位於中和南山路4巷裡
中和衛生所、中和區公所附近
有一家路邊攤
這家路邊攤沒有店名
卻是無時無刻都再排隊
就算非用餐時間也是
人潮非常的誇張
如果中午用餐時間來
可能要排很久很久才能吃到
而人氣這麼旺的店家
就是今天要介紹的
南山路4巷巷口麵攤
沒有店名沒有招牌，排隊人潮卻從來沒停過的路邊攤小吃店
這裡的餐點非常的簡單
主食有油麵、陽春麵、粿仔條、冬粉、米粉等等
有湯的也有乾的
另外還有小菜以及一些湯類
價格都是中規中矩~
店家的室內空間是在攤位旁邊的巷子裡
環境非常的不優~
就連店家煮東西處理食材
也是在巷子裡面
如果會介意的人可能就不推了
自己找座位坐就可以
店員會把餐點送到你坐的座位上
乾麵 大碗 45元
他們大碗的份量
真的超級多的
把整個大尺寸的碗塞的滿滿滿
上面還有豆芽菜
吃之前記得攪拌一下
因為他們的醬料都在底部
攪拌過後味道的比較均勻
一口吃下
味道還滿香的~
醬料帶有一種獨特的迷人
香味迷人的味道
原本想說
不就是一碗普通的乾麵
沒有想到實力非凡
獨特的香味搭配大份量以及實惠價格
怪不得常常這麼多人排隊
就連小菜給的份量
也滿多的
這樣子換算下來，真的滿划算的
CP值表現非常高
味道也非常不錯
唯一的缺點就是
店家是在路邊煮東西
處理食材也是~
這個環境問題就比較大
但除了這一點和用餐環境外
其它部份都不錯
是很值得推薦來吃
營業時間：10~15:30 四、日公休
地址：235新北市中和區南山路4巷3號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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