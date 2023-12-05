小林英夫日本料理/33間堂

地址:108台北市萬華區康定路120號

電話:0223885233

營業時間:11:40–15:00、17:40–21:45

哈摟大家

今天要來和大家分享西門一間超有日式風情的日料店

小林英夫日本料理/33間堂

小林英夫和33間堂都是同一個老闆

今天去的是小林英夫店面

進去要脫鞋

有濃濃的日式裝潢

他們有菜單和無菜單料理

今天點的是他們的無菜單

招待醃蘿蔔

醃蘿蔔酸酸甜甜完全超開胃阿

酥炸豆腐

豆腐剛炸好嫩嫩的 小心超燙口

皮薄薄的 沾上獨家的醬汁

簡單美味

鮮干貝佐葡萄柚

這道長得很可愛

上面是干貝 淋上了他們特別的醬汁

類似美乃滋酸甜酸甜開胃

干貝還可以配上下面的葡萄柚

又是另類的口感

龍蝦2吃(一吃 炸龍蝦)

很少吃到龍蝦用炸的

一開始還以為會很乾

沒想到果然海鮮新鮮就是怎麼料理都好吃

肉質很多 用炸得也很多汁札實

龍蝦2吃(一吃 湯龍蝦)

龍蝦煮湯 肉質的口感 不僅沒有跑掉

湯更完全是我的菜

湯用味噌的口味好鮮甜

海鮮的鮮味充滿跑進湯裡

日本昆布佐鮮鮑魚

鮑魚蒸的剛好Q度

切片的大小也剛好

喜歡它調的昆布淋醬

淋上醬汁更多風味

松露搭鮮干貝

我很喜歡這道

黑嚕嚕的超可愛

松露醬配上干貝

鮮香可口

滿滿日式風情的小林英夫

我覺得它的無菜單 都算很用心又有風格

小林英夫日本料理/33間堂

地址:108台北市萬華區康定路120號

電話:0223885233

營業時間:11:40–15:00、17:40–21:45

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