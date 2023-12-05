台中大里399元起草莓吃到飽｜台中山禾堂拉麵、草莓、炸物、小菜、甜點通通吃到飽，台中美食絕對推薦！

台中大里新發售草莓吃到飽！甜甜草莓顏值超爆表，草莓尬上香菜皮蛋拉麵通通吃到飽，太正中我心！到台中大里來場山禾堂拉麵Buffet吃到飽，不僅新品拉麵隨你吃，口味有香菜拉麵、皮蛋拉麵、香菜皮蛋拉麵、蕃茄拉麵、奶香白醬沾麵，通通給你吃到飽，飯後水果就是產地親送大湖草莓，新鮮草莓瘋狂吃，如果你跟我一樣也是草莓控就快開揪啦！台中美食山禾堂拉麵吃到飽價格只要399元(+10%)，當季草莓開跑同步開啟草莓胃，繼續吃起草莓甜點，草莓生乳捲、草莓泡芙、草莓乳酪、草莓奶酪、草莓蛋糕、草莓甜派，通通無限供應，不光到山禾堂拉麵吃爽度也要吃顏值，CP值超高，又吃拉麵又吃草莓，讓你吃完一波又想再預約下一次的時間，還在等什麼？快點預約起來呀？

山禾堂拉麵開吃！草莓控預備備，爽爽吃起來～通通無限量供應

台中大里美食獨家讚爆～山禾堂拉麵草莓吃到飽，完全秒滿的餐廳，沒訂位還吃不到！這幾天活動開跑超多草莓好生火，看見很多朋友整桌草莓完全滿版找不到空隙，太誇張了，草莓完全無限量供應，連拉麵、炸物、小菜、飲料也是通通吃到飽，這樣只要399元，太划算了！強烈建議手刀搶一波，要吃美食要趁早呀！

草莓甜點吃到飽

一聽到山禾堂拉麵有草莓吃到飽，完全衝起來，去年吃不過癮今年續吃下去，瞧瞧當季新鮮草莓，光看著這些嬌嫩欲滴的草莓就覺得人生很幸福，爽吃很可以！老闆超級霸氣就是要讓客人來山禾堂吃拉麵也有獨家草莓可以吃，全台首創拉麵吃飽飽竟然也能續吃草莓，一盤接著一盤霸氣吃起來～超級誘人不來真得超可惜！

再來分享珠寶盒裡的草莓完全佔據我的少女心，好愛好愛！菜單上有草莓生乳捲、草莓泡芙、草莓乳酪、草莓奶酪、草莓蛋糕、草莓甜派，通通無限供應～不怕你吃，就怕你不來吃！

我自己也好喜歡吃草莓，草莓吃到飽真的很殺！就是讓人會想試試看到底可以吃多少草莓，老闆很強將好幾款草莓系列甜點一網打盡，也讓我們愛吃拉麵又有草莓甜點、新鮮草莓可以吃～完全讓Kiwi折服

草莓生乳捲

絕對要吃的草莓生乳捲，裡頭是冰淇淋包著漂亮蛋糕太美了啦！完全下午茶的概念，不吃起來太對不起自己了！

草莓泡芙

夾心草莓泡芙超酷，酸酸甜甜有種戀愛的感覺，好喜歡呀！

草莓乳酪

粉紅夢幻草莓變成草莓乳酪好粉好嫩，一口乳酪好吃極了。

草莓奶酪

滑順嫩嫩的奶酪在草莓季就是要狂吃起來，草莓果醬甜而不膩，一口吃草莓、一口吃奶酪，太幸福了啦！

草莓蛋糕

讓人蠢蠢欲動的草莓蛋糕，慕斯加上巧克力太甜蜜蜜，你一口我一口的輕鬆將草莓全收起來！

草莓甜派

草莓甜派的草莓醬多到想要好好的吃一波，很有果香也很涮嘴！

拉麵吃到飽

別以為只有草莓甜點、新鮮草莓吃到飽！就連拉麵、炸物、飲料也是吃到飽。這次連同草莓一起新推香菜皮蛋拉麵吃到飽，真的有夠厲害的，香菜拉麵、皮蛋拉麵、皮蛋乾拉麵、香菜皮蛋乾拉麵、番茄拉麵、奶香白醬沾麵都是新推出的拉緬款式，各有千秋的拉麵，都讓Kiwi迫不及待的想跟你們分享。

