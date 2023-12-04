高雄美食推薦【大哥大涮牛肉】高雄也吃得到台南溫體牛！新鮮現宰牛肉車直送 必吃牛肉火鍋、牛肉燥飯、牛肉湯、熱炒 近高雄車站20多年老店！
高雄餐廳推薦｜高雄宵夜｜高雄溫體牛肉火鍋
在台南讀書時就很喜歡和同學去喝牛肉湯，一直是我念念不忘的大學回憶之一；最近才知道高雄也有好吃的台南溫體牛肉湯、溫體牛肉鍋耶！
聽聞在地老饕都知道這家「大哥大涮牛肉」，開業已達20多年歷史，傳承二代，算是高雄牛肉鍋老字號，曾受過新聞媒體採訪報導，知名度漸開，厲害的是選用每天從台南直接配送的溫體牛，堅持保持最佳品質，新鮮好吃；凱南初次來嘗鮮，要吃看看大家推薦的牛肉火鍋、牛肉盤、牛肉熱炒、牛尾，以及人氣最高的牛肉燥飯，來過一次真的會留下印象深刻！
【大哥大涮牛肉(台南溫體牛)】
地址：高雄市前金區自立一路47號
電話：07-2855261
營業時間：17：00~凌晨6：00(週一公休)
IG：@beef072855261
粉專：大哥大涮牛肉台南溫體牛
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若要我推薦高雄哪裡有好喝的牛肉湯，說真的，我會推薦這家「大哥大涮牛肉」，肉品新鮮美味度沒話說，營業時間從傍晚五點賣到隔天清晨六點，晚餐、宵夜到早餐都能在這裡解決，而且越晚人會越多喔！
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「大哥大涮牛肉」堅持選用“台南溫體牛”，每日新鮮現宰牛肉車直送，不用跑台南，在高雄也吃得到喔！
“台南溫體牛”是指牛隻宰殺後沒有經過冷藏或冷凍保存，而是保持在一定的溫度下進行熟成。這種處理過程可以使牛肉更加鮮嫩多汁，增加肉質的口感和風味。
「大哥大涮牛肉」點火鍋設定有肉盤低消，1~2人吃火鍋肉盤低消為一盤，3~4人低消為兩盤肉…依此類推。若覺得肉量太多，建議改點大碗或小碗牛肉湯。
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凱南照店家推薦選擇小鍋底的牛肉火鍋、牛肉盤、牛尾，並加點火鍋料-干貝漿、花枝漿、豆皮，還有炒脆肚、麻油腰子兩道熱炒類，當然也不能少了牛肉燥飯囉！飽到很幸福！
凱南完全被牛肉燥飯征服了呢！「大哥大涮牛肉」的牛肉燥飯用了牛肉加牛腩入鍋煮肉燥，鹹香四溢的醬汁調味，味道十分香濃。
聽聞老闆當年天天往返台南，和台南某間知名牛肉湯店的老師傅學習手藝，一學好幾年，最後在高雄創業賣起牛肉湯，讓我們在高雄也能就近嚐到台南溫體牛的迷人之處，除了來喝牛肉湯，溫體牛肉火鍋或熱炒類也是絕佳選擇，推薦給更多人來嘗鮮！
【大哥大涮牛肉(台南溫體牛)】
地址：高雄市前金區自立一路47號
電話：07-2855261
營業時間：17：00~凌晨6：00(週一公休)
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