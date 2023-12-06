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辛巴適麻辣鍋 台北1號店 環境介紹

4 FUN

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奢華氣派的中國風紅色系裝潢，加上座位區也有許多大紅花裝飾，這環境也太美了。

，長椅、大紅花、木製背景、造型燈飾，建議大家來辛巴適麻辣鍋台北1號店用餐一定要在這裡拍照留念。

，到處都有大紅花裝飾，燈飾也很有中國風，座位有2-4人桌，桌面大位置也寬敞，重點是還貼心附設 USB 充電座。

辛巴適麻辣鍋 台北1號店 菜單

辛巴適麻辣鍋 台北1號店 消費方式與價位

2023台北辛巴適麻辣鍋 價位 A經濟方案719元/人、現金優惠價699元/人 B商務方案1019元/人、現金優惠價999元/人 C奢華方案1219元/人、現金優惠價1199元/人 D尊榮方案2089元/人、現金優惠價1989元/人 以上價位需加10%清潔費，單人用餐另收100元，自帶酒水不收開瓶費 國小及銀髮65歲以上打85折、4～6歲100元、0～3歲免費

辛巴適麻辣鍋 台北1號店 2023草莓季內容

新鮮草莓吃到飽 $699/人

草莓九宮格甜點 $699/人

草莓生乳捲、草莓馬卡龍、草莓乳酪、新鮮草莓、草莓泡芙、草莓蛋糕..等，都是可以無限吃到飽的。所以如果是愛草莓又愛甜點的人，一定會非常喜歡草莓九宮格甜點。

全台首創金色三麥蜂蜜啤酒喝到飽 $1199/人

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未成年請勿飲酒、酒後不開車)

(未成年請勿飲酒、酒後不開車)

日澳美世界三大和牛吃到飽 $2089/人

日本雪花和牛

SRF極黑和牛

既有日本和牛細緻的油花，也有美國安格斯牛的濃厚肉味。

澳洲黑毛和牛

壽星禮

辛巴適麻辣火鍋 台北1號店 餐點介紹

自助吧

(未成年請勿飲酒、酒後不開車)

冰品區

全新湯品推薦

牛內臟

火鍋料

摘菇採蔬

海鮮類

其他肉品

▼最後幫大家劃一下2023台北辛巴適麻辣鍋草莓季重點： 1.一人最低$699可享新鮮草莓吃到飽、草莓系列甜點吃到飽(供應季節到三月底) 2.菜單升級新增：日本鹿兒島A5和牛吃到飽、金色三麥無限暢飲 3.奢華套餐一人$2089可同時享日、澳、美 世界3大和牛吃到飽 4.新增湯底：泰式冬蔭功湯、南洋椰奶湯 5.當月壽星：帝王牛/當日壽星：日本北海道干貝

