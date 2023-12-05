【樂軒和牛專門店-新竹店】全新竹唯一包廂式空間及管家服務，套餐還有和牛炒飯吃到飽，滿足低消還有免費視聽室包廂隨你唱！私人包廂求婚、慶生派對都很適合～

來開箱全新竹唯一包廂式空間及管家服務的「樂軒和牛專門店」，只要滿足低消還有免費視聽室包廂隨你唱！這間就是耗資5千萬元打造的「樂軒和牛專門店-新竹店」，從店外觀到內部裝潢都能感受到尊爵，不管你是2人來用餐，還是10人來用餐，都能擁有舒適的私人包廂空間，2樓更還有撞球檯可以玩，最棒的是有全程專人代烤服務，不用動手，只需動口就能當大爺爽爽吃！「樂軒和牛專門店」提供『最優秀賞』兵庫縣產的姬路A5和牛，這可是BMS12最高等級的A5和牛，再以進口備長炭直火烤肉，而且每種部位都有講究的刀工切法，每一口都是頂級的味道，這次點的是「肉七海」單人套餐，提供前菜、沙拉、七種主餐肉品、甜點以及和牛炒飯吃到飽，包準能讓你吃得飽飽飽！最後「樂軒和牛專門店-新竹店」也有私人包廂求婚、慶生派對服務，就讓美美的佈置，讓你們留下美好的回憶吧！

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「樂軒和牛專門店-新竹店」就位在新竹縣體育館附近的成功八路上，旁邊空地有專屬停車場可以使用。獨棟式兩層樓建築可是耗資五千萬打造的，以極簡黑色新古典風格裝潢為主。

華麗的吊燈配上大理石地板，彷如踏入豪宅一般，一進去就讓你目不轉睛，那時候用餐還遇上萬聖節，整個更有氛圍。

迎賓大廳的櫃檯後方還有整面威士忌牆超壯觀！

狹長走廊的兩側都是一間間私人包廂，每個包廂都以日本地名做區分，以2~6人小包廂為主，二樓另有10多人大型包廂可以預訂，大包廂還附設視聽室或廁所，想要大聲歡唱，只要滿足低消就能使用唷！

對了，公共區域還有提供撞球檯可以玩呢～「樂軒和牛專門店-新竹店」也有提供派對包廂，慶生、求婚都很適合，切記一定要提前預約唷。

▲樂軒和牛專門店菜單價格

「樂軒和牛專門店-新竹店」目前提供五種價位套餐選擇，另有千元就能吃到的商業午餐，當天我們選的是每人$2880元的「肉七海」，另外加$60元，就能享義大利「lauretana」冰山礦泉水or氣泡水無限暢飲。現在只要週一至週四的19:30-20:30時段，就能享有紅酒免費暢飲。

沙拉「桂花蜜番茄」以高腳杯盛裝看起來更高雅，裏頭有火龍果、麝香葡萄、小番茄，最後淋上桂花蜜，每一口都很香甜。

前菜「香煎奶油鮭魚佐萊姆」，鮭魚呈現完美半生熟狀態，口感外脆內嫩，幾點萊姆提味就很好吃。

主餐「和牛炒飯」鑊氣十足且完全不油膩，米飯粒粒分明，還有和牛小肉塊在裡頭，每一口都充滿蛋香、醬油鹹香滋味，好吃到當天續了四碗，由於可以免費無限續，所以不用怕吃不飽。

「澳洲M9+黑毛和牛厚切牛舌」選用最嫩的牛舌中後段，厚切高達4cm！！！

再將牛舌表面用橫豎交錯的「網切」，就能烤出表皮脆、肉感脆的雙脆口感～

最後再放上金箔小山，奢華程度超乎你的想像，完美七分熟是又脆又多汁，讓我們好驚艷！

「澳洲M9+黑毛和牛橫隔膜」五分熟狀態最美味，還保有粉嫩色澤，牛肉香氣很濃厚，附上的特製柚子胡椒蘿蔔泥帶點微微辣度，增添整體清爽感，有畫龍點睛的效果。

「西班牙國寶伊比利梅花豬」表皮每一面都烤至金黃色澤，梅納反應加上伊比利豬的鮮甜清爽肉香，沾點玫瑰鹽就相當美味。

「紐西蘭Temana lamb和羊排」是近幾年在米其林餐廳很流行的肉品，以育種方式培養，所以油花分布很均勻且肉質軟嫩又沒有羊羶味～

整體來說，不論肉質還是香氣，真的完全不輸給牛肉，烤好後再沾點香草醬一起享用更是讓我們驚艷！

「日本和牛月見燒」選用牛板腱大片薄切，浸泡在樂樂醬後直火碳烤，搭配橘紅色蛋液，濃郁口感真的好香好好吃。

「澳洲M9+黑毛和牛五花」高脂肪的雪白油花交雜，烤的時候先沾上特製「樂樂醬」，烤至表面焦脆逼出油脂，吃起來嫩口不油膩且油脂香氣十足，帶有濃厚烤肉醬以及炭火香氣。

「日本和牛牛雪花」以考驗師傅刀工的夢幻姿切呈現，由於很薄一片，所以是以鐵板油煎方式加熱～

正反兩面各煎三下就能上桌享受那入口即化的軟嫩口感，本身有用胡麻油、黑胡椒粒來調味，所以單吃就很美味。

甜點會加入季節性水果，因此菜色不固定，當天吃到的是「柚見東方美人」，底層是手指餅乾，中間是東方美人茶凍，最上層是柚香白巧克力，入口即化的口感以及多層次感的柚香風味，絕對是道有特色的精緻甜點。

「樂軒和牛專門店-新竹店」管家式專人服務真的好讚！烤肉、倒水、上菜、換盤全程都有專人服務，真的只需要坐著大口吃肉就好，而且包廂式隱密度很好，用餐起來自在又舒適！目前還有推出平日商業午餐，一個人只要千元出頭就能吃到，近期還有紅酒免費暢飲活動，限於每週一至每週四19:30-20:30時段。