日鶴串燒居酒屋在板橋開業一年多，離板橋車站很近，我每次搭公車要回家，經過店門口都會被高質感裝潢所吸引，一直收藏在我的口袋名單~

又到了一年一度的新北耶誕城，找朋友一起來看燈光秀、吃日鶴美食、提前歡慶聖誕佳節，出示新北耶誕城照片還再打9折真的好划算喔

日鶴的好料有夠豐富，滑嫩月見翼板生牛肉、清脆爽口炒水蓮、料多鮭魚親子炒飯、香噴噴日鶴唐揚雞及廣島炸牡蠣、鮮味破表海景茶碗蒸、樣樣都是美味!

吃飽後還不滿足嗎？日鶴也很適合二次會，營業到凌晨一點，照燒牛肋彈牙入味、明太子雞腿串香味破表；還有烤得超美午仔魚一夜干，一口冰涼飲品一口現烤串燒超CHILL~

多款飲品選擇清涼解渴~日鶴每個月都有超多好康，消費集滿10點送可打九折的會員卡、平日中午也有商業午餐，三不五時就想來報到，料好實在值得來嚐嚐～

日鶴串燒居酒屋真的＂賀＂（台語好）！地點超級方便，捷運、公車、高鐵、火車、客運、UBIKE、停車場通通有，

四通八達是聚會的首選，就算我要找桃園的朋友來用餐，大家過來也都很方便，醒目斗大的招牌超明亮吸睛，走過路過不用怕會錯過~

日鶴串燒居酒屋裝潢是一大特色，一樓張貼很多復古的日本海報，營造出一種懷舊風格，空間卻不會有油煙味，環境清新又明亮~

吧台座位可以近距離看到料理過程，餐點現做現做用料實在，炒得、炸的、烤的、煮的通通有，不論單身貴族，或三五好友，大小朋友男女老少來日鶴都能吃得很開心~

走上二來牆上的彩繪畫作更吸引我，乍看一開始還誤以為是貼上去，沒想到居然是設計師手繪，真的非常精細，引人入勝的動態日系創作，給我一種一秒到日本的偽出國感~

日鶴串燒居酒屋二樓更寬闊，還可以看到外頭車水馬龍，氣氛絕佳搭配經典的背景音樂，讓人心情相當愉悅，趕快來看看店內還有哪些獨特的收藏擺設

超多日本動漫的公仔擺設，很多都是一番賞的大賞，我自己去抽都抽不到，黑魔少女、馬力歐時鐘、間諜家家酒、青眼白龍卡、龍貓公車通通有~

正值聖誕節也彌漫著耶誕氣氛，耳邊彷彿響起清脆的叮叮噹聲響，來這邊過平安夜、看耶誕城演唱會、參加各種活動，結束後都很推薦來日鶴用餐~

日鶴串燒居酒屋菜單

日鶴居酒屋優惠/黑板菜單

1. 消費滿一千元可累積一點，集滿十點兌換實體會員卡，憑卡消費可享九折優惠，再送一道當日特製料理

2. 11月壽星打卡生啤酒一杯，記得要出示證件喔~每個月優惠活動以現場為主

3.Google5星評論就送甜點一份

4.出示新北耶誕城照片整單打九折

5.黑板上還有很多新菜色或主廚推薦，喜歡嚐鮮的朋友可以參考小黑板的菜單喔

一桌澎派的佳餚熱騰騰上桌，光用看得就口水直流，色香味俱全，份量十足，不論來吃正餐或是續攤小酌，來日鶴居酒屋準沒錯

月見翼板生牛肉 350元



日鶴居酒屋招牌的開胃佳餚，就是這道月見翼板生牛肉，真的好嫩好嫩，熟度抓得超好，而且牛肉也不會有腥味~

可見牛肉用的等級相當高，才能吃到這麼軟嫩多汁的口感，沾裹生蛋黃增添滑口感，底下還有爽脆鮮甜的生洋蔥！

基底醬汁酸酸甜甜，越吃越爽口，非常推薦的開胃佳餚，生洋蔥搭配日鶴唐揚雞吃也超美味，這一道真功夫的開胃菜來日鶴必點！

鮭魚親子炒飯 220元

很多人怕吃居酒屋會吃不飽，來日鶴居酒屋不用擔心，多款主食選擇吃炒飯吃烏龍通通都有

而且份量十足，吃起來相當滿足，開喝之前記得先吃個澱粉打打底，米飯粒粒分明，師傅炒功一流完全不怕會油膩

上頭晶瑩剔透鮭魚卵，吃得到鮭魚肉，起鍋後還擠上美乃滋，增添濕潤感，香噴噴的炒飯一口接一口

