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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 隱藏在美式餐廳的超強炸雞！紅鈕釦美式餐廳 內行人必點的脆皮炸雞、獨創鐵板起司雞腿堡、經典美式漢堡、內用歡樂自助吧 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子…

隱藏在美式餐廳的超強炸雞！紅鈕釦美式餐廳 內行人必點的脆皮炸雞、獨創鐵板起司雞腿堡、經典美式漢堡、內用歡樂自助吧 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2023-12-06 06:46:48 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：103
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1636篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：紅鈕釦美式餐廳
phone08-7368-810
place屏東縣屏東市自由路304-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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相見恨晚的紅鈕釦美式餐廳，吃過一次就愛上了，屏東美式餐廳推薦
沒吃過就不算來到屏東，連在地人都帶我們來吃的 美式餐廳 紅鈕釦 炸雞漢堡專賣店
他們的雞肉都是溫體雞，使用獨家物理性醃製技術
使肉充滿彈性且吸附了豐富的醃料水分，讓肉質更加嫩滑多汁
炸雞不僅外皮酥脆，每一口都很多汁鮮嫩，真的不誇張啊!!!!
屏東在地必吃炸雞很多高雄人、旅客都會特地來吃

紅鈕釦美式餐廳已經經營3年多，聽說還經過家庭革命?!
才演練到現在超受歡迎的必吃 美式餐廳 炸雞漢堡專賣店
連漢堡麵包都自家使用老麵發酵製作
不僅炸雞深受饕客回訪推薦，連漢堡都好好吃

最近獨創出 鐵板起司雞腿堡，熱呼呼鐵板上有特製的起司醬
搭配軟Q漢堡、肥美脆皮無骨炸雞腿，每一口咬下都是邪惡香氣瀰漫
12月份有超值活動，每日限量30位，用餐加1元就可以獲得 <鐵板起司雞腿堡>

我們要來搶吃炸雞，只要於12月份點炸雞分享餐，贈送雞翅 4 隻

活動 1
活動時間: 12/8(五)-12/10(日)
僅限內用：鐵板起司雞腿堡每日限量 30 位加購價$1 元起
活動規則：
1. 早上 11 點開始發放號碼牌，一桌只送一份，限兩人同行
2. 每人低消一份套餐，當場叫號直接入座，依號碼牌順序為主
3. 第 1 位點「鐵板起司雞腿堡」只要$12，第 2 位+1 元，第 3 位+2 元…以
此類推
活動 2
活動時間: 12/8(五)-12/17(日)
僅限外帶：點脆皮/薄皮分享餐(塔塔醬、辣醬)送雞翅 4 隻

紅鈕釦美式餐廳
位置:屏東縣屏東市自由路304-1號
營業時間:11:00~22:00（內用供餐至 21:10、外帶供餐至 21:30）
服務專線:08 736 8810
線上菜單:VIEW
IG:https://www.instagram.com/_red.button__/
粉絲團:Facebook

尼力家離屏東很近，只要20分鐘
我居然常常經過紅鈕釦美式餐廳，原本以為在販售麵食、米飯
沒想到是一間美式速食專賣店，有炸雞、漢堡唷!

在地人推薦的美式餐廳，炸雞很多汁，使用真空按摩機按摩鎖住多汁、嫩度
尤其是店家的獨門醃製炸雞真的吃過都會愛上
沒吃過真的沒來過屏東，因為連屏東在地年輕人都大推
獨創的美式餐廳品牌 紅鈕釦，每一個環境都很講究
連沾醬、獨門炸雞、漢堡醬汁、炸雞醬汁都自家研發製作
堅持要讓消費者吃到安心的食材用量，所以一直不斷的升級改良

採用自助式點餐，可內用、外帶也有外送服務
大量外帶建議可以先打電話預訂，現場才用等太久
過年過節常常都爆單，記得提早預訂

美式用餐環境很舒服，連廁所都很寬敞舒適
很多情侶會來約會、親子用餐、聚會，屏東聚餐推薦，最愛吃炸雞、大口吃漢堡

屏東美式餐廳推薦，隨時都可以來享用速食美食佳餚，外送平台亦有合作
約會慶生、歡樂聚餐、交換禮物、跨年前吃大餐都很推薦紅鈕釦

網美打卡塗鴉牆，很可愛有趣~小孩也愛來拍照

南臺灣最強的炸雞，我一定會推薦 紅鈕釦美式餐廳
尤其是多汁的薄皮炸雞，讓我深深愛上!!!極力推爆~~

還有獨門炸全雞，想吃可以先預約!

