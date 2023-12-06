【臺南美食】韓式火烤兩吃Plus+版來台南，韓式烤肉和火鍋無限量供應，共超過80款吃到飽食材，現切肉品及當日直送海鮮~八道晟台南崇明店

『八道晟台南崇明店』韓式火烤兩吃Plus+版來台南，韓式烤肉和火鍋無限量供應，共超過80款吃到飽食材，現切肉品及當日直送海鮮。

八道晟台南崇明店



台南崇明路上超隱密的火烤兩吃新開幕，這是高雄知名韓式燒肉八道晟開的『八道晟台南崇明店』，因為沒有招牌(應該是試營運所以招牌還沒掛上去)，小編來也是找了一下，想約的朋友只要記得在崇明路Hang Ten樓上或是直接導航設定台南市東區崇明路336號，除了路邊公有收費停車格外，附近也有榮譽街停車場和日月亭台南崇明五街停車場。

門面

從翰林茶坊和Hang Ten中間就是通往『 八道晟台南崇明店 』的空間，以灰色系為主。通往二樓用餐空間的樓梯比較多階，個人覺得不適合需要無障礙的朋友，但一般對於大人、小孩來說都不是問題。

從翰林茶坊和Hang Ten中間就是通往『』的空間，以灰色系為主。通往二樓用餐空間的樓梯比較多階，個人覺得不適合需要無障礙的朋友，但一般對於大人、小孩來說都不是問題。

用餐環境

從外觀看起來不覺得有這麼大的空間，想不到到了二樓發現用餐的空間蠻寬敞的，桌子設計以四人用餐為主，每一桌之間有做一些區隔，但對於想要多人數聚餐的朋友來說，小編覺得都不是問題，可以請服務人員幫你們安排在同一個區域。『 八道晟台南崇明店 』也是小孩和毛小孩友善餐廳，有提供兒童座椅，毛小孩只要用提袋或推車不落地，以不影響到其他客人為準。 《相關規定請依店家公告為準》

自助吧



自助吧有肉品、海鮮、韓式小菜、火鍋食材、熟食、飲料、甜點、霜淇淋等。《食材請依現場為準》

火鍋食材、甜點、麵食區

火鍋食材區有鴻禧菇、美白菇、金針菇、杏鮑菇、高山高麗菜、生鮮洋蔥塊、本土青龍椒、生鮮青椒、花枝丸、墨魚丸、花枝燒、黃金小魚、蝦餃、魚餃、燕餃、蟹肉棒、大白菜、有機生菜葉、玉米筍，麵食類有冬粉、雞絲麵、意麵、王子麵、韓式泡麵。

飯後點心有水果、中華豆花、中華甜愛玉。

海鮮區

海鮮有馬祖淡菜、深海魷魚切圈、鹽漬鯖魚切塊、東石當日直送生鮮蛤蠣、冰鮮鯛魚片、南洋鮮嫩魚排、生鮮半殼扇貝、潮鯛下巴、東石現採直送牡蠣肉、南美深海白蝦。

肉品區

肉品有在地的也有進口的，肉品都是現切的，也分原味和醃製。有脆鴨腸、本土國宴級桂丁雞心、西班牙皇冠豬梅花(原味)、本土雞腿切丁(原味)、國產生鮮厚切豬五花(原味)、古早味手工豬肉香腸、現滷秘製滷大腸切片、澳洲稚嫩羊雪花切片、澳洲稚嫩小羔羊排、國產牛毛肚切片、本土嘎蹦脆三角骨(七味粉)、美國自然牛五花(原味)、本土雞翅弓(泰式酸辣)、本土大雞腿(照燒)、熟成安格斯牛梅花(辣味)、巴拉圭牛板腱(辣味)。

配菜區

解膩牛蒡絲、特製酸辣木耳、黑胡椒毛豆莢、清爽柚子蘿蔔、韓式辣味海帶芽、韓式辣味泡菜。個人喜歡柚子蘿蔔和韓式辣味泡菜，韓式辣味泡菜帶點脆感不會很辣，直接吃還是搭配烤肉片也很搭，而柚子蘿蔔帶著爽脆口感。

佐料區



蒜頭切片、鮮嫩蔥花、生鮮辣椒切片、牛頭牌沙茶醬、韓式特製麻油鹽、日式燒肉蔥鹽、醬油、醋。



桌上有海鹽、孜然粉、椒鹽粉、七味粉和香油。

飲料區

冷熱飲共有20多款，冷飲有百事可樂、七喜、沙瓦、梅子綠、柳橙、日式煎茶等，熱飲有美式、卡布奇諾、咖啡摩卡、可可瑪奇朵等，還有北海道牛奶、巧克力和綜合口味的霜淇淋。

