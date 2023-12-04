為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄美食推薦【大哥大涮牛肉】高雄也吃得到台南溫體牛！新鮮現宰牛肉車直送 必吃牛肉火鍋、牛肉燥飯、牛肉湯、熱炒 近高雄車站20多年老店！ - …

高雄美食推薦【大哥大涮牛肉】高雄也吃得到台南溫體牛！新鮮現宰牛肉車直送 必吃牛肉火鍋、牛肉燥飯、牛肉湯、熱炒 近高雄車站20多年老店！ - 跟著凱南瘋旅遊

2023-12-04 21:31:06 凱南Kenan 人氣：101
share
邀約
窩客好文

凱南Kenan

發表篇數：566篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大哥大涮牛肉
phone07-2855-261
place高雄市前金區自立一路47號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

高雄美食推薦【大哥大涮牛肉】高雄也吃得到台南溫體牛！新鮮現宰牛肉車直送 必吃牛肉火鍋、牛肉燥飯、牛肉湯、熱炒 近高雄車站20多年老店！

高雄餐廳推薦｜高雄宵夜｜高雄溫體牛肉火鍋

在台南讀書時就很喜歡和同學去喝牛肉湯，一直是我念念不忘的大學回憶之一；最近才知道高雄也有好吃的台南溫體牛肉湯、溫體牛肉鍋耶！

聽聞在地老饕都知道這家「大哥大涮牛肉」，開業已達20多年歷史，傳承二代，算是高雄牛肉鍋老字號，曾受過新聞媒體採訪報導，知名度漸開，厲害的是選用每天從台南直接配送的溫體牛，堅持保持最佳品質，新鮮好吃；凱南初次來嘗鮮，要吃看看大家推薦的牛肉火鍋、牛肉盤、牛肉熱炒、牛尾，以及人氣最高的牛肉燥飯，來過一次真的會留下印象深刻！

【大哥大涮牛肉(台南溫體牛)】
地址：高雄市前金區自立一路47號
電話：07-2855261
營業時間：17：00~凌晨6：00(週一公休)
IG：@beef072855261
粉專：大哥大涮牛肉台南溫體牛

▼部落格口碑行銷【跟著凱南瘋旅遊工作室合作邀約找部落客曝光/廠商邀約合作/接案類型多元/部落客行銷/報價費用說明/團購好物代售推薦歡迎加入官方LINE@好友掃QR CODE上粉絲團詳談更多服務方案及合作內容唷！




▲位於高雄前金區自立一路上的「大哥大涮牛肉」，位置靠近高雄車站，紅色招牌在路邊相當醒目，以高雄溫體牛肉火鍋賣出名堂。

若要我推薦高雄哪裡有好喝的牛肉湯，說真的，我會推薦這家「大哥大涮牛肉」，肉品新鮮美味度沒話說，營業時間從傍晚五點賣到隔天清晨六點，晚餐、宵夜到早餐都能在這裡解決，而且越晚人會越多喔！

▲走進店家騎樓，透明櫥窗就能看到新鮮現宰的台南溫體牛，待會兒一定要吃涮牛肉！
▲美味的一個秘訣就是這鍋採用牛骨熬到六個小時，湯頭香氣尤其清甜溫醇。
▲順口醇厚的湯頭放了好多好多的牛大骨和牛肉下鍋熬煮多時，也就是這鍋湯抓住老饕們的胃，願意一來再來。
▲熬出來的牛油濾掉雜質，色澤金黃純淨，用牛油取代沙拉油來炒菜還真的頗有風味呢！
▲天氣一冷，很適合來吃熱呼呼的牛肉火鍋唷！小鍋底50元，有放入高麗菜、金針菇、豆腐、番茄、玉米筍，湯頭清甜自然。

▼帶你輕鬆玩社群【網路社群基礎技能養成班千萬人氣部落客凱南親自指導/適合社群新手學習/學習網路社群新技能/創造網路被動收入/開始副業斜槓人生/小班制教學/社群經營術及串聯技巧/享課程額外加碼服務歡迎加入官方LINE@好友掃QRcode凱南的粉絲團詳談課程資訊及預約報名唷！

