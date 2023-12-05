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明年高雄輕軌就要成圓了，除了之後在高雄區搭乘大眾交通工具可以更方便以外，高雄輕軌沿線也是有許多不錯的餐廳美食喔～

今天要來分享的這一間鼻子咖啡餐廳 NOSE920，就位於輕軌內惟藝術中心站旁，除了交通相當便利外，重點還是一間寵物友善餐廳喔！如果帶毛小孩到美術館公園去玩的時候，也可以算到來到這邊點杯飲品，或是來一份美味的餐點，休息一下喔！

店家位置

鼻子咖啡餐廳就位於美術館公園旁的美術館路上，大約從 2016年開始就在現在的位置上營業至今，目前已經是第 7年嘍～

正前方就是高雄輕軌內惟藝術中心站，同時在店家的一旁也有機車停車格，開車的朋友也可以停放於美術館的停車，交通可以說是非常方便

鼻子咖啡餐廳的入口在龍水路上，是一間位於轉角的老宅新生咖啡廳，同時也是一間寵物友善餐廳喔～

店內環境

店內雖然空間不大，不過裝潢搭配昏黃的燈光很有味道，是一種放鬆舒適的感覺

餐具自助區，有提供飲用水，一樣也是自助取用

一樓用餐區一共有三大張的四人座桌子，一旁的紅磚牆也很有復古的風味，非常適合跟朋友一起來聚餐放鬆

一旁的落地窗也有靠窗的位子～

有發現椅子是用腳踏車的齒輪跟踏板改的嗎？？🤣🤣

剛好窗戶外面就可以直接看到輕軌經過

二樓用餐區

菜單餐點

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鼻子咖啡餐廳提供的飲品種類相當多，一共有三頁

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早午餐系列、定食

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甜點、炸物，另外還有烤雞腿跟沙拉

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鼻子咖啡餐廳還有提供義大利麵、燉飯、焗烤飯，每一個口味跟選擇也是超多的

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也有提供調酒類的飲品，非常適合晚餐時段來一杯 chill 一下

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鼻子咖啡廳目前也有套餐跟飲品的搭配活動，相當划算喔～

迷迭香雞排蛋潛艇堡 + 套餐，170元 + 100元

這一份我們有升級套餐（不含飲料），多了楔形薯條、濃湯、還有水果優格

我們這次喝到的濃湯是玉米濃湯，餐前就會先送上來

裡頭的玉米粒相當多，還有紅蘿蔔跟培根，雖然口感濃郁不過味道不會很重鹹

主食的迷迭香雞排是有微微烤過，裡頭搭配煎蛋及生菜

雞排相當有厚度，但咬起來完全不會太柴，外層的醬汁透出淡淡的迷迭香香氣，吸附了雞肉湯汁的麵包吃起來也很有味道

水果優格裡頭有小番茄、芭樂、蘋果、柳丁，還有一些堅果跟葡萄乾，搭配優格醬同時還可以吃到耶果顆粒，健康又美味呦～

美式咖啡（特大），140元

因為我們有點早午餐套餐，所以搭配特大杯飲品可以折扣 40元

美式咖啡適用燒杯裝的相當特別，100元就可以 600 mL 的特大杯冰咖啡，爽感滿分又划算

洋蔥燻鮭魚蛋漢堡 + 套餐，170元 + 100元

這一份我們也是搭配套餐，菜單上有特別標註煙燻鮭魚是半熟的

套餐搭配的楔形薯條本身沒有灑鹽，需要加番茄醬才有味道

漢堡裡頭也有生菜及煎蛋，整體看起來相當有份量，漢堡麵包咬起來相當蓬鬆

裡頭的煙燻鮭魚片是半熟的，除了生菜以外還有搭配生洋蔥，跟鮭魚淡淡的煙燻味搭配起來味道相當不錯喔！！

以上就是這次鼻子咖啡餐廳的食記分享，整體上我非常喜歡鼻子咖啡餐廳的環境，復古的裝潢以及昏黃的燈光，營造出的事非常舒適宜人的感覺，餐點上的表現也都很不錯，價格適中，而且除了早午餐以外，還有提供義大利麵、甜點等餐點，當早午餐、下午茶或是晚餐，都是相當不錯的選擇，是帶毛小孩出來、約朋友聚餐的好地方喔～

店家資訊



檢視較大的地圖

店名：鼻子咖啡餐廳 NOSE920

地點：高雄市鼓山區龍水路 231號

電話：07 558 8920

粉專：鼻子咖啡餐廳nose920

IG：鼻子咖啡餐廳

營業時間：11:00 - 20:30

公休時間：每週三公休

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※

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以上就是這次的食記分享

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※文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考※

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