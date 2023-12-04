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我N訪的早午餐店「阿飛Brunch」，必點起司肉醬熱壓吐司、現炸黃金地瓜條，還有超大份量又豐盛的酪梨香煎雞胸輕沙拉！兼具美味、健康及顏值，重點價格親民！ - 阿華田的美食日記

2023-12-04 23:56:17 阿華田 人氣：118
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窩客好文

阿華田

發表篇數：443篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿飛Brunch
phone04-2223 0420
place台中市東區401大智路17巷8號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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我N訪的早午餐店「阿飛Brunch」，必點起司肉醬熱壓吐司、現炸黃金地瓜條，還有超大份量又豐盛的酪梨香煎雞胸輕沙拉！兼具美味、健康及顏值，重點價格親民！

這間叢林風早午餐店「阿飛Brunch」我已經回訪N次了！店就隱身在台中火車站附近，不能錯過流心起司肉醬熱壓吐司、極厚現炸黃金地瓜條，每次去必點必吃！整間店綠意盎然，大片落地窗結合木質調裝潢，還有著寬敞明亮的舒適空間，餐點也兼具美味、健康及顏值，每道都是精緻擺盤，份量足且價格親民，重點還是間寵物友善餐廳，快把這間「阿飛Brunch」收進你的口袋名單裡吧！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

阿飛Brunch」就位在台中大魯閣新時代旁的巷弄內，從台中火車站步行過來約5分鐘路程，開車朋友附近也有許多收費停車場，交通上真的非常便利！

「阿飛Brunch」店招牌是老闆的自畫像，店名是取自於老闆女兒的小名，所以下次看到老闆不要亂叫阿飛啊～不然會很尷尬哈哈！

這次去用餐，發現「阿飛Brunch」把隔壁店舖打通了，所以用餐空間變得更寬敞舒適了！店內牆面還有老闆娘的手作植物塗鴉，讓整個空間賦予了新的生命！一踏入門口，就能感受到滿滿的文青氣息以及溫馨氛圍。

阿飛Brunch」無收取一成服務費，所以內用餐具、水杯需自取，店內有提供一些植物、旅遊、美食相關的生活書籍，都能自行拿取翻閱。

🔺酪梨香煎雞胸輕沙拉 $400
🔺流心起司熱壓吐司圓盤(肉醬起司乳酪) $300
🔺現炸黃金地瓜條 $100
🔺奶香蛤蠣巧達湯 $120
🔺阿飛經典特調半拿鐵 $170
🔺忘不了濃醇可可拿鐵 $160
👉🏻餐點均附一杯伯爵紅茶，更換飲品可折抵$20

每次來必點「流心起司熱壓吐司圓盤」，看起來是不是很誘人！

爆餡的起司肉醬，搭配烤至焦脆的吐司，吃起來真的超過癮，完全一次滿足視覺、味覺的享受～

一旁還有種類豐富的沙拉及軟嫩炒蛋，如果是第一次來「阿飛Brunch」，不妨可以試試這道。

「酪梨香煎雞胸輕沙拉」整體用料、份量都很實在，建議2~3人分食唷！

酪梨給得很大器，舒肥雞胸肉非常軟嫩多汁，上頭還有淋上蜂蜜、刨上檸檬皮來增添香氣，一旁還有混合酪梨丁的金黃色地瓜泥球，吃起來更濃郁滑順，新鮮綜合生菜直接放上超大尾剝殼鮮蝦，最後淋上香濃不膩口得手工胡麻醬就完成啦！滿滿的堅果香氣，同時還吃得到堅果顆粒感，真的是一吃就愛上！

外酥內鬆軟的「現炸黃金地瓜條」，嚴選台農66號紅心蕃薯，剛炸好熱呼呼享用，口感真的非常香甜綿密，撒上梅粉來增添香氣，整個好吃到停不下來。

「奶香蛤蠣巧達湯」每一口都是濃厚的奶味及海味，裡頭還有老闆一顆顆手工剝好的大顆蛤蜊、西洋芹、洋菇等等配料。

如果你是螞蟻人，不妨可以試試「阿飛經典特調半拿鐵」，現沖黑咖啡中加入鮮奶油，入口又香又甜又滑順，冷冷的天氣來上一杯好幸福。「忘不了濃醇可可拿鐵」這杯也很適合冬天來一杯，入口瀰漫著濃濃可可香氣，帶點大人的苦味，巧克力控不要錯過。

真的很喜歡「阿飛Brunch」的用餐環境，木質調系裝潢搭配各式觀葉植物，還有賦予生命力的植物彩繪牆，加上寬敞的用餐空間，誰能不喜歡呢？重點是餐點兼具美味、健康及顏值，每道都是精心擺盤，價位也大都落在兩三百元左右，相當親民，「阿飛Brunch」絕對是間值得讓你收藏起來的台中早午餐口袋名單。

《阿飛Brunch》

店家地址：台中市東區大智路17巷8號

營業時間：09:00-17:00 ※週一公休

訂位專線：04-2223-0420

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享




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