廣島炸牡蠣 200元

日鶴居酒屋不只主食、開胃菜都很好吃，炸物也是人氣必點，表面卡滋卡滋不油膩，沾上日系美乃滋相當清爽～

火候抓得超級好，一大口咬下口中充滿牡蠣湯汁，大海的滋味充滿口中，完全不會有苦味，擠上一點檸檬又多了一種風味，清爽不會油膩，好吃到想再來一份

日鶴唐揚雞 180元

日鶴居酒屋炸雞色澤好漂亮，一塊塊炸得都香噴噴，外皮酥脆鎖住雞肉湯汁，鮮嫩帶有彈性肉質，越吃越有Ｑ度，大小朋友都會喜歡的人氣炸物

日鶴唐揚雞私房醃料，讓雞肉增添更多風味，鹹度抓得剛剛好，沾上美乃滋，吃起來更清爽，日鶴唐揚雞連冷了都超好吃，搭配冰涼飲品超速配

海景茶碗蒸 200元

海景第一排，大海的好料一次吃個夠，茶碗蒸的蒸蛋吸滿海鮮精華，每一口都超鮮，大海宛如就在眼前～

鮭魚卵、魚子醬、炙燒干貝、彈牙蝦子，上頭還有金箔點綴，用超漂亮的富士山杯承裝，視覺效果極佳，光用看得就很滿足

茶碗蒸口感很滑順，細緻的口感、蛋香味十足、海鮮有夠新鮮，這個很用料超澎派的茶碗蒸，來日鶴居酒屋就能吃到

午仔魚一夜干 340元

我其實平常不愛吃魚，但是居酒屋的一夜干我超愛吃，尤其日鶴居酒屋的一夜干完全是我的菜，魚肉多汁不會乾澀，鮮甜濕潤感受到魚肉的水份～

表面卡滋卡滋，魚皮特別爽脆，好吃到連魚頭都可以拿起來啃，完全不會有腥味，擠上檸檬、沾點胡椒粉更能引出魚肉本身的鮮甜，烤得超漂亮的一夜干一定要點喔

日鶴串燒

來吃居酒屋就是要點串燒，多款現點現做的串燒，燒烤區域衛生乾淨，吃串燒時可以相當安心，一串接一串越吃越涮嘴～

照燒雞腿串 140元

雞腿肉相當有彈性，雞腿肉很厚不會薄薄的，一口咬下相當有Ｑ勁，感受得到雞肉的湯汁，照燒的醬汁相當開胃，鹹中帶甜吃起來不會油膩～

擠上金桔自然果酸更能引出雞腿肉本身的鮮甜，吃起來好涮嘴，讓人一口接一口，完全沒有腥味，老闆我要再加點一份！



明太子雞腿串 160元

日鶴串燒居酒屋雞腿串真的好棒！不只照燒好好吃，明太子口味也超厲害，明太子醬擠得滿滿，用料完全不手軟～

濃稠的明太子醬、遇到軟嫩雞腿肉，口感相當濕潤，明太子香氣充滿口腔，香噴噴的特製串燒，熟度抓得超級好，真的超喜歡！



照燒牛肋串 150元

嚴選相當有彈性的牛肋條，牛肉口感相當有Ｑ勁，越咀嚼越好吃，而且完全不會乾乾柴柴的，JUICY的肉質一吃就愛上~

表面刷上照燒醬、撒上芝麻，鹹中帶甜很適合搭配冰涼飲品，是下班後續攤絕佳的組合，來日鶴串燒居酒屋CHILL一下，忘卻日嚐上班的煩惱與壓力

鹽燒牛肋串 150元

日鶴串燒居酒屋的肉質夠好，鹽燒簡單的調味就能吃到牛肉自然的鮮甜，連冷掉都超好吃，超有彈性的肉質一吃就停不下來~

牛肋條的厚度比一般大上許多，吃起來口感不會很空虛，充滿水份的肉質，肉汁通通鎖在裏頭，日鶴串燒居酒屋還有多款串燒選擇，下次還想再來嚐嚐



清炒時蔬水蓮 140元

吃了這麼多大魚大肉後，當然要來點現炒的蔬菜，爽脆度十足的水蓮，非常有水份，蔬菜可以除去炸物跟肉品的油膩感，讓餐點吃起來更不容易膩口，真的好清爽！

外食族朋友別忘了多攝取身體需要的纖維素喔，這裡的蔬菜清爽又不會有土味，紅蘿蔔、蕈菇點綴後，在口中變得更有層次感～

絲瓜蛤蜊湯 160元

吃這麼多好料就想喝碗熱湯，最近天氣變冷，喝個熱湯暖暖胃相當幸福，尚青又大顆的蛤蜊，搭配清甜的絲瓜，爽口又可以解醉的湯品選擇~

蛤蜊的本身就超級補，喝上一大碗不僅身體暖和、元氣也補得滿滿滿，整個人能量滿分，來逛新北耶誕城別忘了注意保暖，喝個熱湯去去寒

