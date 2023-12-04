呼叫麻糬控！超牽絲的芋頭麻糬酥🤤好看又好吃～
三統漢菓子的芋泥流心酥也超罪惡 切開有滿滿流心 濕潤口感好喜歡💕
近期和金馬60出限量聯名芋泥流心酥禮盒🎁
喜歡芋頭跟麻糬的快買起來🔥門市、官網皆有販售唷🏠
這次來到三統漢菓子(三重興德門市)購買 附近很好停車～
台北的話在台北信義、微風北車、忠孝Sogo皆有門市！
號稱內餡之王的三統漢菓子是在台北有名的40年老店～
20年前是老婆餅創始第一人 現在主推新式糕點流心酥！
每到了中秋節都會有一波搶購熱潮 想買的朋友遇到節日動作要快❤️
近期與金馬獎60年聯名合作！推出芋泥流心酥禮盒🎁
禮盒直接印上大大的餡禮兩個字 超有意思～
📍芋泥流心酥
🔎嚴選使用大甲芋頭、屏東四重溪鹹蛋黃、日本昭和麵粉、頂級法國奶油
🔎酥嫩外皮帶有淡淡奶香 芋頭餡超厚實 重頭戲是爆漿流心瀑布🤤
🔎比起麻糬酥喜歡口感較濕潤推薦流心酥 有鹹香奶皇超加分！！！
🔎加熱後更流心就像剛出爐一樣 咬下會爆漿😋吃了會讓人上癮><
📍芋泥麻糬酥
🔎這兩個根本神仙組合 都是我的愛 同樣使用大甲芋頭❤️
🔎芋泥綿密甜度適中配牽絲白玉麻糬層次超豐富😍
🔎外層餅皮帶有淡淡奶香 真心超愛這款 我自己就吃了三顆！
禮盒內都是個別包裝 讓你輕鬆保存 食用方便！
官網、門市都可以買到唷❤️
官方網址：https://www.suntone.com.tw/
附上店家資訊：
⭕️三統漢菓子 三重門市
🏷新北市三重區興德路143號
⌛️09:00-18:00
☎️02-2761-1559 #10
🏠台北信義、微風北車、忠孝Sogo皆有門市！
最後大家如果喜歡我的文章歡迎按讚呀
也有粉專 臉書粉專點我