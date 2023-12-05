許多人來到日本，一定會去體驗一下日本居酒屋文化，每次到日本，總會發現日本的白天與也晚是完全截然不同的氣氛，白天正經嚴肅的上班族們，夜色一到，彷彿變了一個人，大家總會聚集在不同的居酒屋裡，喝酒品嚐料理，我自己是甚少會在夜晚拜訪居酒屋，一來白天走行程真的太累，二來想體驗道地的居酒屋卻擔心語言不通問題，所以一直遲遲未去任何一家居酒屋，不過這次來到東京旅游，我們拜訪了一間位在澀谷站的日本百大燒鳥名店-森本，完全讓我們不用擔心語言問題且每一道串燒都讓我們感到驚艷，社群一發出動態，許多朋友說這家非常好吃，連住在日本的客人也說 這家真的很好看來 我們是吃對了，因為當天來森本的客人，除了我跟樂哥之外，其他全都是日本在地人，偶有遊客，不過森本是一家翻桌率很低的串燒店，建議大家一定要提早到，不然排隊一小時起跳是很正常的喔。

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澀谷這麼大，走錯出口絕對迷路，而離森本燒鳥最近的站是井之頭線澀谷站西口方向一分鐘的路程，我人就是站在上面照片森本燒鳥門口拍攝的，非常近，一般大家都是從JR線跟銀座線的澀谷站出來，若是從這兩條線徒步過來，最少要15分鐘左右。

森本的營業時間是從下午16點開始到晚上22:00，完全不是宵夜場，我建議大家如果真的不想等太久，下午3點半其實就可以站在門口排隊，我當天前往是下午3點40左右，也許是平日，所以前面只有兩位客人在排隊，但是 店家也沒有張貼規則是否能解壓縮，因為我前面兩位的客人在四點整，突然出現其他朋友，從原本兩位變成五位，且森本內用空間不算大，也沒用餐時間限制，想吃的人，真的就是提早卡位囉～基本上你如果是前15位排隊者，第一輪一定可以進去。

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來森本，完全不用擔心不會點餐，店家有提供中文菜單，且還有套餐，加上店內有一位會說中文的工作人員，服務態度也很好，都會詢問清楚，若要拍照的話，記得先詢問店家，我環境照沒有拍攝是因為現場滿座，大多是日本人，不便拍攝，實際上我做看起來的位置空間蠻舒適的，不會有擁擠感。

當天我們是點 A 套餐：4200日幣『僅收現金』，另外還有B跟C套餐，內容會隨著價位也有所調整，我原本以為套餐會比較小份，結果並沒有！我跟樂哥根本吃不完，雖說店家有提供打包服務，我真心建議大家，兩個人來 可以和點一份套餐再另外單點就好！套餐內容有雞心、雞屁股、雞胗、雞皮、雞肉丸串、鴨肉串、雞肝、雞翅、鰻魚太捲等等。

桌上都有擺放著各種調味料，我覺得山椒粉蠻對味的。

少不了的生啤跟梅酒氣泡一定要喝！

『未成年請勿飲酒，喝酒勿開車』

小菜

我也忘記這是否有收小菜費，但店家給的醃菜居然是酸甜的，很像在吃台式泡菜，我很喜歡且解膩。

森本燒鳥整家店的料理僅靠一位老師傅全程使用備長碳跟一把扇子，加上他豐富的烤功掌控火侯，超級厲害！而且更讓我覺得猛的是，通常在密閉空間吃串燒，身上一定會有油煙味，但森本完全不會，且煙也不會四處飄到用餐區，店家的排煙系統應該做的很棒，幾乎都被抽出去，再來 森本燒鳥的料理與食材幾乎都是以簡單的鹽烤，而不是加了許多醬料來增加味道，全都是以食材的新鮮度來表現，我覺得很厲害！

當天菜色：

雞肉丸子

雞皮

雞屁股

雞胗

雞肝

雞心

鴨肉串

鰻魚太卷

雞胸肉

鵪鶉蛋

烤蘑菇

手羽先

鹹菜

這樣日幣4200元折合台幣不到1000元，真的太划算且道道美味。

打頭陣的雞肉串就收服我跟樂哥味蕾！雞肉紮實但又鬆軟，咬下一口肉汁在嘴巴爆漿開來，沒有過多調味，但因為烤功一流，真的是可以另外單點來吃。

雞胗 雞心

表層只塗淺淺一層醬料，然後我認真不敢吃內臟，但這雞胗跟雞心真的是我當天吃到最強的串燒，完全顛覆我對內臟燒鳥的印象，一點也沒有粉粉的內臟口感，雞胗口感有嚼勁但彈脆

，簡單薄塗一層醬油提味鮮美，雞心也是，完全沒有血塊處理得很好，口感也很彈牙，不輸牛舌口感，若是愛吃雞胗跟雞心的人，這兩串必須點！

經過炭火慢烤後的雞屁股，表皮相當金黃酥脆，裡頭則保留了肉汁，滋味豐富，只能說這是什麼美味雞屁股！！店家處理得很乾淨，很多人不吃雞屁股是因為那一股腥燥味，但處理得好，雞屁股就會很好吃，店家採鹽烤方式，食材非常新鮮，烤功真的了得！

鹽烤雞皮也是一絕！外脆內軟口感很Ｑ，咬下去充滿香氣，且雖然雞皮油脂多擔一點也不會膩口，火侯掌握得很好，也是列為來森本必須要點的單品。

鴨肉串

大蔥蔬菜與鴨肉，吃到這 我跟樂哥真的已經很飽，森本燒鳥真的不貴且份量非常有誠意，鴨肉一點也不老反而肉汁滿滿，口齒留香。

烤雞肝則是醬燒處理，我覺得森本的串燒份量真的給的很大方，雞肝整整三大顆，烤製7-8分熟的雞肝相當軟嫩且不粉口，口感細綿。

鰻魚太捲是森本燒鳥的招牌，基本上大家一定都會點上一串，鰻魚塗滿的醬汁，炭火慢烤，表皮酥脆鰻魚肉卻很細嫩且柔軟，重點是份量也好大一串啊，吃完這一串真的飽到太撐。

手羽先與雞胸也都令我們喜愛，基本上在森本燒鳥不會碰到雷，每一串燒物都好有層次感且烤工水準極高，每吃一串就會發出 齁 這也太好吃！

還好我跟樂哥有來這間東京燒鳥百大名店 森本！強烈建議大家如果有選擇困難，就直上套餐，店內招牌都有，整體吃起下來，我們都覺得價位真的不貴且很美味，值得一訪再訪，但一定要提早到，因為真的會排很久啊！

店家/景點資訊

店家名稱：森本燒鳥Shibuya Morimoto

所在地址：日本日本〒150-0043 Tokyo, Shibuya City, Dogenzaka, 2 Chome−7−4, Hamanoue Bldg., １階

營業時間：一 二 三 四 五 六 16:00-22:00

店家電話：+81334645233

評價：★★★★★

備註資訊：

只收現金/無法預約/最後點餐21:30 Google即時導航





交通資訊

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