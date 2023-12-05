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[食]新北萬里 泡湯逛金包里老街，也別錯過金包里金山鴨肉ㄜˋ

2023-12-05 20:02:54 寶貝小飄 人氣：132
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：452篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 金山區

造訪商家：金包里老街
phone02-2498-5965
place新北市金山區金包里街
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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來到金山萬里，除了泡溫泉外~
也別錯過金包里老街上的 金包里金山鴨肉ㄜˋ
鴨肉肉質鮮嫩，還有炒麵小菜任你搭~
好吃平價實惠 喜歡吃鴨肉可別錯過~

擁有三百多年歷史的金山老街又名金包里老街
可別小看這條老街小小一條，在清領時期可是繁華熱鬧的商業大街
如今，金包里老街有各式各樣具有特色的小吃、古玩、古早味零食
伴手禮一口酥、蔴粩、冰品、地瓜等等…
周邊還有溫泉景點可以逛….

逛街泡湯吃美食之餘，也別錯過金山老街尾端廣安宮前的金包里金山鴨肉ㄜˋ
鴨肉份量任你選，最低1/4 隻鴨肉220起，就可以吃到CP值挺高的好吃鴨肉

等等…..要吃鴨肉及小菜炒麵，必須先自己拿菜!!!
用餐前第一件事情不是找座位，是先至廟前點餐區拿菜!!!
自己餐點自己拿，想吃甚麼就拿甚麼!!
拿好後就至用餐座位區，有專人為您帶位!!
(疑，要先付款媽??)
別擔心，除非你是外帶，不然都是吃飽再結帳喔!!

出菜區滿滿的菜，最低150元起，拿了就不能反悔喔!!!
炒麵一份40元，兩份80，三份120
建議依照人數選擇適當份量即可。
像這次我們兩人，點了兩菜一鴨一炒麵，就吃得相當飽喔!!

鴨肉價格分別為1/2 隻 $440–480 ; 1/4 隻 $220–250
另外提供頭$35 及 翅膀$25供大家選擇。

肉質相當嫩，好吃好入口~
鴨肉整體份量足夠，含肉量也相當夠~
吃起來可說是相當過癮!!!

炒小卷
鮮甜Q彈牙，相當好入口，且每隻都相當的大，吃起來就更加過癮了!!
唯一美中不足就是要自己去除內臟，雖然說小卷內的透明軟骨片及內臟是可以吃的
但是我還是比較喜歡去除後的口感，尤其去除後裡面塞滿豬絞肉
煮熟後肉質更香更對味喔~!!

炸蝦餅
外酥內軟嫩，搭上特製沾醬去油解膩~

金包里金山鴨肉ㄜˋ不只是賣鴨肉，提供選擇的小菜相當多
小菜 鴨肉 再來份Q彈炒麵
份量十足 口味大眾化 獨特的點餐方式令人嘖嘖稱奇~
自己幫自己服務，人人都是端菜高手!!!
不過由於金包里金山鴨肉ㄜˋ目前算是知名用餐地點
假日及尖峰時段人潮眾多，建議平日前往分散人流
少了滿滿的人潮，用餐品質更是大大加分喔!!

金包里金山鴨肉ㄜˋ
新北市金山區金包里街104號
周一至周五 09:30–18:00
周六至周日 09:00–18:30

 

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