★課程介紹：https://www.holkee.com/Internetmarketing


▲看到老闆娘正在切牛肉，準備客人點的牛肉盤，可以指定牛肉不同部位，像是肥肉比例高一點的花肉或是瘦肉比例多的牛臀肉。

「大哥大涮牛肉」堅持選用“台南溫體牛”，每日新鮮現宰牛肉車直送，不用跑台南，在高雄也吃得到喔！

▲溫體牛的肉質通常較細嫩，富有濃郁肉汁，並有較高的油脂含量，口感相對更豐潤。

“台南溫體牛”是指牛隻宰殺後沒有經過冷藏或冷凍保存，而是保持在一定的溫度下進行熟成。這種處理過程可以使牛肉更加鮮嫩多汁，增加肉質的口感和風味。

▲牛肉會先去油去筋，店家用心在於食材精選，深深抓住老饕的心。
▲店內座位很寬敞，桌數不多，晚上時間生意很好，再晚一點宵夜時間到凌晨人更多，常常滿座。

「大哥大涮牛肉」點火鍋設定有肉盤低消，1~2人吃火鍋肉盤低消為一盤，3~4人低消為兩盤肉…依此類推。若覺得肉量太多，建議改點大碗或小碗牛肉湯。

▲牆上菜單品項可以看看唷！店家推薦的蒜拌牛腩和滷牛尾可別錯過。
▲門口放著兩款菜單，自行拿取菜單到店內找位子坐。
▲品項非常多，又有牛肉火鍋、熱炒類、湯類、飯類、涼拌類和許多火鍋料。
▲餐具區。
▲自助醬料區的調味料選擇夠多，醬油、豆瓣醬、洋蔥、薑絲，燙牛肉吃原汁原味的好，但沾些醬料提味又是另一層美味。
▲店家調過的醬油沒有那麼鹹，加些薑絲、洋蔥；或是搭配豆瓣醬，用來沾鮮香嫩的溫體牛肉，風味超棒的！！！

《跟著凱南瘋旅遊》部落客-凱南Kenan的周邊商品開賣囉！以「KenanTravel」為圖文設計發想，傳達對旅遊生活的熱愛。讓我們一起帶著KenanTravel圖文原創設計商品，開心出遊去！歡迎手機掃描QRcodeFB粉絲團掌握最新資訊及詢問訂購唷！

凱南KenanTravel圖文設計商品」官方粉絲團
😘KenanTravel-圖文商品專賣｜官方線上商店
粉絲團：https://www.facebook.com/KenanTravelLife/
主要展售服飾類，未來推出更多周邊商品
一起穿上KenanTravel原創圖文設計T-shirt
追蹤粉絲團，會有許多好康禮回饋粉絲

