韓國30萬人哭爆「有真與有真」音樂劇！北中南巡演，溫柔力量治癒心靈創傷。

韓國癒神劇「有真與有真」登台！由台韓演員接力演出，帶領觀眾在北中南劇場內找回面對傷痛的勇氣。編輯 鄭雅之表示：連韓國演員也原班人馬演出，看到一半就想哭。

這幾年韓國音樂劇在台灣討論度超高，其中最能觸動內心的療癒神劇「有真與有真」要在2026年春天強勢回歸舞台了。這部改編自熱銷30萬本同名原著的作品，不僅在韓國巡演超過300場，更曾入圍多項大獎。透過兩位同名少女的視角，帶領觀眾在劇場裡一起找回面對傷痛的勇氣，並用溫暖的旋律與故事，輕輕撫平每個人心中那些不為人知的微小裂痕。

▲「有真與有真」舞台設計精緻細膩，透過鋼琴與簡單的課桌椅走位，營造出最純粹的劇場感動。(攝影：鄭雅之) ▲充滿活力的雙人舞蹈呈現出大有真與小有真心境的轉折。(圖片來源CMusical)





兩位女孩的命運相遇

故事發生在國二開學的那一天，班上兩位都叫做李有真的女孩相遇了。因為身高差距，她們被同學們親切地稱呼為大有真和小有真。這對原本是幼兒園同學的少女，各自帶著截然不同的家庭背景與生活態度成長。雖然看似過著普通的學生生活，但一段共同的不堪回首記憶，讓兩人在排斥與接納之間掙扎。這部戲並非單純的青春校園劇，而是一段關於如何直面創傷，並在彼此陪伴下重新出發的深刻旅程。尤其是那句「不是你的錯」擁抱每一位心靈層受創的人。

▲舞台上強烈的光影對比象徵角色內心的掙扎，讓觀眾在看「有真與有真」時能深切感受到那份與過往和解的沉重與希望。





跨越國界的藝術火花

本次演出陣容相當精彩，特別規劃了台灣演員場與韓國演員場，帶給觀眾多元的觀影體驗。台灣場由大甜、陳明珠、康雅婷、林贊玟等實力派實力演員擔綱，在劇情設定上也加入台灣的元素，比如台灣地名、台語以及台灣人才懂的梗，展現台灣劇壇的真誠魅力。而韓國演員姜知慧等人的演出，則能讓戲迷感受原汁原味的韓式音樂劇爆發力。音樂人鄭宜農曾感性分享，劇中角色轉換的瞬間都是觸動情感的開關。這種結合專業演技與療癒戲劇治療理念的呈現方式，讓許多觀眾看完後都表示心靈被深深治癒，重獲面對明天的勇氣。

▲台灣實力派女演員同台飆戲，分場演出的細膩情感讓「有真與有真」音樂劇在台北、台中及高雄場皆備受期待。(圖片來源CMusical)





走進劇場與自我和解

為什麼這部作品能讓兩地的觀眾都產生強烈共鳴呢。關鍵在於它用最溫柔的手法，去觸碰社會中較難啟齒的沉重議題。韓國媒體給予極高評價，認為這是在傾聽可能發生在任何人身上的故事，並賦予觀眾逃離痛楚的希望。在忙碌的2026年，不妨給自己兩個小時的時間，走進台北表演藝術中心、台中國家歌劇院或高雄衛武營。讓這部充滿光亮的音樂劇，陪你一起梳理內心深處的情緒，在感動的淚水中灌溉出象徵新生與希望的花朵。場外也規劃大型打卡看板和周邊販售，讓大家看完音樂劇後更能沈浸在佈景中打卡。

▲充滿清新氛圍的藍色海洋視覺背板，是許多戲迷看完「有真與有真」音樂劇後必拍的療癒系打卡點。(攝影：鄭雅之)

C MUSICAL 韓國授權音樂劇「有真與有真」。

▲台灣場演員大甜用真誠的笑容與演技，詮釋劇中角色對未來的憧憬，是這部韓國授權音樂劇的一大看點。(圖片來源CMusical)

演出期間： 2026年3月22日（日）至 2026年6月7日（日）。

演員陣容：

台灣演員場：大甜、陳明珠、康雅婷、林贊玟。

韓國演員場：姜知慧等人（卡司依場次有所變動）。



巡演場地：

台北場：臺北表演藝術中心 藍盒子。

台中場：臺中國家歌劇院 中劇院。

高雄場：衛武營國家藝術文化中心 戲劇院。





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