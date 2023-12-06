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遠東賴家水煎包｜開四鍋煎都來不及賣！無時無刻都在排隊的老牌水煎包

2023-12-06 10:15:10 大手牽小手。玩樂趣 人氣：101
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：846篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：遠東賴家水煎包
phone0910-120-739
place基隆市仁愛區忠三路97號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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基隆美食推薦這家遠東賴家水煎包遠東賴家水煎包真的算是遠近馳名，雖然一粒現在12元但價格還算很實在，遠東賴家水煎包營業時間從早上一直路賣到傍晚，經過都會看到排隊的人潮，生意超好的啦！

遠東賴家水煎包｜交通方式＆停車資訊

遠東賴家水煎包位於基隆的孝三路與忠三路交叉口，孝三路不僅可以直通海洋廣場，更是基隆著名的早餐和小吃街。古早時岸口的人們最喜歡逛的就是這裡，在這經典的基隆小吃戰場中，遠東賴家水煎包憑著皮薄餡多的紮實口感，吸引了大量的食客前來排隊品嚐

遠東賴家水煎包員工很多，大家各司其職，手幾乎都沒停過，四個大煎鍋放滿滿的水煎包，一刻也不得閒，排隊的人潮每個人都是五個十個買，堆成小山的水煎包一瞬間就消失了一大半！

遠東賴家水煎包｜菜單

遠東賴家水煎包菜單就很簡單，上面就只賣生鮮煎肉包、高麗菜包、韭菜包，遠東水煎包價格一律都是12元，小漲兩元，另外遠東賴家水煎包菜單上還有賣豆漿跟奶茶兩款飲料，豆漿也是15元，奶茶價錢是20元，怕你不會算錢，旁邊也幫你先計算好價位了

跟阿姨講你要幾顆就會直接裝給你，醬料在旁邊自己可以加，剛起鍋很燙，吃的時候要小心一點

遠東賴家水煎包｜生鮮煎肉包、高麗菜包、韭菜包

遠東賴家的水煎包的底皮很酥香，韭菜水煎包內餡有豆乾、肉末及高麗菜，韭菜味略重但不過度，餡料適中也很多汁，皮脆但略油，高麗菜水煎包湯汁非常多、口感甜脆，高麗菜很鮮甜，生鮮煎肉包肉汁多，鮮肉的直球對決，但需小心咬下以避免肉汁濺出，味道適中但口感稍油，不過以他的價位12元來說很可以了！

遠東賴家水煎包皮酥而脆，每一個內餡都感覺如爆漿。雖然吃起來稍嫌油膩，且餡料比其他家水煎包稍少，但考量到一個只售12元，不過這樣的價格已經很超值。不難理解為何它會成為基隆熱門的排隊小吃

 

遠東賴家水煎包

地址：基隆市仁愛區忠三路91號

電話：02 2424 2099

營業時間：05:30–18:00（週三公休）

店家/景點資訊

  • 店家名稱：遠東賴家水煎包
  • 所在地址：臺灣基隆市仁愛區忠三路91號
  • 營業時間：日 一 二 四 五 六 05:30-18:00
  • 店家電話：02 2424 2099
  • 評價：★★★★★



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