正春酒造經典柚子酒 單杯/250元(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

柚子酒酸酸的好滋味，充滿柚子自然果酸，相當開胃又可以促進消化，柚子本身微微苦味是我喜歡的大人滋味，

可以綜合掉口中的食物味，讓人相當清爽，酒感稍微重一點，想要買醉的朋友，這一杯經典的柚子酒，值得試試看喔～

來福梨子酒 單杯/250元(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

妹子酒首選來福梨子酒，甜甜的味道很順口，梨子香氣充滿口中，我還偷偷把梨子酒跟柚子酒混在一起～

碰撞出來的新滋味我很推薦，梨子的香甜、柚子的酸勁，兩者搭配在一起味道剛剛好，一口特調一口美食真的好爽喔

綠茶 80元

不喝酒的朋友也不用擔心，日鶴串燒居酒屋提供多款無酒精飲品選擇，也有我愛喝的無糖茶飲~

一口綠茶一口串燒相當爽口，完全不怕會油膩，越吃越有食欲，下班想吃飽喝足來日鶴串燒居酒屋就對了

檸檬氣泡沙瓦 120元(喝酒不開車!未成年請勿飲酒)

日鶴串燒居酒屋多款沙瓦飲品，酸甜開胃，甜甜的滋味相當順口，完全就是年輕人喜歡的滋味~

氣泡增添爽口感，可以幫助消化，除去油膩感，是許多人來日鶴串燒居酒屋必點的飲品唷！

這次吃了好多日鶴的好料，真的名不虛傳，接下來還要看新北耶誕城演唱會，已經先訂好位子，屆時要再來日鶴居酒屋報到喔

日鶴串燒居酒屋 5大特色

1. 新北耶誕城人氣居酒屋-日鶴串燒居酒屋，從板橋車站過來5分鐘就到，兩層樓舒適空間，超多動漫收藏、手繪壁畫、瀰漫聖誕氣氛，非常適合全家大小來用餐~

2. 特製料理超美味，滑嫩月見翼板生牛肉、清脆爽口炒水蓮、料多鮭魚親子炒飯、香噴噴日鶴唐揚雞及廣島炸牡蠣、鮮味破表海景茶碗蒸、鮮甜暖心絲瓜蛤蜊湯！

3. 鹽燒牛肋串濕潤彈牙、照燒牛肋超入味、照燒雞腿串肉質Ｑ彈、明太子雞腿串香味破表；還有烤得超美的午仔魚一夜干，一口冰涼飲品一口現烤串燒超CHILL~

4. 多款飲品選擇清涼解渴~下班後放鬆的好選擇！酸甜檸檬氣泡沙瓦、超順的來福梨子酒、開胃解膩經典柚子酒、無糖綠茶樣樣好喝，11壽星打卡再送生啤一杯！

5. 日鶴居酒屋超多優惠，每個月都有超多好康活動，消費集滿10點再送可打九折的會員卡、平日中午也有商業午餐，三不五時就想來報到，料好實在值得到訪～

💭店家資訊 日鶴串燒居酒屋

🏠地址: 新北市板橋區文化路一段201號

🚌交通: 捷運板橋站3號出口5分鍾

☎️電話: (02)2272-0089

⏰時間: 11:00-01:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、APPLEPAY、外送平台、中午商業午餐

👛會員: 消費一千累積一點，集十點換會員卡，消費享九折優惠再送一道特製料理

👛優惠: 11月壽星打卡生啤酒一杯、Google5星送甜點一份、出示新北耶誕城照片打九折

💬官網: https://reurl.cc/GK21kx

💬IG: https://www.instagram.com/hit.suru/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406758485

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