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【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery - 捷運後驛站附近的超人氣厲害麵包店，奶油香氣十足的鹽可頌、大份量明太子羅宋都超級大推喔～

2023-12-06 17:30:00 獨步食客の美食手帳 人氣：117
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發表篇數：7篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：Kuro Kuro bakery
phone07-3228-396
place高雄市三民區綏遠一街169號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

 

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今天要來分享的這一間麵包店，就位於三民區綏遠一街上，是朋友特別推薦我們一定要來試試看的麵包店，所以就特別找了一天時間下午翹班來買了～🤣🤣

 

店家位置

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

Kuro Kuro bakery 就位於捷運後驛站附近的綏遠一街上，從3號出口出來就可以看到，交通上可以說是相當便利

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

Kuro Kuro bakery外觀是一間文青又簡約的小店家，相當低調

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

很有日系風格的 Kuro Kuro bakery是由三個人一起合作經營，提供的麵包都是每天 中午11點後陸續新鮮出爐，13:30 後品項最為齊全，所以建議中午過後前來購買，品項會比較多喔～

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

 

 

店內環境

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

我大約是下午2點左右翹班（🙃🙃）來的買，這個時候品項就相當的多

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

麵包是使用日本麵粉及法國發酵奶油製作而成，除了各式日式麵包外還有布丁、蛋糕、生乳卷等，也會不時推出新品，每天推出的麵包也都不太一樣，詳細可以到 Kuro Kuro bakery 的粉專去看看喔！

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

如果沒有辦法下午就來選的朋友，也可以事先打電話請店家先幫你預留，下班的時候再拿來喔～

 

 

Kuro Kuro 美味麵包

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

明太子羅宋，85元

羅宋相當大分，而且也已經貼心的切成 4塊了喔～口感吃起來紮實，外層酥脆有層次感，明太子跟奶油的香氣十足，相當美味喔～

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

鹽可頌（3個），100元

鹽可頌份量是 3個一袋，外皮吃起來有嚼勁，但是裡頭的麵包很蓬鬆，奶油香氣十足，搭配淡淡地鹹味很讚

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

吃之前也可以事先烤過，外層會變得更酥脆，奶油的香氣也會被逼出來，味道變得更不錯，是 Kuro Kuro bakery 的必吃品項之一，真的非常大推喔 👍🏻👍🏻

 

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

起司貝果，60元

貝果吃起來相當紮實，整體不會太乾，裡頭可以吃到乳酪塊，上層還有起司，味道香濃夠味

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

巧克力生吐司（小包），85元

小包包裝裡頭一共有四片生吐司，拿起來相當有重量，每一片也都很有厚度喔～

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

生吐司的口感雖然沒有很濕潤，但是中間的咬起來相當蓬鬆，裡頭的巧克力塊微苦，整體味道不會太甜喔～

 

【大推】【高雄，麵包】Kuro Kuro bakery -

以上就是這次 Kuro Kuro bakery 的食記分享，不得不說朋友推薦的這間真的很讚，店家選用的食材講究，味道上也都相當美味，雖然朋友推薦當天出爐現吃的味道最讚，不過其實隔一天再吃，味道也是很不錯喔～愛吃麵包的朋友絕對不要錯過~

 

 

 店家資訊 


檢視較大的地圖

 

店名：Kuro Kuro bakery

地點：高雄市三民區綏遠一街 169號

電話：07 322 8396

粉專：Kuro Kuro

IG：Kuro Kuro

營業時間：11:00 - 19:00

公休時間：每週六、日公休

 

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※
 

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以上就是這次的食記分享

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文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考

 

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