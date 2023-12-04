2023-12-04

女王⼜替⼤家捕獲了2024年，最新走春假期必玩⾏程「富岡港港好X東河⼤風吹」⼀⽇遊；由東部海岸國家風景區管理處與富岡、東河觀光圈業者合作設計⽽成，並由阿吉旅⾏社上架的電輔⾞⼩旅⾏，旅程中除了能體驗「富岡漁村⽣活」、更能騎著「輕電輔助⾃⾏⾞」穿越都蘭⽂創園區周邊美景、享⽤「達麓岸部落」美食、欣賞台東海岸線風光，以及參與「倒流香DIY」體驗，話不多說現在就帶⼤家來遊玩這場美食⽂化之旅吧!

⏏文章摘要

富岡港港好X東河大風吹一日遊-行程資訊

台東火車站出發(台東一日遊推薦)

今天的第⼀站是由台東火⾞站(台東⼀⽇遊推薦)出 發，整趟⾏程都會有專業的導覽陪伴，因此⼤家只要 帶著輕鬆愉快的⼼情出遊就可以囉! 整趟旅程的時間 約8⼩時左右的。台東⼀⽇遊的深度旅程，接下來就 讓我們搭乘這輛台東⼀⽇遊專⾞出發吧~

富岡漁村生活

第⼀個到訪的景點，就是台東富岡漁港，在這最出名的就是富岡觀光⿂市，在⿂市中每⽇都會有新鮮漁獲，並且在這裡進⾏拍賣，及販售給到訪的旅客，除了能夠在這購買到最新鮮的漁獲，還能看到⿂市拍賣交易的過程，滿滿的富岡在地⼈⽂風情展露無遺~

港港好​客聽

參觀完富岡漁港後，我們接著往下探訪富岡漁村生活的另一個亮點海歸工作坊，裡面的「咁仔店」除了販售了在市區已經絕跡的，超便宜$2元糖果外，獨家特有的手作「樹皮燈」體驗更是店內的特色，除了販售商品外，店內也有DIY體驗教室，完全可以說是富岡巷弄間的工藝小學堂，如果喜歡精美的手工藝品的人，絕對要來這遊玩體驗喔!

都蘭文創園區(電輔車一日遊)

參訪完漁市後我們就來到今日的遊玩重點，都蘭文創園區(電輔車一日遊)。到訪都蘭文創園區約中午11點左右，我們會先在這登記並且取用輕電輔助自行車(電力輔助自行車)，第一次騎乘的人也不用擔心，整趟電輔車遊玩行程除了有導覽老師帶路外，也有專業的小幫手在旁一起協助，因此大家只要跟著大車隊前進就OK囉~

在⾏程開始前導覽老師也會替⼤家講解，騎乘電輔⾞ 的注意事項以及守則，了解完各個注意事項後，我們 就可以騎著電輔⾞前進遊玩東海岸囉! (PS:電輔⾞無 法雙載騎乘，因此⼤家報名預約時，記得確認⼀下⼈數才不會漏預約喔~)

東海岸雖然非常美麗，但交通選擇卻較少，多是透過自行開車，或是搭乘台灣好行、台灣觀巴等大眾交通運輸工具；為了讓旅人擁有更多元的方式遊玩，東海岸觀光圈推出「東海岸電輔車騎乘」旅遊路線，只要雙腳跨上電輔車，透過電動輔助就可以輕鬆省力騎乘東海岸，不再錯過任何海景，或是轉角的驚艷。

東海岸觀光圈推出四條電輔車創新遊程，搭配富岡港港好、東河大風吹、成功人‧事等區域品牌旅遊體驗，讓您輕鬆穿梭東海岸，感受地方特有的美好風光。

達麓岸部落屋

騎著電輔車到訪的第一站就是，台灣原住民阿美族的達麓岸部落獨特的「茅草屋」文化，「達麓岸(打鹿岸)」這個名稱是阿美族部落，聚會、交流的場地，那壯麗的茅草屋非常富有人文氣息，可以說是到訪台東必拍的特色美景之一。

這裡也是今天富岡港港好X東河大風吹一日遊旅程的用餐處，在這大家可以享用到多樣化的原民特色料理，山豬肉、刺蔥、等等原民佳餚已經讓女王看的口水直流啦!

話說在阿美族的文化中是以女性為中心，因此到訪此地遊玩的男性們，記得發揮你的紳士精神幫旁邊的女性們，裝盛這些超美味的部落佳餚喔!

在這裡提醒一下，如果你是跟著旅行團遊，這些套餐會含在行程內，餐點內容以當日現場提供餐點為主，所以大家到訪用餐菜色也許會有些許不同，但團體用餐餐點的豐富度就是大家照片中看到的內容，非常豐富又美味~(PS:如果自己到訪，餐點費以人頭計價$350元/人，記得提前預約喔!)

