在滿滿的書堆裡面喝酒，還可以大聲談笑，BinB書䏱 Bar in Book就這樣實現的所有人的願望～

地點超級方便，就在環狀線新埔民生捷運站出站左轉一分鐘就到，

對於蛋塔來說更喜歡，捷運站外的公車站牌，竟然搭15分鐘就可以到我家附近，這擺明了不是要讓三重人也可以放心前往嘛！

BinB書䏱 Bar in Book走過路過不會錯過，門口就是一整面的書（假的），

怕你低頭走路沒看到，地上還有一個LED燈，告訴你這裡有調酒啦～

這面牆就有點浪漫，

不知道的人會不會以為這是什麼行動書店

進去的方式就是按下這亮白燈的OPEN，

就會進入到另一個世界啦～～～

彷彿是進入到了什麼小圖書館，一整個就是與外隔絕，另一個小天地！

大多是這種會讓人陷進去的沙發座椅，喝了酒就會想要陷進去，

吧檯後方滿滿的酒，

西班牙蛋塔貼心提醒：喝酒不開車、開車不喝酒！

店裡的擺飾也都很有用心，

老闆都是精挑細選的～像是這個地球儀，好像用來開趴踢喔～！！！

也有真實的可以閱讀的書籍，但有多少人是來這裡真的要看書呢 （笑）

BinB書䏱 Bar in Book平日低消$200、假日$400，

完全就是可以路過進來喝一杯的價格，調酒的選項也很多樣化，

店裡超好拍，這個小角落就是讓你來當網美的～

我們也在這裡玩了起來～～～

欣賞了店內許久要來看菜單哩！

這個序，根本就是寫給下班後的心情阿～～～

第一頁菜單內容是食物篇，大多都是BinB書䏱 Bar in Book自製的食物，

這點真的有別於其他酒吧，可能就是供應個炸物、多力多滋等等

是說如果要有炸物，BinB書䏱 Bar in Book也是有滴！

這頁最後的那個吉拿棒拜託大家來一定要點，我真的是吃了之後驚為天人～～～

接下來一系列就是酒單，

首先印入眼簾的是店家特調，不定期會更換，

目前的系列是以中國、西洋史上有名的人物作為代表，而且都是有呼應人去做設計的！

那飯島愛應該男生來都會點吧！！！！杯子是個女生身體欸～～

希特勒的酒杯是個炸彈，旁邊還有爆米花，和我們介紹的店長笑說：那是頭骨！

上面是BinB書䏱 Bar in Book專屬的創意調酒系列，

另外也有一些經典調酒～

經典調酒中也有老闆的創意，譬如說跌倒或是鬼島冰茶，

店長介紹到最後，還強調一定要看最後一頁的最下方，

如果打破杯子的平安價，或是抓兔子的領養費！

點好餐繼續參觀BinB書䏱 Bar in Book店內，

廁所也好有設計感阿，不過讓同行的友人經驗的竟然是牆上的樂高人物手拿的酒精瓶～

才在和我們介紹菜單的店長Phoebe，在我們點完餐之後，搖身變成調酒師！

這這這這太帥了吧！鮮少看到女調酒師～就在BinB書䏱 Bar in Book！！！

Gin Tonic $280

基本款的調酒，不過BinB書䏱 Bar in Book使用的琴酒是更好的，加入通寧水，

喝起還很清爽，適合當第一杯沒錯！

泡泡雞尾酒

草本利口酒/葡萄柚/通寧水

超超超美又超少女的樣子，但其實喝起來草本味蠻重的，我覺得是一杯有＂大稻埕＂味道的雞尾酒！

略帶苦味是通寧水，葡萄柚佔據了大部分的香氣！

蘇軾 $350

高粱/梅酒/紫蘇/生薑/桂花蜜

來一點強烈一點的～蘇軾！這樣的呈現方式好像溫清酒，

這個是比較烈的調酒，我好愛唷！

那嗆烈的高粱，搭配微甜的梅酒，還有紫蘇獨特的香氣，以及生薑的提味，最後回甘還有桂花蜜的甜味。

是層次分明的感覺～

書䏱水餃 (高麗菜/韭菜) $180

可以在酒吧吃到水餃，就好比在錢櫃可以吃到牛肉麵般的感動，

有兩種口味，我們選擇了各半，不得不說這水餃的塊頭很大！而且很～好～吃！

單獨來吃水餃我都很願意！皮是偏厚但是很Q，裡面包的無論是高麗菜或是韭菜，都是超級JUICY的那種～

香煎雞腿排 $300