香菜拉麵

香菜拉麵是山禾堂拉麵新品拉麵，完全加爆香菜才懂吃！內行的就是要好好吃香菜～大把香菜真的好香，我超愛這一味啦！

香菜拉麵獨一無二，除了滿滿香噴噴的香菜在裡頭，也有韭菜花、香菇、吃的到蒜頭大炒，然後淋上熱熱的日本黑蒜油，搭配鹽味拉麵，香菜控絕對要挑戰一番。

皮蛋乾拉麵

皮蛋乾拉麵，極黑的皮蛋切成丁堆成小山拌入麵中，絕對還要加入山禾堂自家的辣，那風味絕倫可以連吃好幾碗。

香菜皮蛋乾拉麵

香菜皮蛋乾拉麵，新鮮香菜猶如台式抹茶，加入滿滿香菜著實讓人有陷入瘋狂的感覺呀，黑蒜油、皮蛋泥、香菇丁、蔭豆搭一塊，再搭配細細的拉麵條，很不凡的拉麵我喜歡。

番茄拉麵

番茄拉麵真的很強呦！這用牛番茄打成泥融入清湯拉麵，那湯是濃郁到不行，在加入炒過的碎花生酥，增添層次感，喜愛番茄的朋友真的會很愛，愛不完啊！

奶香白醬沾麵

這款也很特別，奶香白醬沾麵，吃得到濃醇奶香的白醬基底，搭配直拉麵，香氣可說是滿滿的。

炸物吃到飽

炸物會出現很多款，每一款都好吃，這次多加炸澎湖鮮蚵跟黃金魚塊，滿滿的海味再加上唐揚雞、甜不辣都是我最愛的，狠狠吃就對了。

開胃小菜每天都會提供不同菜色，想吃到店用餐都可以詢問呦！

山禾堂拉麵菜單MENU

草莓拉麵、甜點、炸物、飲料吃到飽～吃到飽包含這些～快來瞧瞧新菜單

主食10款拉麵、16款配料、3種飯食、新鮮草莓、5 種草莓甜點、6種飲料、炸物（每日隨機）、小菜。

這次主打草莓，不過另外三種是當季新鮮蔬果都可以一起享用，草莓任夾任取用，比等待工作人員送餐還能更快吃到草莓～

飽滿的草莓顆顆都很香甜，如果不吃拉麵只吃草莓，也很可以啊！這次新品推出是絕對要嚐鮮，瞬間希望自己身上多幾個胃才能好好裝美食！

山禾堂拉麵以日式木造風格為主，座位數不多，建議打電話預約用餐。

台中大里美食草莓吃到飽真的很酷！399元就能享受草莓吃到飽、拉麵吃到飽、草莓甜點吃到飽、炸物吃到飽、小菜吃到飽、飲料喝到飽，是不是太佛心了？台中有這樣的店，僅此一家啦！而且新款拉麵也推出好多種，像是香菜拉麵、皮蛋拉麵、香菜皮蛋拉麵、蕃茄拉麵、奶香白醬沾麵，天呀！香菜控絕對要來吃上一回，香菜拉麵，整碗滿滿的香菜只要你喜歡，通通無限供應，到山禾堂拉麵完完全全就是讓你找到生活的幸福味，一吃再吃都不膩口，反而會想要趁著草莓季一週來一次，不管你是心繫草莓、或是熱愛香菜、皮蛋，山禾堂拉麵絕對都能滿足你，超值美食，愉悅的享受起來啦！（建議用餐前事先預約）

山禾堂拉麵-台中店

住址：台中市大里區德芳路二段155-2號

電話： 04 2406 3533

營業時間：11:00–13:30, 17:30–20:30