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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 在地人激推的高CP值平價日式居酒屋，小酌、聚餐、宵夜的好去處 │板橋居酒屋推薦 │ 捷運新埔站 │【後樂園町

在地人激推的高CP值平價日式居酒屋，小酌、聚餐、宵夜的好去處 │板橋居酒屋推薦 │ 捷運新埔站 │【後樂園町

2023-12-05 20:02:40 說走就走的旅行 人氣：137
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窩客好文

說走就走的旅行

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：後樂園町日式居酒屋
phone02-2251-9228
place新北市板橋區莒光路16巷34號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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平常下班想放鬆一下就會揪朋友找間居酒屋小酌一番，這次要推薦大家一間超人氣的夯店後樂園町 日式大眾居食屋-新埔店，在將近2000篇的Google評論中高達4.7顆星，平日生意就很好，店內氣氛熱鬧，宛如來到日本街邊的居酒屋後樂園町】提供的餐點種類很多元，有生魚片、壽司、串燒、鍋物、燒物、揚物......等等，口味都很不錯，而且價格相當親民，是一間很適合幾個好友小酌聚會的好所在

後樂園町 日式大眾居食屋-新埔店】位於新北市板橋區莒光路16巷34號，就在三猿廣場旁邊捷運新埔站出站後，步行不到30秒就到了，交通相當便利，小酌後坐捷運回家超方便。

走進後樂園町】宛如穿越到日本街邊的居酒屋，位置位於轉角處，首先映入眼簾的是半露天的用餐區，大紅燈籠襯托出復古的日式氛圍，很多常客都喜歡坐在半露天區，氣氛相當自在

我跟朋友一開店就到了，享受了一陣子的包場感覺，過不久客人就陸續湧入，氣氛開始熱鬧了起來

後樂園町】室內的佈置也充滿著日式風情，板前座位擺滿了許多小物，人數少可以坐這裡，氣氛相當不錯

開放式的廚房可以看到師傅俐落的料理手法，這一區主要是生魚片料理台及炭火烤台，上方掛著新推出的菜色，每一道都好想點啊！

看著串燒在炭火中滋滋作響真是療癒，師傅烤功了得，火候掌握的剛剛好

最裡面有一區大長桌，應該可以坐下10多個人，一大群朋友來做這區剛剛好，旁邊就是生啤酒機，倒酒太方便了！

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

冰櫃裡有居酒屋不可或缺的各式酒品無酒精飲料，想喝什麼請店員幫忙拿

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

後樂園町】菜單

後樂園町】酒單

酒品可選擇類別挺多的，沙瓦啤酒、清酒、水果酒、燒酎、威士忌，可以喝得很盡興

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

可爾必思  95元

Orion瓶裝生啤酒  135元

日本的Orion啤酒一直是最愛之一，喝起來清爽暢快，跟日式串燒超搭

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

現在只要在 Google評論 或 IG / FB按讚 或 追踨 就贈送烤杏鮑菇二串

烤杏鮑菇（贈送）

杏鮑菇最怕烤過頭，這裏的師傅的火侯掌控的很好，杏鮑菇還保有水分，吃起來Q彈脆口又多汁

鹽烤骰子牛  120元

牛肉是店家自己切塊醃漬的，經過師傅精湛的烤功燒烤後，吃起來肉質軟嫩有嚼勁，單吃就很好吃，搭配店家將芝麻研磨成粉特製的芝麻鹽，又增添了不同的風味

九州炸牡蠣  160元

來自日本的牡蠣個頭超大一顆，個個都很肥美，麵衣也不會太厚，一口咬下外脆內爆汁，非常鮮美，沾點醬汁一起吃也不錯，來幾份我都吃得下！

豬五花  100元

帶皮的五花肉片肥瘦適中，以炭火將油脂逼出，表面烤的微微焦脆，再灑上店家特調的香料粉，吃起來Q彈有咬勁，非常適合下酒

番茄梅花豬  90元

沒想到烤豬肉跟番茄這麼合拍，帶點油脂的梅花豬肉裹著清爽的小番茄一起烤，剛好中和梅花肉的油膩感，一口咬下，酸酸甜甜的番茄汁跟豬肉交織出美味的旋律，真心好吃

醬烤雞胗  90元

這道在居酒屋比較少吃到，店家將雞胗處理得很好，不好咬的地方都去除了，再加上師傅的烤功了得，將雞胗烤的軟嫩脆口，刷上的醬汁也很有水準，也是一道美味的下酒菜

午魚一夜干  260元

午仔魚是店家自己處理風乾的，是我很喜歡的一道，烤好的午仔魚，表皮整個鹹香酥脆，裡面的肉質細嫩軟嫩，擠點金桔汁提味後更是好吃。

明太子馬鈴薯  120元

一般在居酒屋點的都是明太子山藥，還是第一次吃到明太子配馬鈴薯的，沒想到炙燒後的香濃明太子跟鬆軟的馬鈴薯意外的搭，相較於山藥，我比較喜歡這樣的搭配

烤松阪豬  140元

將整片松阪豬烤至表皮微焦後切成薄片，再灑上黑胡椒提味，豬肉帶點炭香味，吃起來彈牙脆口，越嚼越香，沾點蜂蜜芥末也很好吃

揚出豆腐  85元

將柔嫩的雞蛋豆腐裹上一層薄薄的粉炸至金黃，沾點日式醬油吃起來外酥內嫩，剛上桌小心燙口，吃了一口後會忍不住一口接一口，實在太嫩太好吃

雞肉丸串炸（限量）160元

4顆蠻大顆的雞肉丸酥炸過後擠上滿滿的的起司醬，再淋上爆多的千島醬，上面點綴著些許的海苔絲

雞肉丸口感紮實不乾柴，跟醬汁一起入口略帶酸甜又略帶鹹香，口味相當特別

樂町握壽司  280元

當不知道要選擇什麼口味時可以先點這道包含了6貫不同口味的握壽司，這樣只要280元真的很划算，這天配的是星鰻、甜蝦、旗魚佐鮭魚卵、花枝、海鱺、焦糖炙燒鮭魚，搭配壽司醋飯吃起來都很新鮮美味，推薦焦糖炙燒鮭魚、星鰻及旗魚佐鮭魚卵。

魚頭味噌鍋（小）360元

寒冷的天氣就是要來一鍋熱湯，喝起來暖胃又暖心，這鮭魚頭很厲害，有著滿滿的膠原蛋白，味噌湯裡還加入蔬菜、洋蔥、豆腐一起燉煮，酒後喝還可以解點酒，推薦來這裡一定要點一鍋。

現在 冬季鍋物平日（星期日～星期四）九折 限定中CP值爆表，不要錯過喔

 

 

後樂園町 日式大眾居食屋-新埔店

 

電話：02-2251-9228

地址：新北市板橋區莒光路16巷34號

捷運資訊：台北捷運板南線 新埔站 4 號出口 (步行約30秒)

營業時間： 週日 ~ 週四 17:30~01:00   

                週五 、週六 17:30~01:30

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064011181901

 


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