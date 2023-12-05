新發現！在中原商圈附近有家新開幕的鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店

全鵝、切盤的鵝肉或是去骨的鵝肉片，還有鵝腸、鵝肝、鵝舌、鵝屁股等多樣的選擇

鵝肉有便當、飯類、麵類可以搭配做選擇

年節拜拜需要、家中宴請親朋好友、三餐料理都非常適合

提供內用、外帶，滿600元可外送，另有團體訂購

【目錄索引】

‧鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-環境介紹

‧鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-菜單

‧鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-餐點介紹

‧鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-優惠活動

‧鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-店家資訊

鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店就在中壢中北路上

鄰近中壢火車站後站、華揚醫院及中原大學商圈

潔白的招牌搭配開幕的紅布條，非常顯眼

【鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-環境介紹】

附上圖片看起來更加秀色可餐

櫃子裡擺放鵝的各個部位及內臟

連鵝屁股都好大一顆

看著店員正在切著鵝肉，大家分工忙碌著

假日睡的晚，早餐吃的晚

下午二點多來到，居然還客滿

好在剛好有客人離開，等候店員整理桌面後就可以入座

不難想像用餐尖峰時段應該是一位難求，要有候位的心理準備

餐具放在烘碗機裡，感覺格外衛生

貼心的提供兒童餐具，全家一塊來用餐也很適合

旁邊也有飲水機可以使用

桌上備有各種調味料

也有小碟子可以裝盛

醬料中比較特別的是花蓮小米椒跟特製辣椒醬

特製的辣椒醬，香辣帶勁

裡面還有加入香菜，滋味豐富

加入許多花蓮小米椒製作

另外還有提供單獨販售，一瓶250元

也有鵝肉沾醬

鵝肉本身就帶點鹹香，單吃就滿有味道

喜歡更重口味的，可以搭配沾醬一塊食用

菜單以顏色區分為內用及外帶

【鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-菜單】

鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店菜單

除了內用、外帶，滿600元還有外送服務

公司行號若有便當需求也可以訂購

【鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-餐點介紹】

▲精緻鵝腿飯 180元

鵝腿超大一隻

喜歡鵝腿口感的推薦必點！

可以享受整隻鵝腿的肉質，超滿足的

且貼心的將鵝腿切成一小塊一小塊的，方便入口也方便食用

看看這肉質，還可以看到肉汁發出閃亮亮的光澤

口感鮮嫩又保有彈性，有著鵝肉自然鮮甜又多汁的風味

鵝皮Q彈且處理的非常乾淨

鵝腿飯搭配的配菜也相當有水準，桂竹筍有著油香及鹹香

連花椰菜也很有味道

白飯飽滿白皙，軟硬度適中

微微吸收到鵝肉的湯汁，帶有香氣

鵝肉搭配沾醬吃，味道更加豐富

▲玉里湯麵（鵝肉片）80元

對於像小麥一樣，不喜歡啃骨頭的人，可以選擇「鵝肉片」

每一片都能同時享受到鵝皮與鵝肉的滋味

切的厚度也非常一致，且保有水份的光澤感

咀嚼在嘴裡散發著鵝肉的肉汁及鮮甜滋味

去過花蓮吃過一次玉里麵就讓人念念不忘，很開心不用開個幾小時的車程

在住家附近的鼎新鵝肉也能吃到玉里麵的美味

玉里麵麵條保有Q勁，且微微吸收到湯汁的精華，最喜歡在湯匙裡裝點麵條跟湯一塊入口

湯頭鹹香中有著鮮甜的滋味，加入香菜更散發著濃郁的香菜香氣

還有不少的青菜及豆芽菜

整碗鵝肉片玉里湯麵有著超豐富的口感，吃的很滿足

喜歡吃辣的強烈推薦一定要加上鼎新鵝肉特製的辣椒醬，多了香辣可口的滋味

讓喜歡吃辣的小麥吃的非常過癮

▲鵝丸湯 70元

Q彈的鵝丸，咬的時候可以感受到紮實脆彈的口感

小小一顆但保有肉汁

湯頭鮮甜，加入薑絲、芹菜有著豐富的滋味，熱熱喝好舒服

▲麻辣鴨血臭豆腐 60元

雖然招牌寫著鵝肉、玉里麵，但小麥真心推薦「麻辣鴨血臭豆腐」也是必點

臭豆腐孔洞裡都有吸收到湯汁，所以一口咬下會微微爆汁且每一口都有著麻辣的香氣

鴨血從外到內都煮的非常入味，對於喜歡吃麻辣鴨血臭豆腐的我，吃的好過癮

除了麻辣該有的香氣及辣味，還有濃郁的胡椒香

尤其天氣變涼了，來份香辣的麻辣鴨血臭豆腐暖暖胃也暖暖身

▲鵝肝 60元

西式的鵝肝醬有著非常高貴的價格，在這裡只要約銅板價就能享用到鵝肝

口感綿細，感覺輕輕咀嚼就化在口中

搭配沾醬、薑絲一塊入口，多層次的豐富滋味，老饕們首選

▲滷鵝舌 20元

不知道是不是鵝舌特別大隻，吃起來口感非常飽滿

滷的非常入味但不會死鹹，啃著啃著非常涮嘴

特別適合當下酒菜

▲燙青菜 50元

以燙青菜來說，份量十足

紮紮實實的青菜堆疊著

沒有太濃重的調味，可以吃到青菜爽口的口感

多了油蔥酥更增加香氣，而且居然還有枸杞

經常外食的，可以趁機多補充青菜攝取，很不錯

▲芝麻黑木耳 50元

黑木耳保有脆口的口感

帶點酸度的涼拌芝麻黑木耳，吃起來很清爽

【鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-優惠活動】

慶開幕！

只要消費300元於FB、IG拍照打卡按讚或Google評論就送紅茶/奶茶/烏梅汁三選一

▲古早味紅茶

有著濃郁的古早味紅茶香氣，帶有甜度、茶香濃厚

冰冰涼涼~很適合飯後飲用

▲烏梅汁

使用烏梅與多種中藥材，像是陳皮、甘草、山楂一塊熬煮

酸甜甘口，喝起來非常解膩

下班經常煩惱要吃什麼？要煮什麼嗎？

來份鵝肉飯、鵝肉麵或是直接鵝肉切盤放上餐桌加菜

還有多樣的小菜、湯品可以選擇

重點是「好吃」

真的是中壢鵝肉、中原鵝肉推薦

【鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店-店家資訊】

店名：鼎新鵝肉飯．玉里麵中原店

地址：桃園市中壢區中北路二段346號

營業時間：10:30~21:30

電話：0938-861 608

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