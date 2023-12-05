為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南中西-[二子外帶吧ertztogo] 近台南車站與臺灣文學館，知名咖啡二子新開幕咖啡外帶吧，全黑風格新潮時尚風格，銅板價格享受美味咖啡的…

台南中西-[二子外帶吧ertztogo] 近台南車站與臺灣文學館，知名咖啡二子新開幕咖啡外帶吧，全黑風格新潮時尚風格，銅板價格享受美味咖啡的Chill午後

2023-12-05 23:42:47 Elisa 人氣：101
share
窩客好文

Elisa

發表篇數：342篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：二子外帶吧ertztogo
place台南市中西區府中街11號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

PXL_20230527_075440108_结果

因為我是個空有駕照不會上路的人

遲遲因為交通不便還沒機會去口袋名單擺好幾年的知名店家二子喝咖啡

今年發現對方默默在市區開了超有型的咖啡外帶店

距離台南車站不遠走路也可以抵達當然二話不說排入跑咖行程

一整片黑牆在街道上非常醒目

門前有擺了幾個藤編的坐墊很適合在戶外啜飲咖啡曬日光浴

PXL_20230527_075519990_结果

造訪的時候室內座位還在打造中尚未開放

目前已經有提供少數的內用座位

特別是酷暑的時候還是躲在室內喝咖啡最愜意

門邊有提供紙本菜單可以自由取閱帶走

PXL_20230527_075531881_结果

窗台邊張貼超多厲害的海報

色彩鮮豔的食物與飲品非常誘人

PXL_20230527_075506620_结果

咖啡豆提供淺焙跟中焙兩種焙度的豆子

淺焙豆僅提供美式、拿鐵跟卡布奇諾三款

中焙豆子則有更多調飲選擇

所有咖啡都是百元有找甚至比超商還便宜

真的可以多喝幾杯也不心痛

PXL_20230527_080026685_结果

檸檬咖啡 TWD80

難得遇到百元有找的檸檬咖啡一定要優先喝

二子的外帶杯非常可愛有許多很潮的貼紙裝飾

PXL_20230527_080040210_结果

喝起來酸味偏柔和感

是個不會太甜正合我意的口味

質地也是我喜歡的泡沫感隨著時間慢慢變回液體

PXL_20230527_080104412_结果

頂層有醃漬檸檬乾近聞有獨特香氣

泡沫綿密細緻很有喝啤酒的氛圍

PXL_20230527_081245954_结果

美式咖啡 TWD60

選了淺焙豆的美式比較沒有特別性格的酸味

很順順喝大眾口味但有點平凡

 

二子的咖啡價格真的很平價實惠

店員態度也超級友善親切令人心情很好

店面外觀隨意拍攝都很有雜誌封面的感覺

如果我家住在附近應該會每天都來報到喝咖啡

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD140(檸檬咖啡+美式各1)

二子外帶吧ertztogo

FB粉絲團/IG

12:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

多元支付: 可 (Line Pay)

地址: 700 台南市中西區府中街11號

電話: 06-221-6863


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

 

台南中西-[熊記Bear's Casa] 青年路城隍廟前老宅，3桌內用小巧精緻文青店面，美味特色蘇格蘭蛋三明治與熱狗堡，舒適愜意的溫暖質感早午餐推薦

台南中西-[Barista Ray Coffee 睿咖啡] 美術館二館旁友愛街口，台灣在地特色創意水果咖啡，白色系清爽可愛插畫風，銅板價享受精品咖啡，拉花冠軍的小巧外帶咖啡吧

台南中西-[窟仔kula] 赤崁樓旁忠義路文青巷弄，罪惡宵夜美味燒肉飯佐咖啡甜點，深夜中溫暖黃光閃爍的文青個性老宅，親切人情味十足掉入令人上癮的小坑

文章標籤

台南美食 台南咖啡 二子 二子外帶吧 ertztogo 台南火車站 中西區美食 中西區咖啡 外帶咖啡 二子咖啡 網美咖啡 新開幕
創作者介紹
創作者 Elisa 的頭像
Elisa

Addicted。戒不掉的癮




#台南美食
morechevron_right
文章關鍵字
台南美食 台南咖啡 中西區美食 中西區咖啡 more
檢舉
share
chevron_left

台北中山-[金孫韓廚義大利麵GoldenSonKoreaPast

台北中正-[YELLOW．熱狗堡專賣店]東門站5分鐘近

chevron_right
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Elisa

發表篇數：342篇

作者的其它文章
同類據點
日月参上 HITSUKI SANJO 照片

日月参上 HITSUKI SANJO

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
遞咖啡 Delizia Coffee 照片

遞咖啡 Delizia Coffee

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
Holi Cafe 外帶咖啡吧 照片

Holi Cafe 外帶咖啡吧

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
一家咖啡 1+ coffee & art 照片

一家咖啡 1+ coffee & art

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
木梯喫茶店 照片

木梯喫茶店

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up