熟食區



酥炸脆薯、熱炒高麗菜、奶香小饅頭、蒜香地瓜葉、糖醋五花肉、鹽酥雞丁。

小編吃的

小編是一個超愛肉的人，但什麼都想吃就什麼都夾，反正是吃到飽的，就少量多次夾取。肉品有原味、醃製的，也有牛、豬、羊可以選擇。

火烤兩吃對於小編來說也是主角，拿來煮火鍋或是直接拿來烤也都不錯，當然也要夾點。



蔬菜也來一點，可以煮火鍋，也可以把杏鮑菇拿來烤。

火鍋湯頭有昆布、麻辣、泡菜三種口味選擇，小編選了泡菜的，泡菜湯頭來煮韓式泡麵很適合，個人喜歡韓式泡麵的Q度，蛤蠣、蚵仔也可以直接放進去煮，不要煮太久保留海鮮原始的口感，也可以增加湯頭的鮮甜度。

燒烤有別於一般的木炭放網子烤，在八道晟是韓式烤肉，下吸式陶瓷烤爐加上烤盤，採用靜電機過濾油煙。烤的時候在上面鋪上一張紙，紙張髒或油了，自己從旁邊抽屜拿紙替換。因為是使用瓦斯，所以可以調整火的大小。



什麼都能烤，肉品有台灣、進口的。有照燒口味的本土大雞腿，皮烤的焦焦的比較香，肉質因為醃製過所以本身就有味道了。現滷秘製滷大腸切片是小編的最愛，烤的焦脆感最好吃，撒點椒鹽或海鹽就好吃。牛肉有熟成安格斯牛梅花、巴拉圭牛板腱。個人也蠻推薦原味肉品，烤完後直接包生菜或是搭配蔥油。原味國產生鮮厚切豬五花肉帶皮帶點厚度，皮烤的焦脆更香。本土國宴級桂丁雞心也要特別介紹一下，桂丁雞和一般雞差別在哪裡，因為桂丁雞是符合國際育種標準的本土土雞，這款雞肉還上過總統就職宴上。

價目表



大人價位：平日午餐$438/人、晚餐$498/人、假日$498/人，另收10%清潔費。兒童價位：$198/人(110~130cm)(另收10%清潔費)， 110cm以下不收費。當月壽星本人9折優惠。《品項、價錢及服務請依現場公告為準》

去除燒烤味



用餐後可以跟櫃台人員拿代幣到一樓去除油煙味。

店家資訊

『 八道晟台南崇明店 』位於台南文化中心附近(崇明路Hang Ten樓上)，附近有榮譽街停車場和日月亭台南崇明五街停車場，開車來的朋友也算好停車。標榜韓式火烤兩吃，超過80款吃到飽食材，現切肉品及當日直送海鮮

。因為是韓式烤肉，所以還有多款韓式配菜，讓你肉類烤完直接吃，還是包著生菜搭配韓式小菜。調味上個人喜歡椒鹽、海鹽和日式燒肉蔥鹽。

物價上漲的年代，個人還是覺得吃到飽對於食量大或是喜歡多種類嘗試的朋友來說是一種飲食的選擇，在『 八道晟台南崇明店 』每人$438起(另收10%清潔費)就可以吃到飽，而且也是毛小孩和小孩的親子友善餐廳。

八道晟台南崇明店

【地址】台南市東區崇明路336號2樓(Google地圖)

【位置】崇明路Hang Ten樓上，樓梯在Hang Ten旁

【電話】06-2605111

【時間】11:30~15:30、17:30~22:00

【網址】粉絲團

【價錢】

大人 — 平日午餐$438/人、晚餐$498/人、假日$498/人，另收10%清潔費。

兒童 — $198/人(110~130cm)(另收10%清潔費)， 110cm以下不收費。

【公車】

●3、3延駛全福新城、3延駛復興國中、62、62延、紅3、紅3繞文賢德成路口、紅3繞駛長榮大學 於 文化中心(台糖長榮酒店)下車，步行約4~6分鐘。

●15、15延駛大成路口、紅4 於 巴克禮公園下車，步行約6~8分鐘。

(大台南公車)(路線查詢)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)

(詳情請依相關單位公告為準)

【停車】路邊公有收費停車格及周邊收費停車場

【備註】

●現金交易，無刷卡服務。

●用餐時間100分鐘。

●當月壽星本人9折優惠。

●品項、價錢、環境及服務請依現場公告為準

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●文章內照片皆壓縮過，所以品質較差。

●每篇食記、遊記都有時效性，正確訊息請依店家公告為準。

●每個人對於口感、景點、感受等皆不同，分享文章皆是小編個人經驗及想法。

●文章純屬個人經驗分享，不對店家做推薦及背書。

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