一旁還附有薯條，薯條也太好吃又不油又很脆了吧＜這是綜合我們三個人的驚呼！

雞腿肉，拍謝我把你拍糊了～

是店家有醃製過再次烹調的，口感比較重，但是肉質非常軟嫩，

這些餐點單獨出來開一間店都可以欸！

在我們享受餐點以及美好氣氛之餘，Phoebe又開始shake shake了～

是說這shake的超溫柔，讓整個調酒變得很有質感！

梵谷 $400

伏特加 琴酒 黑櫻桃 紫羅蘭

這是一杯本身就是網美的調酒，構思來自於梵谷的經典畫作～星空，

starry starry night~看著這杯調酒，腦海會自動浮現這首歌，

是一杯偏甜的調酒，裡面加入了可食用的珠光粉～

我覺得BinB書䏱 Bar in Book的每一杯調酒都是看起來視覺性效果很強，喝起來很有層次，喝進去後還會回甘，每一杯都很厲害！

膠麻香滷味 $420

牛腱/牛腩/海帶/米血/鳥蛋

可以在酒吧吃到這種充滿媽媽味的滷味真的是太幸福～

每一樣都滷得非常入味，我們最喜歡的是牛腱和米血！

口味不會過鹹，單吃就很美味～搭配酒也很對味！

鵝油蔥米線 $40

這五十塊有找的米線，真的是著實的嚇歪了我們，

一個小碗塞滿滿，根本無法攪拌！老闆用料不手軟阿～

努力地嘗試攪拌，還可以聞到油蔥和鵝油的香氣，

單吃不膩口，重點是非常涮嘴，大推！

蒙娜麗莎 $350

白蘭地/杏仁奶酒/白可可/鳳梨

這杯蒙娜麗莎，是看起來美麗，喝起來會弄髒嘴和手的一杯調酒，

堪稱是調酒界的髒髒包！

但是不喝他又不行，因為真的順口好喝，還有那杏仁的回甘香氣，

甜甜的奶酒，女生都會愛！

享受調酒的我們，同時間Phoebe又製作起我們點的最高潮～

總共有六杯Shots還有一杯調酒，整個超級經濟實惠啊！

適合多人來的時候可以點來享用～

秦始皇 $1200 (shot*6杯)

每一杯都有各自的風味，而且區別性非常的高～

重點是BinB書䏱 Bar in Book的shot杯的大小是外面常見的1.5倍，完全不怕人喝！

左到右

東方琴酒+東方香料+肉桂艾碧斯＞看起來很優雅，喝起來卻是苦甜帶有香料味，這個我喜歡！尤其是那肉桂香氣的迷人阿～

普洱伏特加+牛奶＞第一次看到普洱和伏特加的組合，這也是深得我心～有點像是普洱奶茶的錯覺，搭配濃郁的酒精香氣！

茉莉花琴酒＞這杯很清爽！茉莉香氣的優雅搭配琴酒的浪漫，這好適合夏天啊！

玫瑰紅蘭姆酒＞二姊整個拿走狂喝，聞起來就是淡淡的玫瑰香氣，喝起來超級強烈的後勁，但是非常順口好喝～好想單點這杯！

柳丁龍舌蘭＞偏苦但是柳丁香氣很舒服，不是那種強烈到會蓋掉龍舌蘭香氣的，很適合搭配小食類飲用～

蘋果白蘭地＞淡淡的蘋果香氣搭配白蘭地，但更讓我喜歡的那上面的那蘋果片，好好吃！

鳳梨蘭姆＞這個好喝到我想要學怎麼做！整個蘭姆和鳳梨的香氣很均勻～很平衡，感覺就是天生一對！！！

吉拿棒 $100

最後用甜點當結尾，BinB書䏱 Bar in Book吉拿棒絕對是必吃，

我本來還很瞧不起點吉拿棒的朋友，沒想到我們是搶著吃光，

肉桂的香氣，恰到好處的糖粉，酥脆的外皮，裡面略帶嚼勁，當甜點剛剛好啊！

最後的最後，Phoebe又招待我們喝了宇治抹茶梅酒，說是未來店裡也會提供，期待～～！！

店 名：BinB書䏱 Bar in Book

地 址：新北市板橋區民生路三段140號

營業時間：周一~周日 1900-0100、周五～周六1900-0230、每周三公休

營業電話：02 8251 0325

官方臉書：書䏱

IG：https://www.instagram.com/b_in_b_140?utm_medium=copy_link

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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