▲哇~滿滿豐富的牛肉料理滿足各牛肉控的胃！初次來訪的朋友照著這樣吃就對了！

凱南照店家推薦選擇小鍋底的牛肉火鍋、牛肉盤、牛尾，並加點火鍋料-干貝漿、花枝漿、豆皮，還有炒脆肚、麻油腰子兩道熱炒類，當然也不能少了牛肉燥飯囉！飽到很幸福！

▲「大哥大涮牛肉」好適合下班後跟同事們或朋友來這裡聚餐，點個滿滿一桌菜和一個牛肉火鍋，暖心又暖胃呢！
▲小鍋底的牛肉火鍋適合2~3人一起吃，蔬菜食材給得好多！牛大骨下去熬的湯頭絕對是最大特色啦！
▲我自己吃火鍋的習慣是會再加點一份豆皮，牛大骨湯頭美妙融合著豆皮香，會想一吃再吃耶！
▲現切溫體牛肉盤兩盤，這次有吃到帶有嚼勁的牛瘦肉和肥瘦交織的牛花肉，準備要來好好涮牛肉啦~開心！
▲油脂較多的花肉是我的最愛！因為凱南吃牛肉就是喜歡油花偏多一點，我偏愛的口感。
▲熟度依個人喜好而定，我個人習慣是涮個幾秒鐘就起鍋了，粉嫩粉嫩的色澤，香氣有，而口感鮮嫩無比。
▲又軟又嫩還保有牛肉肉質的咬感，涮溫體牛肉的原味相當甘甜，若再沾上醬料提味，充斥著味蕾的層次感又更豐富了！
▲比較沒有油脂的瘦肉偏深紅色，涮熟之後口感還是很嫩的唷！當然啦~瘦肉多了一絲紮實度，而且每份肉盤的份量算多耶！
▲燙過的溫體肉好鮮甜，比花肉更多些厚實咬感，略帶熟度不會乾柴，越嚼越香內！
▲燙過直接吃跟沾醬吃各有風味，瘦肉比例高的肉質我大概燙至5~6分，粉嫩柔軟的口感，滋味鮮甜。
▲來看看另一種吃法，把牛尾丟下鍋去煮個15-20分鐘，無比美味耶！
▲牛尾也是內行老饕們吃牛肉火鍋必點的選項，肉和皮好Q好Q，還有滿滿的膠質感。
▲牛肉燥飯只要吃過一次，下次來一定還會再點！白飯鋪上滿滿的牛肉燥和滷汁，太銷魂啦~~！
▲會讓人一口接著一口吃到停不下來的牛肉燥飯，上頭的牛肉燥肉質富有嚼感，Q嫩Q嫩的，配飯吃太棒了！

凱南完全被牛肉燥飯征服了呢！「大哥大涮牛肉」的牛肉燥飯用了牛肉加牛腩入鍋煮肉燥，鹹香四溢的醬汁調味，味道十分香濃。

▲CP值超高的牛肉燥飯，若配上一碗牛肉湯就已經是很完美的一餐了耶！
▲熱炒中很受歡迎的麻油腰子，炒到麻油香氣濃郁入味，為維持鮮嫩度會帶有些許血色，凱南個人很推薦加點一盤。
▲炒脆度也是店家極力推薦的一道熱炒，炒功火侯恰到好處，整體口感香清脆，真的好下飯。
▲火鍋料加點了干貝漿和花枝漿， 口口吃得到真材實料，從外表就能看到食材有多滿了，手工漿使口感更加真實。
▲用料紮實飽滿，濃郁海味，不論是花枝肉或干貝給得真多！入口的彈牙感我超愛！
▲魚漿散發鮮味，涮完牛肉後的火鍋湯底有更豐富的味道，這時候再煮干貝漿和花枝漿可以享有另一番風味。
▲提到高雄溫體牛肉火鍋，我的名單又多了這家「大哥大涮牛肉」，溫醇甘甜的湯頭不會讓我們失望。
▲老闆親手寫的書法字，一如店內的經營理念，第二代接手後繼續將這20多年來的好口味傳承下去。

聽聞老闆當年天天往返台南，和台南某間知名牛肉湯店的老師傅學習手藝，一學好幾年，最後在高雄創業賣起牛肉湯，讓我們在高雄也能就近嚐到台南溫體牛的迷人之處，除了來喝牛肉湯，溫體牛肉火鍋或熱炒類也是絕佳選擇，推薦給更多人來嘗鮮！

【大哥大涮牛肉(台南溫體牛)】
地址：高雄市前金區自立一路47號
電話：07-2855261
營業時間：17：00~凌晨6：00(週一公休)
IG：@beef072855261
粉專：大哥大涮牛肉台南溫體牛

跟著凱南Kenan的腳步邊吃邊玩邊生活，記錄生活中的種種幸福



▼部落格口碑行銷【跟著凱南瘋旅遊工作室合作邀約找部落客曝光/廠商邀約合作/接案類型多元/部落客行銷/報價費用說明/團購好物代售推薦歡迎加入官方LINE@好友掃QR CODE上粉絲團詳談更多服務方案及合作內容唷！



【賣自己寫的屏東書】您們好唷！我是作者凱南(Kenan)，屏東人，我的第一本屏東新書《屏時三餐：走走屏東，國境之南的台灣滋味》已於2020/01/21正式出版全台各大實體店鋪與誠品、博客來、金石堂、樂天、晨星等網路書店通路販售中！自畢業後回到家鄉屏東，朝夕相處，愈發熱愛這片土地，期許能為自己的家鄉盡最大心力。這本書用我5年多的青春歲月，分享家鄉屏東市的美好樣貌，帶你深入走訪屏東市區美食散策！

