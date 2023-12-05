台中這家老字號的印月創意東方料理餐廳在兩年多前已搬到台中的美食戰區公益路上

但印月餐廳位處公益路尾端，腹地大好停車，並擁有專屬的停車場及多人坐包廂

適合春酒尾牙、抓週宴、文訂婚禮、壽宴、餐酒會、商務聚會、家庭公司聚餐等

印月餐廳不僅有必點的『全台最美藝術烤鴨』，更將二十道中國名菜完美復刻

我覺得在印月用餐除了是享用美食之外，印月主廚將料理的擺盤及創意更是帶給大家一場視覺的味覺完美結合的藝術饗宴

印月餐廳位在台中南屯區公益路尾

有提供兩個專屬停車場

1. 餐廳正後方(龍富十九街彎入)

2. 餐廳後方(龍富十九街彎入，過餐廳左側)

喜歡印月餐廳挑高的設計，讓開放式的用餐座位，空間上更為寬敞舒適

印月餐廳還提供了各式隱密性極高的機能型包廂

像投影設備、ktv包廂、wifi等

不管是要視訊會議、求婚、聚餐歡唱等

都能滿足不同的需求

而且隔音相當不錯! 就算在包廂裡頭怎麼high也不用擔心影響到其他客人

很適合春酒尾牙、抓週宴、文定婚禮、壽宴、餐酒會等

印月餐廳現場還設有水族箱，不論是活龍蝦、活鮑魚、活蟹、或是各類魚種等這裡都有

印月東方創意料理餐廳的菜色選擇非常多

除了有最著名必點的藝術烤鴨之外，印月更將二十道中國名菜完美復刻

來印月餐廳一定要點藝術烤鴨 $2480 / 隻，一鴨三吃

整隻新鮮出爐的烤鴨，有師傅現場桌邊切片服務

印月的烤鴨特別選用『宜蘭櫻谷鴨』

經秘醬醃製後恆溫18℃風乾36小時

並以火炎山相思木炭經三段溫差、高溫專人吊爐燒炙而成

非常的費時、費工

光是師傅在切片服務時那爆汁且粉嫩色的鴨肉，就看得我口水直流了!

而且你們自己看那鴨肉，是真的很juicy多汁又好吃

藝術烤鴨第一吃 – 世界拼圖

有別於一般餐廳烤鴨給的醬料和配料

印月烤鴨的配料是來自世界各國極具特色的食材

像是俄羅斯黃瓜、墨西哥辣椒、韓國泡菜、日本九州大根漬、智利覆盆莓果凍、法國醋洋蔥、阿根廷奶油起司等

當然也少不了我們台灣的蔥及小黃瓜

將烤鴨、甜麵醬、及自己想吃的配料一起放上餅皮，只要捲起來就能享用到很不一樣的烤鴨體驗

印月的烤鴨表皮烤得金黃酥脆，又脆又軟香

粉嫩色的鴨肉充滿肉汁，一口咬下肉質鮮嫩又多汁，烤功確實很有水準

單吃就很美味了!

藝術烤鴨第二吃 – 大地豐收

這個完全是讓我對印月餐廳最大的記憶點了! 非常有特色

餐盤瞬間成了師傅的畫盤

分別將六種自家調製的特色醬料一一抹上

這六種不同顏色的醬料分別為蜂蜜芥末(黃)、凱薩醬(白)、藍柑橘薄荷(藍)、竹炭水果醬(黑)、菠菜泥哇沙米醬(綠)、櫻桃醬(紅)

藝術烤鴨第三吃 – 扁尖筍鴨湯

以白湯、扁尖筍及甘蔗筍熬煮多時，湯頭濃郁不會過鹹

配上鮮甜的筍子，好喝到讓我喝了好幾碗!