老闆專精於炸雞上的研發特製，經過數年的改良升級
使用溫體雞肉製作的炸雞，每一塊都會手工挑選與切割多餘的油脂、雞腎
雞腎是鳥類的重要代謝器官，身體廢物沒有代謝乾淨很容易累積在那
每個細微都幫消費者把關，來紅鈕釦吃美食也能吃得安心

獨家醃製炸雞，這滋味只有在紅鈕釦才能吃到，不是台式炸雞，帶美式風味

南臺灣最強炸雞一定要點，讓我們一吃就愛上，回家開始分享給家人朋友

以前找屏東美食都沒找到這間 美式餐廳
現在已經成為我跟朋友的口袋名單屏東美食必吃
聚餐首選，不僅滿足我連小孩都能一起帶來用餐，歡樂聚餐大口吃炸雞漢堡

不好意思，我先開吃了，炸雞漢堡就是要趁熱吃才好吃
吃過讓我都甘願從高雄跑來吃，當天還遇到高雄朋友帶家人也來吃紅鈕釦

聚餐吃美食都要有儀式感，年輕人都愛的邪惡美食
吃飯前都要先打卡拍照，漢堡也是招牌美食，屏東美式漢堡推薦

現在都要學網美、網紅、IG客，吃飯前都要儀式感先拍照

脆皮/薄皮炸雞分享餐(塔塔醬或辣醬)
。買六送四歡樂吃!(限定外帶)

快來外帶，12月份耶誕、跨年活動都很多!歡樂聚餐少不了炸雞漢堡美食~
買六送四歡樂吃!(限定外帶)

炸雞有薄皮、脆皮可選，兩款炸雞風味也不同

不僅口感、香氣都會有差別，相同的是很鮮嫩多汁

薄皮炸雞
我個人獨愛薄皮炸雞，喜歡內用吃可以大口吃到薄脆口感
引出的獨門鹹香滋味，整個香氣都湧上來，不僅很燙口還很多汁

真的很多汁，師傅精準的火候完美鎖住雞肉的鮮嫩多汁
無添加，完美鎖住雞肉的鮮嫩多汁

這裡的炸雞讓孩子連外皮都會通通吃光光，鹹香夠味獨門香氣果然好吃
肉很嫩、湯汁還不斷湧出來

脆皮炸雞
帶有層次酥脆口感的美式脆皮炸雞，，酥脆口感真的會讓味蕾開啟
會一口接一口大口享用，炸雞就是要徒手吃才過癮
12/8-12/17 外帶炸雞分享餐都是買六送四，有夠划算!

肉汁好多，有夠鮮嫩多汁香甜

酥脆外皮跟雞肉不斷的堆疊，真的完全不用沾醬就很好吃
跟餅乾一樣的酥脆口感，層次很分明唷!!!果然唰嘴開胃~~

獨門醃製風味真的很夠味，薄皮、脆皮風味口感都不同，都好好吃
各自有喜歡的饕客喜歡唷!

高雄可不可以也來開一間紅鈕釦美式餐廳，真的愛上!

獨創邪惡的鐵板起司雞腿堡來了!

鐵板起司雞腿堡
爽吃吃鐵板起司雞腿堡，12月份可以1元加購一份(每日限量30位)
鐵板熱呼呼還泡泡泡的香濃吃鐵板起司雞腿堡

全台首創鐵板雞腿漢堡，搭配獨門特製起司醬
帶入了香料、蒜香、乳香層次香氣，原來漢堡這樣吃更邪惡、更美味
特別搭配了脆皮雞腿，咬下整個豪派酥脆口感有夠好吃

起司醬於鐵板上熱呼呼，整個香氣還會不斷地湧上來
使用去骨雞腿排，招牌脆皮炸雞風味
真的很大塊阿~~~軟Q麵包搭配脆皮炸雞口感真的絕!!!
引出乳香起司堆疊~~光是半份就好飽!

