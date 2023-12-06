基隆美食推薦這家遠東賴家水煎包，遠東賴家水煎包真的算是遠近馳名，雖然一粒現在12元但價格還算很實在，遠東賴家水煎包營業時間從早上一直路賣到傍晚，經過都會看到排隊的人潮，生意超好的啦！

遠東賴家水煎包｜交通方式＆停車資訊

遠東賴家水煎包位於基隆的孝三路與忠三路交叉口，孝三路不僅可以直通海洋廣場，更是基隆著名的早餐和小吃街。古早時岸口的人們最喜歡逛的就是這裡，在這經典的基隆小吃戰場中，遠東賴家水煎包憑著皮薄餡多的紮實口感，吸引了大量的食客前來排隊品嚐

遠東賴家水煎包員工很多，大家各司其職，手幾乎都沒停過，四個大煎鍋放滿滿的水煎包，一刻也不得閒，排隊的人潮每個人都是五個十個買，堆成小山的水煎包一瞬間就消失了一大半！

遠東賴家水煎包｜菜單

遠東賴家水煎包菜單就很簡單，上面就只賣生鮮煎肉包、高麗菜包、韭菜包，遠東水煎包價格一律都是12元，小漲兩元，另外遠東賴家水煎包菜單上還有賣豆漿跟奶茶兩款飲料，豆漿也是15元，奶茶價錢是20元，怕你不會算錢，旁邊也幫你先計算好價位了

跟阿姨講你要幾顆就會直接裝給你，醬料在旁邊自己可以加，剛起鍋很燙，吃的時候要小心一點

遠東賴家水煎包｜生鮮煎肉包、高麗菜包、韭菜包

遠東賴家的水煎包的底皮很酥香，韭菜水煎包內餡有豆乾、肉末及高麗菜，韭菜味略重但不過度，餡料適中也很多汁，皮脆但略油，高麗菜水煎包湯汁非常多、口感甜脆，高麗菜很鮮甜，生鮮煎肉包肉汁多，鮮肉的直球對決，但需小心咬下以避免肉汁濺出，味道適中但口感稍油，不過以他的價位12元來說很可以了！

遠東賴家水煎包皮酥而脆，每一個內餡都感覺如爆漿。雖然吃起來稍嫌油膩，且餡料比其他家水煎包稍少，但考量到一個只售12元，不過這樣的價格已經很超值。不難理解為何它會成為基隆熱門的排隊小吃

遠東賴家水煎包

地址：基隆市仁愛區忠三路91號

電話：02 2424 2099

營業時間：05:30–18:00（週三公休）

店家/景點資訊

店家名稱：遠東賴家水煎包

所在地址：臺灣基隆市仁愛區忠三路91號

營業時間：日 一 二 四 五 六 05:30-18:00

店家電話：02 2424 2099

評價：★★★★★





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