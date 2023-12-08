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【新北美食】勁呷韓定食，精緻韓式嫩豆腐煲專賣店 | 小菜無限量吃到飽 | 板橋美食 | 韓式料理推薦 | 排隊美食

2023-12-08 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：116
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：125篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：勁呷韓定食 精緻韓式嫩豆腐煲專賣店
phone02-02-2951-6318
place新北市板橋區縣民大道一段296號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「勁呷韓定食」是一間位在板橋車站附近的韓式餐廳，主打的都是韓式定食系列，餐點都會附上多到韓國小菜，內用可以無限量吃到飽，在板橋一直都是人氣的排隊餐廳，從秋天逐漸轉涼後用餐時段更是一位難求，而這間店的口味這麼道地最主要的原因就是老闆娘是韓國人，把當地純正的手藝帶到台灣來，讓台灣人不用出國就能品嚐道地的美味。

餐廳資訊

勁呷韓定食

名稱 : 勁呷韓定食精緻韓式嫩豆腐煲專賣店
電話 : (02)2951-6318
地址 : 新北市板橋區縣民大道一段296號
營業時間 : 週一~週日 10:30-14:00、17:00-20:30
粉絲專頁 : 勁呷韓定食精緻韓式嫩豆腐煲專賣店

從捷運板橋站2號出口步行大約7分鐘就可抵達，店面就在縣民大道一段上

餐廳環境

側面看到小招牌上面就是泡菜豆腐鍋的圖案，畫風非常可愛，讓人想要馬上來一份品嚐看看

店門口左邊有擺韓國燒酒跟氣泡飲料，如果想要買回家喝可以直接跟店員說，另外最左邊有韓服的模型，可以讓大家認識韓國的穿著文化特色

在門口右邊座位的後方也有韓服的模型，款式非常多

整間店的座位還滿多的，走道空間也算寬敞

一到用餐時段店內都是座無虛席，想要吃的人記得要提早來，加上這間店只營業到晚上8點半，所以太晚來也是吃不到

餐具跟熱茶在座位區的最裡面，剛好當天晚上比較偏涼，一進來就可以先喝上一杯熱茶暖暖身體非常舒服

菜單

主餐的部分都是定食的方式，採一鍋配多樣小菜，另外還有單點的熱食可以點，每個人的低消就是一份餐點

餐點介紹

第一份是「釜山海鮮嫩豆腐煲」，內容物有海鮮鍋、飯、海苔跟四樣小菜，小菜的部分等第二分時一起介紹，因為當天的種類是一樣的

海鮮鍋上面會有一串魚板，是韓國非常有名的小吃

魚板非常大片，尾部的地方有斷掉，不過吃起來軟嫩有淡淡的魚香

豆腐已經吸飽湯汁，吃起來鮮嫩夠味

海鮮的部分有魷魚、蝦子、蛤蜊等，海鮮用量滿實在的

雞蛋應該算是海鮮鍋不可或缺的配料，剛端上來的時候中間還沒有全熟，不太敢吃生的人可以藉由湯底的餘溫讓雞蛋再悶熟一點

湯頭的部分滿清淡的沒有過多的調味，喝起來滿滿都是海鮮的鮮味

第二份是「部隊鍋」，很常到一間新的韓式餐廳都會點這一道，因為部隊鍋也算是韓式料理的經典餐點

會點這道還有一個主要原因就是個人滿喜歡起司的，可以讓湯頭多一股起司的乳香味

旁邊的配菜都跟上一份海鮮鍋一樣，有一碗白飯跟海苔，食量大的人也滿適合吃部隊鍋的，因為會有一份白飯(紫米飯)和一份韓國泡麵，吃起來飽足感更明顯

海苔的部分可以DIY製作簡易小飯捲，而飯捲也是韓式料理中非常有名的一道餐點

小菜的部分有四樣，第一樣式「甜不辣」

吃起來軟嫩Q彈熟度剛好，不會黏牙也不會過於軟爛

第二樣是「海帶絲」，上面還有拌些許的白芝麻

海帶絲吃起來清爽不會咬不爛，白芝麻多了份提味的效果

第三樣是「豆芽菜」，裡面有拌一點韓式辣醬可以看到淡淡的紅色辣椒

不過吃起來不會辣，清脆的口感多了辣醬淡淡的香味

第四樣是小菜最經典的「韓式泡菜」，這也是每間韓式餐廳各自的特色之一

泡菜吃起來酸辣度適中，滿符合台灣人的口味

再來輪到主鍋「部隊鍋」，上面的起司幾乎都已經融化開來

裡面的料滿豐富的，首先是香腸的部分吃起來非常多汁

肉片軟嫩不會太過乾柴，吸滿湯汁後吃起來更有味道

韓國泡麵跟金針菇顏色非常相近幾乎快融合在一起，泡麵硬度比較夠不會因為放一陣子就變軟爛

豆腐跟海鮮鍋比起來味道會更濃郁，吃起來都有泡菜湯的香味

韓式泡菜可以因為熱湯煮過的關係酸味都有釋放出來，吃起來十分開胃

湯頭的部分滿濃郁的尾韻有泡菜的酸味，在寒冷的天氣喝起來非常過癮

結語

餐點選擇多樣讓每位客人都能找到自己喜歡吃的口味，以及韓國老闆娘的手藝將味道完美呈現出來，這也難怪用餐時段總是大排長龍，氣溫下降後更是一位難求，天冷吃鍋一直都是不變的道理，會變的是不同店家不同的風味，以價格來說算是韓式餐廳的平均價位，多了小菜可以無限量吃到飽，也會不定時更換小菜的搭配，所以每次來都有機會吃到不同的手藝。

餐廳資訊

名稱 : 勁呷韓定食精緻韓式嫩豆腐煲專賣店
電話 : (02)2951-6318
地址 : 新北市板橋區縣民大道一段296號
營業時間 : 週一~週日 10:30-14:00、17:00-20:30
粉絲專頁 : 勁呷韓定食精緻韓式嫩豆腐煲專賣店

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