濃郁起司淋鐵板炸雞堡引出起司乳香、蒜香，不擔心過於邪惡
起司濃稠度剛剛好，滋潤漢堡麵包讓炸雞腿更提味
有夠厚實!!!!真的要扁才能享用阿~~~~嘴巴要張很大!

一次超過三種層次香氣享用，絕對霸氣!!!新品上市可以先追~~~
12月份加購1元馬上升級~~~好拍好吃又有看頭!

經典美式牛肉堡、雙層牛肉起司堡、熔岩花生培根牛肉堡
漢堡控來了!!!不僅是男生喜歡吃漢堡，尼力很多女生朋友都愛吃漢堡

牛肉漢堡排是澳洲草飼 100%純牛肉製作
吃起來更加不油膩、保有多汁
而且這裡的牛肉漢堡排有厚度，咬下更鮮嫩揪西

漢堡麵包是使用長達10年的老酵母製作，這裡的漢堡麵包都被朋友公認超好吃
麵包口感是軟Q軟Q，香甜好吃
而且漢堡麵包壓了不會扁，會回彈唷~~~不信你來壓看看!

煙燻漢堡醬也是老闆自行研發，使用番茄當基底
搭配黑糖蜜、烏斯特辣醬、酸黃瓜醬，以及自家調製的美乃滋
只有在紅鈕釦才能吃到的風味

漢堡都會附贈手套，怕沾手的可以使用

雙層牛肉起司堡
菜單上看到這個我馬上點雙層牛肉起司堡，漢堡就是要超大口吃才過癮

漢堡醬汁用料都堅持自家特製，只有在這裡才能吃到
嚴格把關特製，要讓消費者吃得更安心

雙層厚實牛肉排，咬下還很多汁
整個香濃味道都湧上來，結合起司、特製漢堡醬有夠好吃

漢堡麵包真的很軟Q，還能感到麵包香甜滋味

口感很有層次，香氣不斷堆疊

中間還有焦糖洋蔥、酸黃瓜，好吃夠味不油膩

經典美式牛肉堡
招牌首選推薦 經典美式牛肉堡，來這裡炸雞、漢堡都想吃!
整個漢堡醬流竄下來，一點都不肯放過!通通要消滅~

熔岩花生培根牛肉堡
花生醬也是店家特製，帶有貓王花生漢堡香氣

培根的焦香、漢堡的多汁、厚厚熔岩花生還帶有顆粒口感

味道整個很渾厚，口腔都是花生與漢堡肉排香氣

漢堡麵包都不會扁，真的會回彈唷~

義式肉醬薯條
我個人私心獨愛的義式肉醬薯條，真的不輸給很多知名美式餐廳
肉醬味道很渾厚，整個讓薯條有夠好吃，滿嘴都是肉醬紅醬香氣

邪惡髒髒薯條必吃義式肉醬薯條

分享餐會搭配塔塔醬或辣醬，沾醬都是獨門研發製作

塔塔醬很濃稠，整個酸甜滋味滋潤炸雞
讓炸雞多了豐富香氣堆疊，還很解膩度

喜歡重口味就搭配辣醬吧!帶有多種風味與水牛城辣醬辣度~

美式餐廳推薦這間好吃的紅鈕釦美式餐廳

別說我沒推薦給你們南台灣最好吃的炸雞，絕對是這間
隱藏在屏東美式餐廳，痛快吃大炸雞、霸氣吃漢堡

內用飲料都能無限續唷~(爆米花、飲料、自助霜淇淋)

 

餐盤、餐具、衛生紙、調味料都是自助式自取唷!

挑戰南臺灣最強美式炸雞

附近好停車，離屏東勝利星村也不遠唷~~~

紅鈕釦美式餐廳
位置:屏東縣屏東市自由路304-1號
營業時間:11:00~22:00（內用供餐至 21:10、外帶供餐至 21:30）
服務專線:08 736 8810
線上菜單:VIEW
IG:https://www.instagram.com/_red.button__/
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