材實料。
腐竹
店家不惜重本使用進口的「腐竹」，色澤金黃透亮，散發淡淡的豆香味，咬起來滑嫩有彈性，不論是紅白鍋都很適合，吸飽滿滿的湯頭精華。
老油條
團子吃麻辣鍋一定必點「老油條」，加入麻辣湯最一拍即合，吸飽湯汁的油條軟嫩JUICY，很是夠味。
水蓮 / 茼蒿
「水蓮」特有的爽脆搭配火鍋最適合；季節限定的「茼蒿」口感柔軟，風味絕佳，多吃蔬菜，營養又健康。
紅薯粉
「紅薯粉」是店家特別從四川進口，柔潤彈滑、Q彈有勁，將紅薯粉加上店家「油碟」稍微拌一下，又是另種涮嘴美味。
美國無骨牛小排
「美國無骨牛小排」均勻遍佈著雪白細緻的油花，只要涮幾下就可吃，入口後滑嫩不乾柴、口感鮮甜且香氣十足，讓肉肉控的友人讚不絕口。
松阪豬
店家的「松阪豬」採用厚切，涮過的肉片完全吸附了高湯的精華，入口肉質紮實Q彈充滿嚼勁，並帶有濃郁的肉汁，令人難以抗拒。
大眾牛
「大眾牛」肥瘦比例恰到好處，肉質扎實不會乾柴，立刻清盤掃光光。
整體而言，團子覺得「姐夫重慶串串鍋」和台灣麻辣鍋的風格口味都很不一樣，從湯底、食材、醬料很多都是四川重慶直送，吃得到道地原味。串串方式自由度高，想吃什麼自己拿，價錢也很平價，CP值很高。店家營業時間到凌晨2點，吃宵夜也很OK。喜歡吃鍋的朋友一定不要錯過「姐夫重慶串串鍋」，不管個人打牙祭、情侶約會、多人聚餐都很適合，會發現吃鍋也是種享受，麻辣過癮，暖心也暖胃。
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