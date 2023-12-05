透天店面純白裝潢有點韓式文青的風格。

「日街冰室」就在11月份選擇北區巷弄民宅裡開幕，小高是看到格友分享才專程前來品嚐，觀看店家官網得知主廚大有來頭，正宗香港人還曾任多家餐廳主廚，雖然店家裡頭裝潢不會很吸引人目光，但餐點整體口感很美味令我懷念不已，翻開菜單才發現重點菜色應有儘有，譬如是銷魂飯、港式蘿蔔糕、西多士及絲襪奶茶...等都有，品嚐完覺得很美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

透天店面外觀看起來簡潔有點小清新氛圍，從透明玻璃可欣賞老闆主廚正在忙碌中，老闆年輕身影無法讓我聯想到是香港主廚。

玻璃門推開裡面是開放式用餐空間，裡面裝潢很簡約佈置擺設有點文青。

大門旁邊有設置簡約點餐與結帳吧台，用完餐再至吧台結帳即可。

大門前放置這木櫃很唯美真美觀，檯面上有放置點菜單供點菜參考。

裡頭放置六張桌子約可容納16顧客入息，座位不多用餐高峰時段很容易客滿。

牆面掛著廣告字體也許是老闆心中想說的話。

靠牆處層櫃上有擺放香港特色商品供選購，一旁還有放置茶水跟餐具供顧客自取。

這張是店家菜單供客人直接畫選，菜單主要分類有港式最經典、港式點心、多士系列及飲料等，整體餐點品項豐富定價合理範圍，每人用餐低消是NT100元。

小高今天點黯然銷魂飯185元、法蘭西多士（含花生醬）75元及檸檬七75元等。

這碗是黯然銷魂飯185元。

這瓷碗中有滿滿切的厚實的叉燒肉超吸睛，旁邊有搭配湯匙菜與一粒太陽蛋，直接淋上叉燒醬汁再鋪上油蔥醬。

這叉燒肉份量超多重點每塊切很厚實，叉燒肉入味Ｑ彈服有嚼勁不柴超好吃 。

這粒太陽蛋蛋黃呈現糕狀非常好吃 。

這叉燒醬汁添加量適中鹹香開胃好吃 ，這碗黯然銷魂飯我心中美味排行是前段班 。

這盤是法蘭西多士（含花生醬）75元。

這吐司中間有抹上花生醬增加風味，表面有一塊起司也有淋上蜂蜜。

直接使用刀叉把整塊吐司切成一塊塊，吐司蜂蜜微甜很濃不油膩紮實真好吃 。

這瓶是檸檬七75元，店家會附玻璃杯裡頭有冰塊跟蜜餞，再把汽水倒入玻璃杯裡來慢慢喝。

這玻璃杯有印上店家的店名真是用心，這飲料就是汽水清涼有勁好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「日街冰室」用餐空間小清新氛圍舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，還是值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：日街冰室

地址：台南市北區育賢街285號

營業時間：10:30-16:00（公休請參閱FB及臉書通知）

電話：0917-090-177

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com