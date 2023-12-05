因為我是個空有駕照不會上路的人

遲遲因為交通不便還沒機會去口袋名單擺好幾年的知名店家二子喝咖啡

今年發現對方默默在市區開了超有型的咖啡外帶店

距離台南車站不遠走路也可以抵達當然二話不說排入跑咖行程

一整片黑牆在街道上非常醒目

門前有擺了幾個藤編的坐墊很適合在戶外啜飲咖啡曬日光浴

造訪的時候室內座位還在打造中尚未開放

目前已經有提供少數的內用座位

特別是酷暑的時候還是躲在室內喝咖啡最愜意

門邊有提供紙本菜單可以自由取閱帶走

窗台邊張貼超多厲害的海報

色彩鮮豔的食物與飲品非常誘人

咖啡豆提供淺焙跟中焙兩種焙度的豆子

淺焙豆僅提供美式、拿鐵跟卡布奇諾三款

中焙豆子則有更多調飲選擇

所有咖啡都是百元有找甚至比超商還便宜

真的可以多喝幾杯也不心痛

檸檬咖啡 TWD80

難得遇到百元有找的檸檬咖啡一定要優先喝

二子的外帶杯非常可愛有許多很潮的貼紙裝飾

喝起來酸味偏柔和感

是個不會太甜正合我意的口味

質地也是我喜歡的泡沫感隨著時間慢慢變回液體

頂層有醃漬檸檬乾近聞有獨特香氣

泡沫綿密細緻很有喝啤酒的氛圍

美式咖啡 TWD60

選了淺焙豆的美式比較沒有特別性格的酸味

很順順喝大眾口味但有點平凡

二子的咖啡價格真的很平價實惠

店員態度也超級友善親切令人心情很好

店面外觀隨意拍攝都很有雜誌封面的感覺

如果我家住在附近應該會每天都來報到喝咖啡

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD140(檸檬咖啡+美式各1)

二子外帶吧ertztogo

FB粉絲團/IG

12:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

多元支付: 可 (Line Pay)

地址: 〒700 台南市中西區府中街11號

電話: 06-221-6863



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台南中西-[熊記Bear's Casa] 青年路城隍廟前老宅，3桌內用小巧精緻文青店面，美味特色蘇格蘭蛋三明治與熱狗堡，舒適愜意的溫暖質感早午餐推薦

台南中西-[Barista Ray Coffee 睿咖啡] 美術館二館旁友愛街口，台灣在地特色創意水果咖啡，白色系清爽可愛插畫風，銅板價享受精品咖啡，拉花冠軍的小巧外帶咖啡吧

台南中西-[窟仔kula] 赤崁樓旁忠義路文青巷弄，罪惡宵夜美味燒肉飯佐咖啡甜點，深夜中溫暖黃光閃爍的文青個性老宅，親切人情味十足掉入令人上癮的小坑