呼叫麻糬控！超牽絲的芋頭麻糬酥🤤好看又好吃～

三統漢菓子的芋泥流心酥也超罪惡 切開有滿滿流心 濕潤口感好喜歡💕

近期和金馬60出限量聯名芋泥流心酥禮盒🎁

喜歡芋頭跟麻糬的快買起來🔥門市、官網皆有販售唷🏠

這次來到三統漢菓子(三重興德門市)購買 附近很好停車～

台北的話在台北信義、微風北車、忠孝Sogo皆有門市！

號稱內餡之王的三統漢菓子是在台北有名的40年老店～

20年前是老婆餅創始第一人 現在主推新式糕點流心酥！

每到了中秋節都會有一波搶購熱潮 想買的朋友遇到節日動作要快❤️

近期與金馬獎60年聯名合作！推出芋泥流心酥禮盒🎁

禮盒直接印上大大的餡禮兩個字 超有意思～

📍芋泥流心酥

🔎嚴選使用大甲芋頭、屏東四重溪鹹蛋黃、日本昭和麵粉、頂級法國奶油

🔎酥嫩外皮帶有淡淡奶香 芋頭餡超厚實 重頭戲是爆漿流心瀑布🤤

🔎比起麻糬酥喜歡口感較濕潤推薦流心酥 有鹹香奶皇超加分！！！

🔎加熱後更流心就像剛出爐一樣 咬下會爆漿😋吃了會讓人上癮><

📍芋泥麻糬酥

🔎這兩個根本神仙組合 都是我的愛 同樣使用大甲芋頭❤️

🔎芋泥綿密甜度適中配牽絲白玉麻糬層次超豐富😍

🔎外層餅皮帶有淡淡奶香 真心超愛這款 我自己就吃了三顆！

禮盒內都是個別包裝 讓你輕鬆保存 食用方便！

官網、門市都可以買到唷❤️

官方網址：https://www.suntone.com.tw/

附上店家資訊：

⭕️三統漢菓子 三重門市

🏷新北市三重區興德路143號

⌛️09:00-18:00

☎️ 02-2761-1559 #10

🏠台北信義、微風北車、忠孝Sogo皆有門市！

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