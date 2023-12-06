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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【宜蘭早餐】嗄嗄叫早餐店，羅東老店推薦手工蛋餅必點！

【宜蘭早餐】嗄嗄叫早餐店，羅東老店推薦手工蛋餅必點！

2023-12-06 10:15:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：671篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：嗄嗄叫蛋餅
place宜蘭縣羅東鎮興東路上
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東早餐嗄嗄叫早餐店是宜蘭老字號的傳統西式早餐店，位在羅東的興東路上，離羅東夜市、民生市場還蠻近，以招牌手工蛋餅聞名，也有販售漢堡、厚片、三明治等餐點，很多羅東人從小吃到大的早餐店。

宜蘭早餐 嗄嗄叫早餐店 位置

位在羅東市區的嗄嗄叫早餐店離羅東夜市約200公尺，離羅東火車站約600公尺，除了是許多羅東人的回憶，也吸引很多觀光客來這吃早餐，算是一間很受歡迎的早餐店。

嗄嗄叫歐式早餐店
地址： 宜蘭縣羅東鎮興東路78號
營業時間：06:00–15:00
電話： 03 954 2420
嗄嗄叫特製蛋餅 粉絲團

宜蘭早餐 嗄嗄叫早餐店 環境

嗄嗄叫早餐店簡單樸素的風格，小小空間能擺設的座位有限上許多IG網紅都會特地來這踩點，熱門時段常常一位難求。

宜蘭早餐 嗄嗄叫早餐店 菜單

2023/11更新嗄嗄叫早餐店菜單

嗄嗄叫特製蛋餅的手工蛋餅有許多口味，而且價格都不貴。

舊的嗄嗄叫早餐店菜單，這張是之前拍的

除了蛋餅，還有漢堡、厚片、三明治，飲料的種類也不少，而且11點後還有供應蛋炒飯。

嗄嗄叫特製蛋餅的點餐方式很特別，來用餐的人要先拿櫃檯上面的白紙，自己寫要點的東西再交給老闆。

豬排蛋餅

招牌的手工蛋餅，麵糊都是店家自己調製，現點現桿，就連豬排也是自己醃製，如此的費工，在宜蘭算是很少見的早餐店。

酥脆外皮的手工蛋餅，外酥內軟的口感相當不錯，而老闆自行醃製的豬排還蠻厚的，而且軟嫩的口感還能吃到豬肉的纖維，豬排的調味也不錯。

大部分的早餐店肉品都是跟廠商進貨的，沒想到可以在嗄嗄叫特製蛋餅吃到自己醃製的豬排，聽老闆說除了蛋餅、豬排，店裡面所有的醬料也都是他們自己調製的。

嗄嗄叫歐式早餐店
地址： 265宜蘭縣羅東鎮興東路78號
營業時間：06:00–15:00
電話： 03 954 2420
食記推薦：宜蘭羅東早餐推薦嗄嗄叫歐式早餐店必點特製蛋餅
嗄嗄叫特製蛋餅 粉絲團

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇嗄嗄叫早餐店食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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