流瀑金沙中卷 $620

也是一道很吸睛很好拍的菜色，透明玻璃中的乾冰

宛如身處於雲霧繚繞之中

有別於一般餐廳重油重鹹的鹹酥口感

印月以前菜冷盤的形式呈現家常小菜的新滋味，清新的風味，香鹹交融

牡丹竹筍 $600 / 中份

選用綠竹筍，以龍蝦沙拉、筍丁及飛魚卵所調配

口感濃郁又帶有竹筍的清甜爽口

我個人非常喜歡這一道

櫻花蟹肉凍 $130 / 個

印月除了料理很有創意之外，餐具也是別有用心

貝殼碗裡裝的是由乾燥食用花和吉利丁製成的果凍

疊上 處理好的黃金蟹蟹肉、北寄貝和柚子，清爽又開胃

春雷驚龍 (此圖為十人份的量) $2480

以酥脆的鍋巴襯底，淋上主廚特調的醬汁及鮮甜的龍蝦肉

吃起來有點像爆米香的口感很酥脆，加上Q彈的龍蝦肉及有點勾芡的醬汁一起

沒想到蹦出新滋味，挺特別好吃的

鳳眼豬肝 $180

這是一道湖北菜系中極具特色的老菜式

以豬肝包裹著鹹蛋黃，再以老滷汁滷製，醬味香濃

是一道絕佳的佐酒良品

雪白雞 $50 / 個

這是一道上海復刻名菜，以雞胸肉、蝦漿、馬蹄、芹菜以蛋白清蒸製成再以金華火腿點綴

口感吃起來是既綿密又紮實

只是它加了我最討厭的芹菜，咬了一口立刻認輸

櫻花蝦石鍋飯 (此圖為10人份的量) $1360

看似平凡無奇卻是令人口齒留香~~~

以香酥的東港櫻花蝦拌上台東的精選米飯，淋上特調的醬汁在石鍋中拌炒

師傅會在桌邊現場拌炒，那撲鼻而來的香氣令人著迷

獅球黃魚 $1580

我個人覺得這也是一道來印月餐廳的必點菜之一

雖然一開始一上桌被它的擺盤外型給嚇到，以為是什麼可怕的爬行類動物肉類

原來是師傅將料理擺盤想營造出外型如獅子一般，但我怎麼看不太出來 哈

底部是黃魚肉包裹蝦漿及豬絞肉製成的魚捲，口感外嫩內紮實，非常好吃

配上有點酥炸過後的金針菇絲及蛋絲和花菇一起，非常夠味

芝麻雞捲 $300/10入 蝦裹筍 $560(2份)

芝麻雞捲以雞胸肉包覆紅棗泥、白芝麻酥炸，外層酥脆裡面的雞胸肉跟紅棗泥很滑嫩

吃起來鹹鹹甜甜，口感多層次的小點心

蝦裹筍是上海的知名小點，以綠竹筍、蝦漿油炸而成，因為有綠竹筍的點綴讓炸物變得比較清爽脆口不油膩

蓮蓬豆腐上湯花膠 $1980

以豆腐製成蓮蓬樣的造型加上花膠，一上桌就好吸睛

湯底是以金華火腿、老母雞、雞骨及豬後腿肉熬製八小時而成，湯頭濃郁又不會過鹹

而滑嫩富有膠質的花膠女生一定要多吃啊~~~滿滿的膠原蛋白

我覺得這也是一道來印月餐廳的必點菜之一

松露拌綠

主廚以松露、芥末鹽大火拌炒我最愛的櫛瓜、美國大蘆筍、菇丁、紅椒等蔬食

口感爽脆還帶有淡淡的松露香氣

水煮麻辣牛 $680

這一道菜他們會在桌邊將辣油淋下

逼逼啵啵的吱吱作響伴隨著許多湮霧

光是撲鼻而來的辣油香氣就知道它的辣度不低啊~~~~

濃烈純正的四川水煮牛，這辣度我覺得有中辣以上，建議配飯一起比較不會那麼嗆

牛肉很嫩，但它的辣度後勁也很強，是屬於又麻又辣又香的那種

歌樂山辣子雞 $280/小份 $420中份 (此圖為小+中的量)

是一道重慶的名餚，以雞丁拌炒宮保辣椒花、青椒粒、爆炒蔥段薑段

再以郫縣豆瓣、糖、紅油醬油調味

有點像辣味鹽酥雞的口感，辣度我覺得是小辣及中辣之間，算是滿下酒的一道菜

招待的桂花醋我個人非常喜歡

酸酸甜甜有有濃郁的桂花香氣，解膩又爽口

飯後會招待甜點及當季水果，都會不定期更換，實際內容請依店家招待為主

【維尼食後心得】

在台中以桌菜來說，我覺得印月的菜色的擺盤及創意，是他們家的一大特色，口味料理上也很符合大眾口味

重點是也好停車，有自己專屬的停車場

包廂還有投影設備甚至有KTV包廂，可以滿足不同需求

求婚、文定、週歲宴、商務聚會、春酒尾牙、壽宴等都可以

我們公司今年的春酒就是在印月餐廳

他們有超大圓桌可以一次容納20人

現在印月餐廳還有推出四人份的藝術烤鴨套餐，就不需要揪到這麼多人就可以來體驗看看了！

年節訂位幾近全滿，印月也有提供年菜外帶唷!（限量一百套）

有需要訂購的朋友要盡快～～～

【印月餐廳】商家資訊

電話: 04-2251-1155

營業時間: 11:30~14:30 / 17:30~21:30

地址: 台中市南屯區公益路二段818號

臉書粉專: 印月餐廳

官網: https://wein818.com/

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