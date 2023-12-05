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【土城平價火鍋】好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店，299元火鍋吃到飽推薦！

2023-12-05 13:55:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：671篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 土城區

造訪商家：好食鍋土城旗艦店
phone02-2270-1411
place新北市土城區中央路二段72號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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土城平價火鍋推薦「好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店」菜單最便宜只要299元就能吃到飽，一人一鍋小火鍋也有鴛鴦鍋推薦，自助吧多種食材、麵食和蔬菜吃到飽，網路評價高的土城火鍋店。

土城火鍋推薦 好食鍋吃到飽涮涮鍋 位置

好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店位於土城中央路二段，附近有日月光廣場、水豚騎士和斬龍山遺址文化公園，吃飽還可以到周邊逛逛。

好食鍋 吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店
地址：新北市土城區中央路二段72號
營業時間：11:30–21:30
電話： 02 2270 1411
粉絲團：好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店
食記：【土城平價火鍋】好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店，299元火鍋吃到飽推薦

土城火鍋推薦 好食鍋吃到飽涮涮鍋 環境

門口布簾寫著大家都漲價！只有我們還降價！居然還有299元吃到飽～

門口玻璃貼著好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店菜單價錢。

好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店沒有空班，我和朋友選在平日下午茶時間來吃，避開用餐時間最能享受寬敞。

好食鍋吃到飽涮涮鍋自助吧有火鍋料、蔬菜、主食、熟食、飲料和甜點水果等超過60種食材吃到飽，可列為新北平價最強火鍋店推薦。


平日下午也有好幾位都是一個人來享用火鍋吃到飽，不想吃太飽就選擇299元消費，座位也很寬敞，平日下午來真的很可以呢～

主食有白飯還可以自己加上香濃咖哩或瓜仔肉，麵食也有王子麵、拉麵、雞絲麵、鍋燒麵和冬粉等，可以吃好幾樣推薦。

肚子太餓，先來一碗咖哩飯墊墊胃，裡頭的料還真不少。

飲品有汽水、咖啡、奶茶和無糖茶選擇。

平日下午離峰時間來吃火鍋，自助吧也是補滿，多種當季新鮮蔬菜都是自取吃到飽。

看那高麗菜的給法真的有點豪邁，當天吃到我很愛的油菜，拿了好幾盤超滿足。

最上面還有好幾種蔬菜，絲瓜、菜瓜和玉米筍都是我吃火鍋必拿的。

竟然！

有我最愛的濕豆皮啦！看到這盤暗自竊笑，我當天拿了好幾盤，就是濕豆皮殺手～

另一邊就是火鍋料和醬料

宜蘭人吃火鍋都會拿一堆火鍋料，這區就可以滿足他。

土城火鍋推薦 好食鍋吃到飽涮涮鍋 菜單價錢

好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店菜單價錢

好食鍋全天候營業時間沒有空班，睡到下午也能來火鍋吃到飽
消費時段價位不同，依照自己想吃的肉品和海鮮決定價錢，最便宜就是週一至週五下午299元，其他時段其實也不貴。

用餐限時90分鐘，需另收10%，愛吃肉和蔬菜的都可以來嘗試，這價位也等於現在自己一個人吃涮涮鍋的價錢囉～

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

土城火鍋推薦 好食鍋吃到飽涮涮鍋 評價

想吃好一點的肉品＋海鮮就直接選599元吃到飽(部分時段只要559元)，就能11種肉品和10種海鮮無限續，朋友超愛他們家的海鮮，我們就直接來個菜單最高等級嘗試。

養生麻油雞湯頭 ＋50元
香草豬甘蔗湯頭 ＋10元

湯頭有九種選擇，都要另外加價，朋友點了鴛鴦鍋吃到兩種湯頭，這樣轉換味道比較不會膩。

花蓮漁場黃金蜆湯頭 ＋50元

只要菜單看到黃金蜆都必點，沒想到這裡也有，湯裡除了薑片還放了好幾顆黃金蜆，煮肉片、蔬菜或者海鮮都超適合的。

聽店員說這是店內很受歡迎的湯頭推薦，他也很推薦香濃牛奶湯頭，還有可愛的熊熊造型，很適合親子家庭用餐點選。

朋友和我一樣愛吃火鍋，每週都會吃火鍋好幾次的火鍋控，自己拿了火鍋料和蔬菜，是不是超像在火鍋店上班一樣，哈。

對了，自助區還有我最最最愛的苦瓜，拿來煮湯真是一絕！甘甜回味～

最高價位消費可以吃到11種肉品
嫩雞腿、梅花豬、培根豬、培根牛、南美背肩牛、嫩羊肉、板腱牛、香草豬、A級大板腱、雪花牛和櫻桃鴨11種

店員建議一次點三種肉盤，才不會讓肉質退冰軟化，影響口感。

切記以自己食量為主，吃不完浪費食材會酌收100元食材費喔！

嫩雞腿處理得很棒，入鍋煮熟，口感鮮嫩。

板腱牛肉質柔軟，帶有嚼勁的口感。

A級大板腱平日下午茶時間419元消費就能吃到飽，是當天吃到最大的肉片，拿起來都比臉大囉！適合怕吃油脂太多的人點選，肉的口感較細緻。

雪花牛通常都是我吃火鍋必點的部位，油脂多、口感嫩，入鍋涮熟搭配蔥花醬油就很美味。

愛吃羊的也有嫩羊肉可以點。

肉片不是厚切，但給量也很有誠意，吃完還可以續點吃到飽。

那天看到附近一桌男生點了鴛鴦鍋，自己吃了10幾盤肉，其實算下來也不少呢！

 

想吃海鮮又想吃肉就直接點599元吃到飽最高消費，海鮮有鯛魚、巴沙魚、水鯊魚、白蝦、蛤蜊、手工花枝漿、頂級5A軟絲、台灣鮮蚵、野生小卷和頂級鮑魚，一次可以吃到十種海鮮。

海鮮的新鮮度都很不錯，印象最深刻的就是很像阿嬤養的鮮蚵，有夠大顆，朋友直呼好吃又新鮮。

吃火鍋、涮肉片一定要有白飯搭配，這裡還可以自行升級咖哩飯或瓜仔肉飯，白飯煮的軟Ｑ有嚼勁，瓜仔肉鹹甜滋味，以這價位真的很可以呢！

我吃火鍋都一定要有白飯、麵和冬粉至少三種麵食才會飽，這裡提供好幾種就非常滿足。

好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店是新北土城平價火鍋推薦，如同店外廣告說的，居然還有299元吃到飽啊！平日一個人睡太晚就可以來吃到飽，一個人吃火鍋也不會奇怪。

如果多人聚餐就建議點11種肉品＋10種海鮮的價位推薦喔！

好食鍋 吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店
地址：新北市土城區中央路二段72號
營業時間：11:30–21:30
電話： 02 2270 1411
粉絲團：好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店
食記：【土城平價火鍋】好食鍋吃到飽涮涮鍋 土城旗艦店，299元火鍋吃到飽推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
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使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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