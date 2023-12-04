跟朋友去迪化街喝咖啡逛老街到晚上後

老城區附近真的休息特別早沒什麼可以吃

河岸貨櫃屋也沒特別吸引我們

最後還是搭車回到熱鬧的中山站覓食

漂亮夢幻的玻璃屋餐廳金孫韓廚雖然感覺有點網美餐廳的風險

但因為很想吃義大利麵還是決定賭一次試試看

店內座位彼此之間走道空間蠻寬敞

座位舒服多以雙人桌為主

幸好是接近休息時間的離峰時段讓我們不用預約也能用餐

水杯跟紙巾採自助方式取用

位置放在大門旁比較不起眼的櫃子上

店家的菜單全彩印刷超級用心

主打菜色都搭配食物照艷麗誘人

主食以韓式口味創意開發各種義大利麵料理

菜單中英韓文三語書寫對外國觀光客來說也沒問題

單點主食的價位大約在2,300元上下算是附近均價

除了食材清楚標示之外連醬料的組成都非常詳細

除了義大利麵之外也有不少韓國特色料理

不想吃多的話也有清爽的沙拉

今年很夯的漢堡排在金孫韓廚也有韓國口味版本

真的很一貫維持以韓國口味為主題創作菜色

非常適合冬天喝暖身子的雪濃湯讓人很心動

最後還有一整頁文字版本菜單提供客人直接快速點餐

飲品跟配菜都是韓國風情滿溢

金孫醬油義大利麵 TWD240

以店名為名稱的醬油義大利麵上桌顏色非常漂亮

紅色小番茄與綠色糯米椒加上頂層的海苔跟滿滿菇類繽紛亮眼又充滿韓國特色

細麵有著有點像炒麵般非常入味醬油的色澤

麵條非常Q彈有勁道

味道不太辣蠻溫和偏鹹重口一些

辣炒蔬菜魷魚 TWD200

原本是白色的高麗菜染上深紅色的辣醬

同樣也搭配了清脆好吃的糯米椒

韓式辣醬頗有辣度帶著砂糖的甘甜

魷魚量給得很大方好吃不會有橡皮筋的口感

海鮮煎餅 TWD200

煎餅上撒了滿滿白芝麻堅果香濃郁

外皮煎得恰到好處金黃酥脆

搭配的醬油同樣也放了芝麻添香

煎餅內餡麵糊很柔軟濕潤

吃起來外酥內軟非常美味

有著豐富的蝦仁跟魷魚海鮮

加上滿滿青蔥清甜多汁

只是建議趁熱吃不然冷掉後偏油膩影響風味

原本以為金孫韓廚極可能是間徒具外表的網美餐廳

沒想到餐點表現很不錯

雖然偏重口味但整體味道跟口感都很有水準好吃

韓式跟義式的創意結合有趣又很搭

是間可以認真來吃的餐廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/29

花費: NTD640(義大利麵+海鮮煎餅+辣炒魷魚各1)

金孫韓廚義大利麵Golden Son Korea Pasta

FB粉絲團/IG

12:00-21:30

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 每人200元

多元支付: 可 (Apple Pay、信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區中山北路二段26巷15-1號

電話: 02-2523-0276



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