高雄美食推薦【大哥大涮牛肉】高雄也吃得到台南溫體牛！新鮮現宰牛肉車直送 必吃牛肉火鍋、牛肉燥飯、牛肉湯、熱炒 近高雄車站20多年老店！

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在台南讀書時就很喜歡和同學去喝牛肉湯，一直是我念念不忘的大學回憶之一；最近才知道高雄也有好吃的台南溫體牛肉湯、溫體牛肉鍋耶！

聽聞在地老饕都知道這家「大哥大涮牛肉」，開業已達20多年歷史，傳承二代，算是高雄牛肉鍋老字號，曾受過新聞媒體採訪報導，知名度漸開，厲害的是選用每天從台南直接配送的溫體牛，堅持保持最佳品質，新鮮好吃；凱南初次來嘗鮮，要吃看看大家推薦的牛肉火鍋、牛肉盤、牛肉熱炒、牛尾，以及人氣最高的牛肉燥飯，來過一次真的會留下印象深刻！

【大哥大涮牛肉(台南溫體牛)】

地址：高雄市前金區自立一路47號

電話：07-2855261

營業時間：17：00~凌晨6：00(週一公休)

IG：@beef072855261

粉專：大哥大涮牛肉台南溫體牛

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▲位於高雄前金區自立一路上的「大哥大涮牛肉」，位置靠近高雄車站，紅色招牌在路邊相當醒目，以高雄溫體牛肉火鍋賣出名堂。

若要我推薦高雄哪裡有好喝的牛肉湯，說真的，我會推薦這家「大哥大涮牛肉」，肉品新鮮美味度沒話說，營業時間從傍晚五點賣到隔天清晨六點，晚餐、宵夜到早餐都能在這裡解決，而且越晚人會越多喔！

▲走進店家騎樓，透明櫥窗就能看到新鮮現宰的台南溫體牛，待會兒一定要吃涮牛肉！

▲美味的一個秘訣就是這鍋採用牛骨熬到六個小時，湯頭香氣尤其清甜溫醇。

▲順口醇厚的湯頭放了好多好多的牛大骨和牛肉下鍋熬煮多時，也就是這鍋湯抓住老饕們的胃，願意一來再來。

▲熬出來的牛油濾掉雜質，色澤金黃純淨，用牛油取代沙拉油來炒菜還真的頗有風味呢！

▲天氣一冷，很適合來吃熱呼呼的牛肉火鍋唷！小鍋底50元，有放入高麗菜、金針菇、豆腐、番茄、玉米筍，湯頭清甜自然。

▲看到老闆娘正在切牛肉，準備客人點的牛肉盤，可以指定牛肉不同部位，像是肥肉比例高一點的花肉或是瘦肉比例多的牛臀肉。

「大哥大涮牛肉」堅持選用“台南溫體牛”，每日新鮮現宰牛肉車直送，不用跑台南，在高雄也吃得到喔！

▲溫體牛的肉質通常較細嫩，富有濃郁肉汁，並有較高的油脂含量，口感相對更豐潤。

“台南溫體牛”是指牛隻宰殺後沒有經過冷藏或冷凍保存，而是保持在一定的溫度下進行熟成。這種處理過程可以使牛肉更加鮮嫩多汁，增加肉質的口感和風味。

▲牛肉會先去油去筋，店家用心在於食材精選，深深抓住老饕的心。

▲店內座位很寬敞，桌數不多，晚上時間生意很好，再晚一點宵夜時間到凌晨人更多，常常滿座。

「大哥大涮牛肉」點火鍋設定有肉盤低消，1~2人吃火鍋肉盤低消為一盤，3~4人低消為兩盤肉…依此類推。若覺得肉量太多，建議改點大碗或小碗牛肉湯。

▲牆上菜單品項可以看看唷！店家推薦的蒜拌牛腩和滷牛尾可別錯過。

▲門口放著兩款菜單，自行拿取菜單到店內找位子坐。

▲品項非常多，又有牛肉火鍋、熱炒類、湯類、飯類、涼拌類和許多火鍋料。

▲餐具區。

▲自助醬料區的調味料選擇夠多，醬油、豆瓣醬、洋蔥、薑絲，燙牛肉吃原汁原味的好，但沾些醬料提味又是另一層美味。

▲店家調過的醬油沒有那麼鹹，加些薑絲、洋蔥；或是搭配豆瓣醬，用來沾鮮香嫩的溫體牛肉，風味超棒的！！！

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▲哇~滿滿豐富的牛肉料理滿足各牛肉控的胃！初次來訪的朋友照著這樣吃就對了！

