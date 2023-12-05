叮叮噹~我最愛的耶誕節即將到來了，2023信義區耶誕城真是愈來愈好玩囉~除了愛・Sharing在統一夢時代巴塞隆納音樂藝術殿堂，還有台北101夢幻馬車、粉紅奇幻旋轉木馬、聖誕北歐列車、薔薇花廊和貴婦百貨銀白色世界，信義區永遠是時尚的代表，最新IG打卡的夢幻聖地～
只有101可以超越101，除室內有耶誕樹，整個101四周都有耶誕佈置，超美的，列為台北必拍的耶誕造景。影片分享
101必拍場景：聖誕北歐列車，一起搭上聖誕列車到世界去旅行吧～影片分享
今年的耶誕樹，你蒐集了幾顆，想蒐集最快的方式，走一趟信義區，就能看到最多的聖誕樹，感受濃濃的耶誕氛圍。
101必拍場景：奇幻旋轉木馬
今年的旋轉木馬也太夢幻了吧～上面佈滿粉紅色的櫻花，底下居然還有粉紅公主座椅可以美拍，完成這小小的公主夢～
還有101做背景，真是最佳的美拍視角。
101必拍場景：台北101夢幻馬車
就像仙履奇緣童話故事裡灰姑娘馬車，超浪漫的～
101室內一樓最新造景-樂高聖誕樹
101室內聖誕景點：四樓中庭薑餅人聖誕樹。
不管室內戶外都好拍～
還能在此享用法式下午茶～
101必拍景點：薔薇花廊，夜晚點燈後更加浪漫動人～
貴婦百貨最新聖誕造景：銀白色雪地世界～影片分享
是不是非常美麗，想體驗白雪紛飛的夢幻氛圍一定不要錯過，讓我們一起共度最浪漫幸福的2023耶誕節～
周邊美食：韓川館
招待茶水及小菜無限享用
推薦雙人套餐620元有銅盤烤肉、石鍋拌飯、泡菜或豆腐鍋。影片分享
平價又美味韓式料理
最新DM，實際DM以店家為主。有套餐也可以單點。
服務人員會現場石鍋拌飯，蠻貼心的～
BELLAVITA: 台北市信義區松仁路28號；營業時間：11:00-21:30
韓川館正宗韓式料理店：台北市信義區忠孝東路四段559巷26號；營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00
2023台北信義區最新耶誕城│統一時代百貨台北店│巴塞隆納音樂藝術殿堂│西班牙奇幻之旅│2023愛Sharing
2023台北中山站耶誕城|心中山線型公園|全台唯一童話薑餅遊樂園|必拍童話薑餅耶誕樹旋轉木馬|光點台北電影院|2023繽紛耶誕玩台北
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