★向作者凱南Kenan買書享優惠價贈品牌小禮，版稅一成回饋地方，請直接在「跟著凱南瘋旅遊」FB粉絲團私訊我購書意願。

#博客來(79折229元，優惠期限2020年02月21日止)▼
https://reurl.cc/0zrvWM

#金石堂網路書店(價79折229元，紅利最高可抵5%)▼
https://tinyurl.com/y2s2rbgz

#誠品網路書店(售價79折229元)▼
https://reurl.cc/xDraKN

#晨星網路書店(會員價229元，VIP價220元，紅利點數回饋5%)▼
https://reurl.cc/XX0GaD

#樂天書城(優惠價229元，約可獲得2點數)▼
https://reurl.cc/Gk3jGd

★以上價錢調整部分依各網路書店公告為準！

╴╴╴╴╴╴
#部落格 #粉絲團 #IG🔍 跟著凱南瘋旅遊
歡迎大家追蹤按讚留言分享合作邀約唷！

我的IG追蹤搜尋帳號：ssss01298
https://www.instagram.com/ssss01298/
我的個人簡歷/一頁式旅遊形象網站
https://www.holkee.com/kenantravel

📣如有 #旅遊#美食#住宿#活動#出版、#演講#代PO文#商品開箱 等，廠商合作邀約，歡迎來信：[email protected]

或加入凱南Kenan的線上接案工作室LINE@帳號 邀約聯繫🔍ID搜尋：@xnf9030s (或點LINE@網址洽詢🔍http://nav.cx/7o12hVb)




檢舉
share
chevron_left

嘉義東石美食推薦【塭ㄚ烤蚵呷通海烤蚵200元吃
延伸閱讀

喝牛肉湯送肉燥飯，原來在市區裏面也吃的到！【牛噸牛肉湯】簡單的家庭小食！

 尖尼

不辭千里、也要一吃為快的牛肉火鍋～【湖東牛肉館】為你變成米其林身材我願意！※高雄牛肉鍋推薦※高雄必吃美

 尖尼
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

凱南Kenan

發表篇數：566篇

我是凱南Kenan，屏東市人，喜歡用文字和照片記錄生活中的幸福大小事。出版《凱南帶路遊高雄》《凱南帶路遊高雄II》旅遊系列書和屏東食旅書《屏時三餐：走走屏東，國境之南的台灣滋味》共三本書，自2013年經營【跟著凱南瘋旅遊】美食旅遊部落格，從事旅遊、美食、住宿、觀光活動推廣等題材寫作，亦有撰寫多篇商品開箱體驗稿案經驗。部落格累積流量達一千多萬人氣，平均每日約3000~10000點閱人氣。FB臉書粉絲團破萬名粉絲數追蹤按讚，共經營UDN、痞客邦、GOOGLE三個部落格，另外有ZiMedia字媒體網站、U值媒uMedia、愛食記、窩客島、臉書部落客社團等多個網路平台。 持續分享台灣旅遊景點/美食小吃/季節活動。更多旅遊、美食、住宿、活動、出版、演講、代PO文，商品體驗合作邀約歡迎來信凱南ssss01298@gmail.com ★相關經歷 1、個人部落格 2、個人粉絲團經營 3、網路社群行銷與實務運用 4、旅遊網特約記者 5、廠商FB粉絲團代管小編 ★提供各類文字相關撰寫服務 1、部落格、FB臉書粉絲頁經營管理 2、商品開箱體驗文/美食、旅遊文案撰寫 3、觀光活動、藝文活動推廣 4、出版、演講
作者的其它文章
同類據點
中興粄條 照片

中興粄條

4.40 (1人評鑑)

區域：高雄市美濃區
兵仔市無名肉燥飯魚皮湯(簡) 照片

兵仔市無名肉燥飯魚皮湯(簡)

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
碳味町 照片

碳味町

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市仁武區
牛噸牛肉湯 照片

牛噸牛肉湯

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市左營區
元榆牧場高雄文化店 照片

元榆牧場高雄文化店

4.85 (1人評鑑)

區域：高雄市苓雅區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up