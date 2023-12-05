位於中和南山路4巷裡

中和衛生所、中和區公所附近

有一家路邊攤

這家路邊攤沒有店名

卻是無時無刻都再排隊

就算非用餐時間也是

人潮非常的誇張

如果中午用餐時間來

可能要排很久很久才能吃到

而人氣這麼旺的店家

就是今天要介紹的

南山路4巷巷口麵攤

沒有店名沒有招牌，排隊人潮卻從來沒停過的路邊攤小吃店

南山路4巷巷口麵攤 目錄

南山路4巷巷口麵攤 菜單

南山路4巷巷口麵攤 店內環境

南山路4巷巷口麵攤 推薦餐點

南山路4巷巷口麵攤 評價

南山路4巷巷口麵攤 影片介紹

南山路4巷巷口麵攤 店家資訊

南山路4巷巷口麵攤菜單

這裡的餐點非常的簡單

主食有油麵、陽春麵、粿仔條、冬粉、米粉等等

有湯的也有乾的

另外還有小菜以及一些湯類

價格都是中規中矩~

南山路4巷巷口麵攤店內環境

店家的室內空間是在攤位旁邊的巷子裡

環境非常的不優~

就連店家煮東西處理食材

也是在巷子裡面

如果會介意的人可能就不推了

點好餐點之後

自己找座位坐就可以

店員會把餐點送到你坐的座位上

乾麵 大碗 45元

他們大碗的份量

真的超級多的

把整個大尺寸的碗塞的滿滿滿

上面還有豆芽菜

吃之前記得攪拌一下

因為他們的醬料都在底部

攪拌過後味道的比較均勻

一口吃下

味道還滿香的~

醬料帶有一種獨特的迷人

香味迷人的味道

原本想說

不就是一碗普通的乾麵

沒有想到實力非凡

獨特的香味搭配大份量以及實惠價格

怪不得常常這麼多人排隊

就連小菜給的份量

也滿多的

這樣子換算下來，真的滿划算的

整體來說，不論是價格還是份量

CP值表現非常高

味道也非常不錯

唯一的缺點就是

店家是在路邊煮東西

處理食材也是~

這個環境問題就比較大

但除了這一點和用餐環境外

其它部份都不錯

是很值得推薦來吃

南山路4巷巷口麵攤 影片介紹

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店名：南山路4巷巷口麵攤

營業時間：10~15:30 四、日公休

地址：235新北市中和區南山路4巷3號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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