辛巴適麻辣鍋 台北1號店 交通位置怎麼去

台北火鍋

終於又等到草莓季開跑了！是信義區最狂的，不同時期都會推出各種水果類吃到飽，像之前有芒果、鳳梨、榴槤等。這次則是推出一人最低$699就有新鮮大湖草莓吃到飽跟草莓甜點九宮格，菜單升級新增：日本A5和牛吃到飽(日本、澳洲、美國)+百威、嘉士伯、金色三麥三款啤酒無限暢飲。當月壽星招待「帝王牛」、當日壽星招待「日本北海道生食級干貝」有夠豪邁，湯底也新增泰式冬蔭功湯跟泰式椰奶雞湯都超級道地，是超有人氣的▼辛巴適麻辣鍋台北1號店位在信義區ATT的5樓，捷運的話可以坐到市政府站或台北101站，走路約10分鐘；開車的話可以直接停在ATT的地下停車場，用餐可以抵停車費(1000元折抵1小時)。▼辛巴適麻辣鍋台北1號店外觀是低調的深咖啡色系，走進去才知道別有洞天。▼一走進店內發現整個氛圍完全不一樣▼入口處櫃台旁就是一個網美必拍的打卡空間▼辛巴適火鍋的用餐環境真的很美又很有氣氛▼另外也有獨立包廂區，適合情侶、家庭、朋友甚至是公司的聚餐，要宴客或是慶祝我覺得都會很有面子。▼台北辛巴適麻辣鍋鄰近台北101，窗邊座位區可以清楚看見台北101，也因此許多人都會預定跨年夜的位置，來這裡邊享受美食邊看煙火。▼台北辛巴適麻辣鍋是使用QR Code點餐，以人頭計價，同桌同價位。▼台北辛巴適麻辣鍋基本上有超過88種食材吃到飽，打卡還贈送豆皮紙一份。▼既然是草莓季，當然就是提供新鮮草莓吃到飽，但因為適苗栗大湖新鮮直送，所以草莓會依據品種或產季有大小顆的不同，但無論如何都是新鮮草莓。▼除了新鮮草莓外，辛巴適火鍋草莓季還提供了「草莓九宮格」甜點，搭配乾冰端上桌，瞬間仙氣飄然，這絕對也是必拍打卡的畫面。▼草莓九宮格甜點裡有：▼第一次聽說能在火鍋吃到飽店裡享受金色三麥無限暢飲的，只要是選擇C方案$1199/人(現金價)的話，除此新鮮草莓和草莓甜點吃到飽以外，金色三麥啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒也是隨你喝，喜歡喝酒的朋友趕快來！▼如果想要最奢華的享受，建議你直上D尊榮方案$2089/人，就能享有ABC方案的所有內容，外加日澳美世界三大和牛，光是世界三大和牛吃到飽就回本了！▼日本雪花和牛真心大推，油花分佈均勻色澤超美，而且每一片都很大片。▼入口即化的細緻口感，完全不會讓你有多吃會膩的感覺，恰如其分的搭配，是我覺得三種和牛裡面最軟嫩也最喜歡的。▼極黑和牛同時擁有日本和牛豐富的油花分佈及美國安格斯牛扎實口感的特質，是由兩種牛種混種培育出來的獨特品種，▼澳洲和牛是引進來自日本的母和牛至澳洲繁殖，和澳洲安格斯牛配種，搭配日本養殖技術培育而成。▼油花的部份瘦肉比例稍微多一些，但也不至於到柴，畢竟和牛只要稍微涮個幾秒，色澤呈現粉色就可以吃了，如果不想要油脂太多的可以選澳洲和牛。▼一般高價位餐廳壽星禮大概都是小塊蛋糕，台北辛巴適麻辣鍋直接給你最奢華的。 *當月壽星：招待帝王牛*當日壽星：招待日本北海道干貝▼自助吧這裡有水果區、醬料區、附餐、飲品區▼水果的話會隨時更換，唯一不變的是草莓季一定會有的新鮮草莓。▼醬料區多達10種醬料可以自行搭配選擇▼另外還有提供雞蛋也是無限量取用的▼附餐的話有8種麵類：韓國拉麵、科學麵、王子麵2款、蒸煮麵、刀削麵、鍋燒麵、蔬菜麵▼飲品區則有氣泡飲、HERSHEYS冰沙、研磨咖啡、TWININGS茶包▼生啤酒當然不能少(未成年請勿飲酒、酒後不開車) ▼還可以DIY自製珍珠奶茶▼如果還不夠的話也有汽水區可以喝▼冰淇淋目前是卡比索跟泰國明果冰淇淋，明果冰淇淋是很有名的泰式冰淇淋，有很多水果口味可以選擇。▼當然你也可以自己DIY冰淇淋加上草莓，酸酸甜甜別有一番風味。▼台北辛巴適麻辣火鍋推出充滿泰式風味的泰式鴛鴦湯底(紅白湯)：泰式冬蔭功湯、南洋椰奶雞湯，感受滿滿的南洋味。泰式冬蔭功湯屬於酸中帶點微辣的湯底，加入了香茅、番茄、菇類、薑片…等，喝起來先感受到的是泰式的酸，接著是香茅的香氣，最後尾韻帶點微辣跟水果的清甜，不管是涮肉還是海鮮都很適合。▼南洋椰奶雞湯則是加入新鮮椰子汁，還有濃醇的椰奶香氣，湯底是雞白湯，兩者完全沒有違和感。喝起是比較濃郁但鹹度適中的湯底，我自己很喜歡，涮肉或蔬菜類都不用沾醬就很好吃。▼一盤裡面有牛筋、牛肚、肥腸，建議一開始就可以下鍋煮，我自己最喜歡牛筋，越煮越好吃。▼吃火鍋當然少不了火鍋料，台北辛巴適麻辣鍋連火鍋料都是挑選過的，有魚餃、蝦餃、龍蝦沙拉丸、貢丸、墨魚花枝丸，聽朋友說墨魚丸必點，吃起來有滿滿的墨魚塊而且還有嚼勁。▼蔬菜類的選擇也滿多的，我自己一定會點的是高麗菜、芋頭、菇類、番茄，不過食材會因為季節而有所更換喔。▼因為辛巴適麻辣鍋是從澎湖起家的，所以在海鮮這部份當然都是很棒的食材，像是越南黑虎蝦、大白蝦、鱸魚、花枝片、小花枝、蛤蜊、紐西蘭鮭魚、九孔鮑魚、鮮蚵…等超過10種海鮮可以選。▼ABCD方案都會搭配不同的肉品，擺在三層架上看起來就超豐盛，肉肉控絕對不能錯過。▼各種不同部位的牛肉，誠意滿滿都是這樣一大盤送上來。▼辛巴適麻辣鍋真的是我目前看過花樣最多的台北麻辣火鍋吃到飽餐廳了，光是水果季這個想法就很吸引人，不同時期變化的水果真的會讓人想去嚐試。像我自己是草莓控，所以一聽到草莓季來了我真的迫不及待想來吃。▼順帶一提，店裡有超萌的貓咪送餐機器人，送餐到達時會發出聲音。▼真心超愛草莓季還有日本和牛，台北辛巴適麻辣鍋的軟硬體都很棒，用餐環境舒適有氣氛，座位寬敞還附有USB充電，靠窗位置能看到台北101，全品項超過88種選擇多，是我會想再回訪的台北麻辣鍋吃到飽推薦。