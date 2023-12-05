新發現！在中原商圈附近有家新開幕的鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店
全鵝、切盤的鵝肉或是去骨的鵝肉片，還有鵝腸、鵝肝、鵝舌、鵝屁股等多樣的選擇
鵝肉有便當、飯類、麵類可以搭配做選擇
年節拜拜需要、家中宴請親朋好友、三餐料理都非常適合
提供內用、外帶，滿600元可外送，另有團體訂購
【目錄索引】
鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店就在中壢中北路上
鄰近中壢火車站後站、華揚醫院及中原大學商圈
潔白的招牌搭配開幕的紅布條，非常顯眼
附上圖片看起來更加秀色可餐
櫃子裡擺放鵝的各個部位及內臟
連鵝屁股都好大一顆
看著店員正在切著鵝肉，大家分工忙碌著
假日睡的晚，早餐吃的晚
下午二點多來到，居然還客滿
好在剛好有客人離開，等候店員整理桌面後就可以入座
不難想像用餐尖峰時段應該是一位難求，要有候位的心理準備
餐具放在烘碗機裡，感覺格外衛生
貼心的提供兒童餐具，全家一塊來用餐也很適合
旁邊也有飲水機可以使用
桌上備有各種調味料
也有小碟子可以裝盛
醬料中比較特別的是花蓮小米椒跟特製辣椒醬
特製的辣椒醬，香辣帶勁
裡面還有加入香菜，滋味豐富
加入許多花蓮小米椒製作
另外還有提供單獨販售，一瓶250元
也有鵝肉沾醬
鵝肉本身就帶點鹹香，單吃就滿有味道
喜歡更重口味的，可以搭配沾醬一塊食用
菜單以顏色區分為內用及外帶
鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店菜單
除了內用、外帶，滿600元還有外送服務
公司行號若有便當需求也可以訂購
▲精緻鵝腿飯 180元
鵝腿超大一隻
喜歡鵝腿口感的推薦必點！
可以享受整隻鵝腿的肉質，超滿足的
且貼心的將鵝腿切成一小塊一小塊的，方便入口也方便食用
看看這肉質，還可以看到肉汁發出閃亮亮的光澤
口感鮮嫩又保有彈性，有著鵝肉自然鮮甜又多汁的風味
鵝皮Q彈且處理的非常乾淨
鵝腿飯搭配的配菜也相當有水準，桂竹筍有著油香及鹹香
連花椰菜也很有味道
白飯飽滿白皙，軟硬度適中
微微吸收到鵝肉的湯汁，帶有香氣
鵝肉搭配沾醬吃，味道更加豐富
▲玉里湯麵（鵝肉片）80元
對於像小麥一樣，不喜歡啃骨頭的人，可以選擇「鵝肉片」
每一片都能同時享受到鵝皮與鵝肉的滋味
切的厚度也非常一致，且保有水份的光澤感
咀嚼在嘴裡散發著鵝肉的肉汁及鮮甜滋味
去過花蓮吃過一次玉里麵就讓人念念不忘，很開心不用開個幾小時的車程
在住家附近的鼎新鵝肉也能吃到玉里麵的美味
玉里麵麵條保有Q勁，且微微吸收到湯汁的精華，最喜歡在湯匙裡裝點麵條跟湯一塊入口
湯頭鹹香中有著鮮甜的滋味，加入香菜更散發著濃郁的香菜香氣
還有不少的青菜及豆芽菜
整碗鵝肉片玉里湯麵有著超豐富的口感，吃的很滿足
喜歡吃辣的強烈推薦一定要加上鼎新鵝肉特製的辣椒醬，多了香辣可口的滋味
讓喜歡吃辣的小麥吃的非常過癮
▲鵝丸湯 70元
Q彈的鵝丸，咬的時候可以感受到紮實脆彈的口感
小小一顆但保有肉汁
湯頭鮮甜，加入薑絲、芹菜有著豐富的滋味，熱熱喝好舒服
▲麻辣鴨血臭豆腐 60元
雖然招牌寫著鵝肉、玉里麵，但小麥真心推薦「麻辣鴨血臭豆腐」也是必點
臭豆腐孔洞裡都有吸收到湯汁，所以一口咬下會微微爆汁且每一口都有著麻辣的香氣
鴨血從外到內都煮的非常入味，對於喜歡吃麻辣鴨血臭豆腐的我，吃的好過癮
除了麻辣該有的香氣及辣味，還有濃郁的胡椒香
尤其天氣變涼了，來份香辣的麻辣鴨血臭豆腐暖暖胃也暖暖身
▲鵝肝 60元
西式的鵝肝醬有著非常高貴的價格，在這裡只要約銅板價就能享用到鵝肝
口感綿細，感覺輕輕咀嚼就化在口中
搭配沾醬、薑絲一塊入口，多層次的豐富滋味，老饕們首選
▲滷鵝舌 20元
不知道是不是鵝舌特別大隻，吃起來口感非常飽滿
滷的非常入味但不會死鹹，啃著啃著非常涮嘴
特別適合當下酒菜
▲燙青菜 50元
以燙青菜來說，份量十足
紮紮實實的青菜堆疊著
沒有太濃重的調味，可以吃到青菜爽口的口感
多了油蔥酥更增加香氣，而且居然還有枸杞
經常外食的，可以趁機多補充青菜攝取，很不錯
▲芝麻黑木耳 50元
黑木耳保有脆口的口感
帶點酸度的涼拌芝麻黑木耳，吃起來很清爽
慶開幕！
只要消費300元於FB、IG拍照打卡按讚或Google評論就送紅茶/奶茶/烏梅汁三選一
▲古早味紅茶
有著濃郁的古早味紅茶香氣，帶有甜度、茶香濃厚
冰冰涼涼~很適合飯後飲用
▲烏梅汁
使用烏梅與多種中藥材，像是陳皮、甘草、山楂一塊熬煮
酸甜甘口，喝起來非常解膩
下班經常煩惱要吃什麼？要煮什麼嗎？
來份鵝肉飯、鵝肉麵或是直接鵝肉切盤放上餐桌加菜
還有多樣的小菜、湯品可以選擇
重點是「好吃」
真的是中壢鵝肉、中原鵝肉推薦
店名：鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店
地址：桃園市中壢區中北路二段346號
營業時間：10:30~21:30
電話：0938-861 608
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