涯口海景咖啡

享用完達麓岸部落提供的美食後，我們就要前往東河鄉都蘭村的涯口海景咖啡，享用台東下午茶與觀賞東海岸最美的海岸景緻，話不多說現在就讓我們繼續前進吧~

話說女王真的非常喜歡這種悠閒慢遊的行程，騎著電輔車慢慢穿越台東的田間小徑以及觀光景點，完全體現了台東慢生活的悠閒於自在~

在這品嚐美味下午茶時，大家也可以在這百坪的自然風光中休憩與拍照，觀賞著這藍天白雲的超美精緻，真的讓人猶如來到仙境般放鬆自在~

祥銓農創(倒流香DIY)

祥銓農創是台東專業的「沈香樹」種植專家，其種植的優良沉香更是外銷世界，完全可以稱得上是台東之光，店家也因應了大家的需求開設了許多有趣的農遊DIY手作課程，成了到訪東河興昌都蘭必遊的知名景點之一。

而今天旅程除了體驗「倒流香DIY」外，更透過店家的用心介紹，認識沈香樹的種植過程與用途，話說沈香的用途非常的廣泛，幾乎世界宗教都會運用的沉香。它可以當作香料、中藥、藝術品，更能製作精油及藥材，非常珍貴的材料之一。

認識完沈香樹的種植與作用後，我們就正式進入今天的「倒流香DIY」活動：

倒流香解釋：倒流香因為燃燒的過程，菸會隨著香爐的模型流水一樣的從高往低流下，之所以會倒流，是因為燃燒以後，本身會形成細小的顆粒，當無數的顆粒物聚集到一起的時候，會比空氣重，自然也就會沉下來，所以比空氣重的顆粒物就會隨著香本身的孔道流下去，沿著倒流香爐的形成猶如瀑布般的美景，真的是太美啦~

製作倒流香的流程也非常簡單，先把店家提供的牛樟、檜木肖楠粉混和、接著加入水慢慢搓揉凝結，接著放入模具後擠壓成形，大家記得為了讓香能夠比空氣重，在凝結成型後要在底部搓上一個小孔，才能夠讓他正確的倒流喔!

2024台東一日遊景點推薦

體驗到這富岡港港好X東河大風吹一日遊的活動接近尾聲了，這時候迷人的夕陽也漸漸露出了絢爛的光彩。旅程結尾也是騎著電輔車漫步回到都蘭文創園區，為這充實又愉快的一天畫下句點，如果你還意猶未盡的話，也可以到園區的室內販售區逛逛吧! 帶些伴手禮回去喔~，最後這個2024台東一日遊景點推薦就分享給大家喔! 如果有想更了解更多台東活動與有趣的行程的人， 可以到文末資訊收藏由東部海岸國家風景區管理處及，花東縱谷國家風景區管理處，共同維運的「花東觀光圈 East of Taiwan」網頁與資訊，這次文章就替大家介紹到這，我們下次見吧~

花東觀光圈 East of Taiwan 智慧觀光網站

「花東觀光圈East of Taiwan 智慧觀光網站」，以觀光圈為中心，集結東部海岸國家風景區管處及花東縱谷國家風景區管處等14大觀光圈旅遊品牌，以頻道式全版面選單、人文形象動態影片，從自然、文化、故事的角度，帶領旅客認識花東旅遊獨特的動人魅力。旅客能瀏覽觀光圈好玩活動、熱門景點、在地店家及特色遊程等。網站更提供超過450種觀光圈旅遊品牌商品，引導旅客於網站隨選購買，提升旅遊便利性並深化旅遊體驗。

花東觀光圈PWA行動旅服APP

「花東觀光圈PWA行動旅服」，專為手機使用者設計，提供旅客類APP服務體驗，免下載安裝即可使用。PWA行動旅服可依據遊客所在位置，提供便利的旅遊懶人包，包含必玩攻略、推薦觀光圈、打卡景點、在地好店、停車場及公廁等服務設施等；並導入多元化即時交通、即時天氣等旅遊資訊，給予遊客友善的使用體驗。同時搭載科技隨身導遊，解答旅遊中各式疑難雜症，讓遊客一支手機闖蕩花東，把在地體驗遊程攻略帶著走，玩出全新滋味。

富岡港港好X東河大風吹-旅遊資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：阿吉旅行社

服務電話：+886-89-320678

服務時間：08:30-17:30

票價：NT 2,350（*正確金額依阿吉旅行社官網為準!)

開團資訊：6人成團，電輔車騎乘者須身高滿140公分以上，其餘事項請參考▲阿吉旅行社購買網頁。