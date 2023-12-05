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吃。台南美食｜北區。「日街冰室」新店報報!!!!隱身巷弄不吃會後悔の港式早午餐，老闆曾任香港多家知名餐廳

2023-12-05 20:02:48 樂天小高&樂天人生 人氣：103
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2304篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：日街冰室
place台南市北區育賢街285號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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透天店面純白裝潢有點韓式文青的風格。

「日街冰室」就在11月份選擇北區巷弄民宅裡開幕，小高是看到格友分享才專程前來品嚐，觀看店家官網得知主廚大有來頭，正宗香港人還曾任多家餐廳主廚，雖然店家裡頭裝潢不會很吸引人目光，但餐點整體口感很美味令我懷念不已，翻開菜單才發現重點菜色應有儘有，譬如是銷魂飯、港式蘿蔔糕、西多士及絲襪奶茶...等都有，品嚐完覺得很美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

透天店面外觀看起來簡潔有點小清新氛圍，從透明玻璃可欣賞老闆主廚正在忙碌中，老闆年輕身影無法讓我聯想到是香港主廚。

玻璃門推開裡面是開放式用餐空間，裡面裝潢很簡約佈置擺設有點文青。

大門旁邊有設置簡約點餐與結帳吧台，用完餐再至吧台結帳即可。

大門前放置這木櫃很唯美真美觀，檯面上有放置點菜單供點菜參考。

裡頭放置六張桌子約可容納16顧客入息，座位不多用餐高峰時段很容易客滿。

牆面掛著廣告字體也許是老闆心中想說的話。

靠牆處層櫃上有擺放香港特色商品供選購，一旁還有放置茶水跟餐具供顧客自取。

這張是店家菜單供客人直接畫選，菜單主要分類有港式最經典、港式點心、多士系列及飲料等，整體餐點品項豐富定價合理範圍，每人用餐低消是NT100元。

小高今天點黯然銷魂飯185元、法蘭西多士（含花生醬）75元及檸檬七75元等。

這碗是黯然銷魂飯185元。

這瓷碗中有滿滿切的厚實的叉燒肉超吸睛，旁邊有搭配湯匙菜與一粒太陽蛋，直接淋上叉燒醬汁再鋪上油蔥醬。

這叉燒肉份量超多重點每塊切很厚實，叉燒肉入味Ｑ彈服有嚼勁不柴超好吃

這粒太陽蛋蛋黃呈現糕狀非常好吃

這叉燒醬汁添加量適中鹹香開胃好吃，這碗黯然銷魂飯我心中美味排行是前段班

這盤是法蘭西多士（含花生醬）75元。

這吐司中間有抹上花生醬增加風味，表面有一塊起司也有淋上蜂蜜。

直接使用刀叉把整塊吐司切成一塊塊，吐司蜂蜜微甜很濃不油膩紮實真好吃

這瓶是檸檬七75元，店家會附玻璃杯裡頭有冰塊跟蜜餞，再把汽水倒入玻璃杯裡來慢慢喝。

這玻璃杯有印上店家的店名真是用心，這飲料就是汽水清涼有勁好喝

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「日街冰室」用餐空間小清新氛圍舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，還是值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：日街冰室

地址：台南市北區育賢街285號

營業時間：10:30-16:00（公休請參閱FB及臉書通知）

電話：0917-090-177

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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    想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: highskyhighsky88@gmail.com
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