凱南照店家推薦選擇小鍋底的牛肉火鍋、牛肉盤、牛尾，並加點火鍋料-干貝漿、花枝漿、豆皮，還有炒脆肚、麻油腰子兩道熱炒類，當然也不能少了牛肉燥飯囉！飽到很幸福！

▲「大哥大涮牛肉」好適合下班後跟同事們或朋友來這裡聚餐，點個滿滿一桌菜和一個牛肉火鍋，暖心又暖胃呢！

▲小鍋底的牛肉火鍋適合2~3人一起吃，蔬菜食材給得好多！牛大骨下去熬的湯頭絕對是最大特色啦！

▲我自己吃火鍋的習慣是會再加點一份豆皮，牛大骨湯頭美妙融合著豆皮香，會想一吃再吃耶！

▲現切溫體牛肉盤兩盤，這次有吃到帶有嚼勁的牛瘦肉和肥瘦交織的牛花肉，準備要來好好涮牛肉啦~開心！

▲油脂較多的花肉是我的最愛！因為凱南吃牛肉就是喜歡油花偏多一點，我偏愛的口感。

▲熟度依個人喜好而定，我個人習慣是涮個幾秒鐘就起鍋了，粉嫩粉嫩的色澤，香氣有，而口感鮮嫩無比。

▲又軟又嫩還保有牛肉肉質的咬感，涮溫體牛肉的原味相當甘甜，若再沾上醬料提味，充斥著味蕾的層次感又更豐富了！

▲比較沒有油脂的瘦肉偏深紅色，涮熟之後口感還是很嫩的唷！當然啦~瘦肉多了一絲紮實度，而且每份肉盤的份量算多耶！

▲燙過的溫體肉好鮮甜，比花肉更多些厚實咬感，略帶熟度不會乾柴，越嚼越香內！

▲燙過直接吃跟沾醬吃各有風味，瘦肉比例高的肉質我大概燙至5~6分，粉嫩柔軟的口感，滋味鮮甜。

▲來看看另一種吃法，把牛尾丟下鍋去煮個15-20分鐘，無比美味耶！

▲牛尾也是內行老饕們吃牛肉火鍋必點的選項，肉和皮好Q好Q，還有滿滿的膠質感。

▲牛肉燥飯只要吃過一次，下次來一定還會再點！白飯鋪上滿滿的牛肉燥和滷汁，太銷魂啦~~！

▲會讓人一口接著一口吃到停不下來的牛肉燥飯，上頭的牛肉燥肉質富有嚼感，Q嫩Q嫩的，配飯吃太棒了！

凱南完全被牛肉燥飯征服了呢！「大哥大涮牛肉」的牛肉燥飯用了牛肉加牛腩入鍋煮肉燥，鹹香四溢的醬汁調味，味道十分香濃。

▲CP值超高的牛肉燥飯，若配上一碗牛肉湯就已經是很完美的一餐了耶！

▲熱炒中很受歡迎的麻油腰子，炒到麻油香氣濃郁入味，為維持鮮嫩度會帶有些許血色，凱南個人很推薦加點一盤。

▲炒脆度也是店家極力推薦的一道熱炒，炒功火侯恰到好處，整體口感香清脆，真的好下飯。

▲火鍋料加點了干貝漿和花枝漿， 口口吃得到真材實料，從外表就能看到食材有多滿了，手工漿使口感更加真實。

▲用料紮實飽滿，濃郁海味，不論是花枝肉或干貝給得真多！入口的彈牙感我超愛！

▲魚漿散發鮮味，涮完牛肉後的火鍋湯底有更豐富的味道，這時候再煮干貝漿和花枝漿可以享有另一番風味。

▲提到高雄溫體牛肉火鍋，我的名單又多了這家「大哥大涮牛肉」，溫醇甘甜的湯頭不會讓我們失望。

▲老闆親手寫的書法字，一如店內的經營理念，第二代接手後繼續將這20多年來的好口味傳承下去。

聽聞老闆當年天天往返台南，和台南某間知名牛肉湯店的老師傅學習手藝，一學好幾年，最後在高雄創業賣起牛肉湯，讓我們在高雄也能就近嚐到台南溫體牛的迷人之處，除了來喝牛肉湯，溫體牛肉火鍋或熱炒類也是絕佳選擇，推薦給更多人來嘗鮮！