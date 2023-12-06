桃園美食推薦這家4-7休閒魚池餐廳，4-7休閒魚池餐廳我已經放在口袋名單超久，但像這樣的餐廳起碼要揪個4~5個朋友才吃的起來，所以就一直擺著沒有來，而且聽說他們的鹽烤魚超強，說什麼也要找機會來吃看看，今天剛好朋友都喬好時間，擇期不如撞日來4-7休閒魚池餐廳吃鹽烤魚囉！

4-7休閒魚池餐廳｜交通方式＆停車資訊

休閒魚池市場在桃園大園區內定十六街，這區真的挺偏僻，沿路都是稻穗小路，看到指標跟著轉就對了，最近因為餐廳對面池塘施工，外面路口封閉要繞到裡面，好在沿路都有指標，不然還真難找

他們有自家超大停車場，停車不用擔心，我們來的時候是平日，生意真的超好，停車場幾乎快要客滿了

停車場旁邊還有一個大水池裡面是半鹹水養殖的台灣鯛，魚都是現點現殺！新鮮度一流，所以這裡的鹽烤魚也是必點招牌！

4-7休閒魚池餐廳｜用餐環境

整個4-7休閒漁場腹地十分大！用餐分成室內座位、內用半開方式與戶外涼亭包廂，加起來可以容納上百人沒問題

室內用餐環境，挑高的天花板非常舒適，生意真的好得不得了，而且大部分都是大桌，平均都7~8個人來用餐，平日就這樣了，假日真的不敢想像！

自助區，免費的烏龍茶可以喝，然後內用白飯吃到飽，怕你走來走去太麻煩了，還有提供大碗公讓你一次裝到滿足這樣

現場提供自助打包區！有大中小塑膠袋、塑膠提袋、筷子都能自取，吃不完請自己打包唷

4-7休閒魚池餐廳｜菜單價目表

4-7休閒魚池餐廳菜色近90道選擇！白斬雞可選1/4隻300元、半隻500元，活魚系列更是必點，台灣鯛一斤160元，有紅燒魚、豆瓣魚、糖醋魚、清蒸魚、椒鹽烤魚和鹽巴烤魚，還有熱炒、三杯、酥炸類與鍋湯類，竟然還有三杯鱉與十全藥膳鱉湯，不過這種天氣喝鱉湯應該會噴鼻血

4-7休閒魚池餐廳｜推薦菜色

4-7休閒魚池餐廳價位跟份量還挺讓人滿意的，點點這樣一個人加飲料不用400元，5個人吃兩千不到！

客家米苔目，完全失策的點法，一份是70元，這一大盤是兩份！份量多到吃不完，而且我們忘記有白飯吃到飽，點這個主食是用來打包的XD，米苔目是用客家米苔目，米香清雅口感滑溜Ｑ彈，加上小清爽卻很有深度的湯頭，有夠順口好吃

鳳梨蝦球，這款應該是小朋友的最愛！蝦子炸衣是薄脆的，淋上美乃滋跟巧克力米，記得要趁熱吃才會好吃

客家桂竹筍，桂竹筍加入客家福菜一起煮，吃起來微微的酸香很開胃，略帶鹹香的滋味實在讚啦，而且也是超大一份，配飯神物

鹹酥雞，必點，這個真的厲害！土雞給很大塊！這樣才300元真的很划算，外面賣的鹹酥雞又小塊又貴，而且土雞拿來炸成鹹酥雞口感好厚實又有嚼勁，超好吃的啦

烤斑鳩，應該就是出説中的『烤粉鳥』，斑鳩小小隻的肉不多，塗上照燒醬去烤甜甜鹹鹹肉質非常嫩

鹽巴烤魚！4-7休閒魚池餐廳的招牌，魚都是現抓現烤，所以要等一段時間，建議訂位時就要先訂才不會等太久，每條魚的尺寸也不一樣，我們五個人這魚大概是中的，一尾400元，還蠻便宜的，鹹水吳郭魚的肚子裡有塞蒜頭、蔥等香料，再抹上鹽去烤

表面烤到有點焦黑，魚皮上有鹽很鹹不能吃，把魚皮翻開吃肉就好，魚肉看起來白嫩白嫩的，還飄散出一股燒烤的清香，一口吃下細嫩的魚肉簡直驚為天人！因為使用的是新鮮的台灣鯛，吃起來完全沒有腥味及土味，鹽將魚的鮮味直接封住，完全保留住魚肉多汁及軟嫩細緻的口感，愛吃魚的朋友一定可以吃得超過癮的

鳳梨苦瓜雞湯，苦瓜是用白玉苦瓜，吃起來不會苦還會回甘，鳳梨苦瓜雞湯喝起來不僅有鳳梨的酸香，連苦瓜的尾韻苦甘都詮釋得超棒，雞肉吃起來也很嫩不乾柴，在家很難煮出這麼好喝鮮甜鳳梨苦瓜雞湯

4-7休閒魚池餐廳只有內行人才知道！沿路挺偏僻會懷疑是這嗎？但真的超好吃而且價位也便宜，白飯還吃到飽，非常值得特地來一趟，真的可以用生命推薦

4-7休閒魚池餐廳

地址：桃園市大園區內定十六街972號

電話： 03 462 3653

營業時間：11:00～14:30/17:00～21:00

4-7休閒魚池餐廳FB

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