中南部的冬天，溫暖天晴，特別適合到郊外曬曬太陽，走走旅遊，

露營生涯第23露，特地安排南投鹿谷「溪部好呆庄露營體驗莊園」，

展開免裝備！豪華露營車體驗啦～地址位於南投縣鹿谷鄉愛鄉路1-2號，

海拔約高900～950公尺，在溪頭與杉林溪的縣道151旁道路之間。

是溪頭入口的第一站，也就是在熱門景點內湖國小和妖怪村之間的路段，

莊園門口設有有木製招牌，上面寫上＂溪部好呆庄＂，需特別注意的是，

營區下午3點才會開放車輛進場，若是提前抵達，可以先到附近景點走走唷！

溪部好呆庄露營體驗莊園開放進場後，可以直接將車輛，

開到所入住的營區，事前會有工作人員確認身份，並提醒注意事項，

拿著露營車鑰匙、兌換券，沿著指示，往山上走，沿途可以欣賞美麗風景。

▼莊園佔地寬廣，生態豐富，遍植花草樹木，還有美麗楓樹。

車子開了約莫1～2分鐘左右，直達晚上要入住的露營區域，

我們訂的是新型豪華露營拖車(兩大床)*２台，此區每台露營拖車前，

都有搭上米白色客廳帳，旁邊還有大型六芒星星天幕，放置了籐編沙發椅，

懶人搖搖吊椅在旁陪襯，氣氛悠然而天氣舒爽，好棒的出遊日啊！

每輛露營拖車前，都有一組桌椅，用餐、聚會都可以在這裡，

旁邊還有冷熱水洗手台，其旁的塑膠箱內有卡式爐、烤盤、夾子、剪刀等，

簡易的烹調工具，可以讓客人使用，不管是自備食材，或是直接訂購莊園的餐點，

都可以搭配使用，附近還有冷熱飲水機和大冰箱可以免費使用喔！

新型豪華露營拖車(兩大床)

露營車內擺放了兩張雙人床鋪，鋪上潔白如雪的床單，搭配枕頭、被子等，

角落還有一張沙發椅，室內空間設有冷暖空調，牆上壁掛了液晶電視，

並擺放古早電視遊樂器，可讓孩子們體驗一下爸媽的童年娛樂。

▼露營車內設有兩扇窗戶，通風良好，可調整成紗窗或不透光模式。

木櫃上有杯子、水壺、快煮壺等，衛浴空間採乾溼分離設計，

有馬桶、洗手台和獨立式淋浴空間，有蓮蓬頭和花灑，可依照喜好選擇，

並提供洗髮精和沐浴乳，讓大家盥洗時使用，莊園響應環保，

不提供毛巾、浴巾、牙刷、牙膏等盥洗備品，需自行攜帶喔！

▼還有印地安露營拖車、馬車造型帳篷及主題民宿。

溪部好呆庄佔地約有好幾公頃，緊鄰北勢溪與竹海，

為溪頭海拔較低的露營區，主要走的是西部結合溪部為主軸風格，

走在園區內，可以欣賞南投特有的山林美景，還有潺潺溪流，

很適合舉辦聚會活動、露營體驗、夜宿、車聚、庭園婚禮等。

莊園內露營區分為好幾區，並設有許多休閒娛樂設施，

放電草皮區有火車溜滑梯、水管山洞、翹翹板、投籃、羽毛球等設施，

讓孩子們瞬間放下手機，跑跳運動，體驗露營帶來的健康美好。

這棟溪部餐廳建築，設有販賣部，有販售啤酒、飲料、咖啡、

冷凍水餃、冷凍蔥抓餅等，也是領取下午茶、晚餐、宵夜、早餐，

以及領取體驗DIY的地方喔！設有很多露營桌椅，也可以在此休憩放鬆，

角落放置了很多頂造型牛仔帽，供給客人cosplay角色扮演拍照使用。

▼夜宿領取點心、宵夜、早餐，有飲料、牛奶、餅乾、泡麵、麵包和棉花糖，好豐富！

溪部餐廳建築旁的閣樓，設有兒童撞球區和小帳棚，

是孩子們的小小娛樂空間，旁邊建築有沙坑區、

彈珠檯及手足球，根本不用怕無聊啊！

▼露天電影院晚間8:00-10:00播放電影。

我們這次免裝備豪華露營搭配的是人來就好有食材專案，

訂的是2～4人份火烤兩吃食材，搭配一隻桶仔雞，莊園提供的食材有：

鮮魚、白蝦、海虎蝦、螃蟹、豬肉火鍋片、大雞腿排、香腸、里肌肉、

羊肩排、白菜、高麗菜、、貢丸、花枝丸、百頁豆腐、南瓜、胡蘿蔔、

金針菇、吐司、王子麵、沙茶醬、醬油、鹽巴等，還附了兩罐小瓦斯罐。

因為我們是五大兩小出遊，我們還另外自備了食材：牛排、豬肉、

天使紅蝦、韭菜及菇類等，還有餅乾、飲料跟酒類...酒類有紅酒和啤酒，

山上日夜溫差極大，白天氣溫24度，溫暖舒服，夜晚溫度降到9～11度，

相差了十幾度！啤酒類真是越喝越冷...(抖)連羽絨外套、圍巾都派上用場，

強烈建議，若要喝酒的朋友，記得帶烈酒類，可以暖暖身子喔！

露營最開心的事，就是大家聚在一起吃吃喝喝，享受美食，

談天說地，把平時的工作壓力宣洩釋放，享受美好天光及夜晚，

沉浸在慢步調的優雅露營，我想，這也是豪華露營迷人之處吧！

▼宵夜是莊園提供的棉花糖，烤來吃～熱呼呼地好好吃！

▼孩子們邊烤邊吃，臉上充滿幸福感！

後記：

南投鹿谷溪部好呆庄露營體驗莊園，佔地寬廣，風景秀麗，

主打人來就好～免裝備！豪華露營車體驗，休閒娛樂設施有沙坑、

彈珠檯、手足球、溜滑梯及兒童撞球桌等，晚間還有露天電影院，

晚餐還可以訂火烤兩吃，搭配桶仔雞，想要悠閒慢步調露營，

不想大包小包，也不想跑太深山，選溪部好呆庄就對了！

▼隨手小短片

溪部好呆庄露營體驗莊園

電話：04 9275 5177

地址：558南投縣鹿谷鄉愛鄉路1-2號

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