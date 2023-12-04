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台北中山-[金孫韓廚義大利麵Golden Son Korea Pasta] 近中山捷運站5分鐘，網美風格清新白色獨棟玻璃屋，香煎海鮮煎餅與多種道地小菜，韓式口味碰撞義大利麵的創意料理新組合

2023-12-04 23:40:34 Elisa 人氣：113
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窩客好文

Elisa

發表篇數：337篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金孫韓廚 義大利麵Golden Son Korea Pasta中山
place台北市中山區中山北路二段26巷15-1號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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跟朋友去迪化街喝咖啡逛老街到晚上後

老城區附近真的休息特別早沒什麼可以吃

河岸貨櫃屋也沒特別吸引我們

最後還是搭車回到熱鬧的中山站覓食

漂亮夢幻的玻璃屋餐廳金孫韓廚雖然感覺有點網美餐廳的風險

但因為很想吃義大利麵還是決定賭一次試試看

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店內座位彼此之間走道空間蠻寬敞

座位舒服多以雙人桌為主

幸好是接近休息時間的離峰時段讓我們不用預約也能用餐

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水杯跟紙巾採自助方式取用

位置放在大門旁比較不起眼的櫃子上

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店家的菜單全彩印刷超級用心

主打菜色都搭配食物照艷麗誘人

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主食以韓式口味創意開發各種義大利麵料理

菜單中英韓文三語書寫對外國觀光客來說也沒問題

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單點主食的價位大約在2,300元上下算是附近均價

除了食材清楚標示之外連醬料的組成都非常詳細

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除了義大利麵之外也有不少韓國特色料理

不想吃多的話也有清爽的沙拉

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今年很夯的漢堡排在金孫韓廚也有韓國口味版本

真的很一貫維持以韓國口味為主題創作菜色

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非常適合冬天喝暖身子的雪濃湯讓人很心動

最後還有一整頁文字版本菜單提供客人直接快速點餐

飲品跟配菜都是韓國風情滿溢

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金孫醬油義大利麵 TWD240

以店名為名稱的醬油義大利麵上桌顏色非常漂亮

紅色小番茄與綠色糯米椒加上頂層的海苔跟滿滿菇類繽紛亮眼又充滿韓國特色

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細麵有著有點像炒麵般非常入味醬油的色澤

麵條非常Q彈有勁道

味道不太辣蠻溫和偏鹹重口一些

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辣炒蔬菜魷魚 TWD200

原本是白色的高麗菜染上深紅色的辣醬

同樣也搭配了清脆好吃的糯米椒

韓式辣醬頗有辣度帶著砂糖的甘甜

魷魚量給得很大方好吃不會有橡皮筋的口感

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海鮮煎餅 TWD200

煎餅上撒了滿滿白芝麻堅果香濃郁

外皮煎得恰到好處金黃酥脆

搭配的醬油同樣也放了芝麻添香

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煎餅內餡麵糊很柔軟濕潤

吃起來外酥內軟非常美味

有著豐富的蝦仁跟魷魚海鮮

加上滿滿青蔥清甜多汁

只是建議趁熱吃不然冷掉後偏油膩影響風味

 

原本以為金孫韓廚極可能是間徒具外表的網美餐廳

沒想到餐點表現很不錯

雖然偏重口味但整體味道跟口感都很有水準好吃

韓式跟義式的創意結合有趣又很搭

是間可以認真來吃的餐廳

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/29

花費: NTD640(義大利麵+海鮮煎餅+辣炒魷魚各1)

金孫韓廚義大利麵Golden Son Korea Pasta

FB粉絲團/IG

12:00-21:30

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 每人200元

多元支付: 可 (Apple Pay、信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區中山北路二段26巷15-1號

電話: 02-2523-0276


檢視較大的地圖

 

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