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Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳統美食在這裡就吃得到！台北中山區美食推薦，寵物友善餐廳

2023-12-05 11:19:42 橘子亂說話 人氣：859
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窩客好文

橘子亂說話

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：Gras French
place台北市中山區民權西路56巷2號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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首圖.PNG

Gras French 中山區法國料理

今天要推薦大家一間料理道地而且環境似歐洲街頭氛圍的法國料理「Gras」，餐廳主廚大有來頭，曾在米其林一星的La Cocotte法式餐廳擔任副主廚，有研究多年傳統法菜的經歷，以豬與鵝作為餐點的主角，最著名的鵝肝醬、豬肉凍等料理，都能在Gras品嘗到！此時再來一杯自然釀造的紅酒就是最完美的法餐饗宴！

💡 Gras，取自法文「油滋滋、肥美」之意，Logo也是由豬頭鵝身組成。

▼ Gras餐廳環境

Gras位於民權西路捷運站旁的一個小巷弄裡，入口很隱密，看google map都很難找到😂 通過小巷後馬上被眼前的餐廳環境所吸引，室外有如歐洲懷舊街道旁充滿老味道的餐廳，擺著幾張餐桌、幾盞泛黃燈光，四周都是彼此愉快談天的聲音，這就是我喜歡的chill~

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

室內座位也滿多的，很像咖啡廳的感覺，頭頂上還有一隻令人震撼的「豬」！

內用座位.jpg

飛天豬.jpg

Gras 菜單

👉 點擊連結查看Gras菜單

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

餐點.jpeg

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

傳統鵝肝抹醬麵包 & 漬桃接李 $330

開胃菜是法國傳統美食鵝肝醬搭配麵包，絲滑濃郁的鵝肝醬淺嚐一口就讓我味蕾大開！配搭一旁的藍莓和陳年卡本內酒釀葡萄果凍，酸酸甜甜超開胃～

傳統鵝肝抹醬麵包 %26; 漬桃接李.jpg

鵝肝醬抹醬.jpg

鄉村豬肉凍派 $290/$170

另一個特色菜是豬肉凍派，使用豬前腿肉以蔬菜湯熬煮後冷卻定型切片，形成一層一層紋理，縱切才能吃到層次豐富且充滿豬肉膠質口感

鄉村豬肉凍派 遠照.jpg

鄉村豬肉凍派.jpg

法式經典洋蔥湯 $280

超濃郁的洋蔥湯，洋蔥熬煮到化開使湯頭變得很香甜，配搭大量的起司以及濃湯下方的麵包，吃起來超美味！

法式經典洋蔥湯1.jpg

法式經典洋蔥湯2.jpg

鄉村爆炒鵝下水與羽衣甘藍 $360

鵝下水配搭羽衣甘藍爆炒後，鵝腸、鵝胗等內臟口感Ｑ彈，調味上就像熱炒店般帶有香氣四溢的鍋氣，每一口都想讓我配白飯，超級好吃，絕對是你來gras必點的品項之一！

鄉村爆炒鵝下水與羽衣甘藍1.jpg

鄉村爆炒鵝下水與羽衣甘藍2.jpg

卡蘇萊燉鍋 $1680

接下來是Gras招牌主菜「卡蘇萊燉鍋」，屬於南法傳統大菜，需提前三日預定，由油封鵝腿、豬五花和自製白酒香腸以及白腰豆烤製而成。

卡蘇萊燉鍋.jpg

卡蘇萊燉鍋近照.jpg

▼ 油封鵝腿口感非常軟嫩，輕輕一撕就骨肉分離，而且肉量非常多，吃起來超級過癮！

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

▼ 白酒香腸用料扎實，而且口感爽脆多汁，每一口還有淡淡酒香，很適合配搭紅酒享用～

自製白酒香腸.jpg

▼ 下方是燉煮到透心的白腰豆，每一個白腰豆都吸收了滿滿湯汁，口感綿密，吃完非常有飽足感。

經典白腰豆.jpg

檸檬香草奶油綠蘆筍 $200

吃完口味較重的主餐後，可以來盤清爽的綠蘆筍，檸檬香草味的奶油均勻塗抹在蘆筍上，兩者融合超級去油解膩！

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

克雷斯紅酒 Les Cresses 2020 $350

來法餐怎能不來一杯紅酒呢！克雷斯紅酒是店員根據我喜歡的口感推薦給我的，是一支酸性不高，有黑莓、櫻桃、煙燻三種基調，飲用時帶有菸草煙燻、木頭燃燒的香氣，喝一口馬上加到我的喜愛紅酒清單～

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

Gras French 隱藏於小巷弄的法式餐廳，道地的法國傳

阿爾薩斯蘋果塔 $170

接著是甜點時間！因為洋梨季節已經過了，因此改成青蘋果為主角，塔皮的餅香與青蘋果酸甜、奶油的滑順簡直絕配！馬上喚醒我第二的胃～

白乳酪與燉洋梨.jpg

覆盆子櫻桃克拉弗提 $170

第二樣甜點是法國家常甜點「克拉弗提」，鍋餅上加入了覆盆子與櫻桃，中心再放上放一球香草冰淇淋，冷熱交織下，冰淇淋慢慢融入鍋餅中，讓每一口克拉弗提更有層次變化，也為本次法餐劃下完美句點～

覆盆子櫻桃克拉弗提.jpg

Gras 商家資訊

Gras 營業時間: 

週一週二公休

週三至週日 11:30–14:30、18:00–21:30

Gras 訂位連結:

https://lihi.cc/Xbyla

Gras Facebook

https://www.facebook.com/Gras.french/

Gras 官方網站

https://www.gras.tw/

Gras 餐廳地址: 

台北市中山區民權西路56巷2號

(民權西路捷運站7號或8號出口)


檢視較大的地圖

 

 

 

文章標籤

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我很喜歡美食，希望可以分享自己的食記，藉由照片或文字來形容餐點，挖掘台灣隱藏於街道巷弄內的店家，和大家一起討論最新資訊！

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