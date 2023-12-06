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【汐止臭豆腐/麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食

2023-12-06 10:52:14 范范 人氣：99
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窩客好文

范范

發表篇數：785篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好先生美食-明峰店
phone09-8724-1631
place新北市汐止區明峰街23號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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最喜歡古早味小吃了，

讓人百吃不膩，

最近發現這家有質感的古早味小吃店-好先生美食

專賣臭豆腐、麵線

還有浮誇的海陸麵線

讓人吃小吃也有不同的新感受

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (10).JPG

好先生美食-明峰店位於汐止明峰街上，周邊有不少機車、汽車停車格，

是採買餐點的好去處

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (1).JPG

好先生美食-明峰店店面乾淨文青又有質感，

和我印象中的小吃店非常不一樣，

讓人用餐起來也更安心，

店內有免費的味噌湯、冬瓜茶無限供應

CP值很高

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (4).JPG

好先生美食-明峰店有各式各樣不同的麵線，

還有必點的老滷脆皮香豆腐，還有各式單點可以選擇，

滿足每個人不同的喜好

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (2).JPG

喜歡吃辣的朋友還可以點麻辣牛油麵線

店家的辣椒都是自己炒的喔~

喜歡吃辣的朋友可別錯過

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (3).JPG

我們點了老滷脆皮香豆腐、綜合麵線小(鮮蚵、肉羹、大腸)、大腸筋麵線(大腸、牛筋)、海陸麵線(鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥)，

品項真的超豐富的，

讓人每一種都想試試

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (7).JPG

溏心蛋

外Q內軟綿，

也不會過於鹹膩，

小朋友很喜歡

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (15).JPG

老滷脆皮香豆腐

豆腐炸得金黃酥香，

一夾起來就感覺很酥，

中間還有挖洞裡面有蒜泥，

可以把泡菜和小黃瓜放在中間一起吃，

一口咬下外酥內嫩，

相當多汁又有層次，

而且也不會很臭和膩口，

是來好先生美食必點的美味

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (5).JPG

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (16).JPG

大腸筋麵線(大腸、牛筋)

這裡的麵線是以大骨湯為基底熬煮的不是用大骨粉喔~

麵嚐起來也不會有勾芡很重的感覺，

味道算是還蠻清爽的，

敢吃辣的朋友建議一定要加辣、醋，

喜歡蒜泥的朋友還可以多加一點，

會讓整體嚐起來更香更有層次

裡面的大腸也不會切的很小、很難咀嚼，

牛筋也很Q滑，

還是第一次嚐到這樣的組合，

也讓我們家孩子非常喜歡

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (9).JPG

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (11).JPG

綜合麵線 (鮮蚵、肉羹、大腸) 小

這款算是比較傳統的麵線了，

一樣是以大骨湯熬煮的麵線為基底，

有鮮蚵、肉羹、大腸，

鮮蚵飽滿不會很腥、肉羹也非常的Q彈、大腸有先滷過非常香，

喜歡傳統風味的朋友可以選這個

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (8).JPG

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (14).JPG

海陸麵線(鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥)

一碗裡面有鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥，

真的超豐富的，

有肥美鮮蚵、Q彈的肉羹、好咀嚼鹹香的大腸、軟嫩的小卷、鮮美的蝦仁、酥香脆口的魚酥，

多層次的口感，

讓人愈吃愈涮嘴，

感覺浮誇又滿足，

喜歡多樣化的朋友可以試試這個

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (10).JPG

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (12).JPG

【汐止臭豆腐麵線】好先生美食-明峰店 #古早味小吃 #汐止小吃 #汐止美食 (13).JPG

好先生美食除了有必點的臭豆腐，還有多款特色麵線，

買來當正餐、點心、宵夜都適合，

重點是環境新穎又有質感，

讓人用餐起來更舒適也更安心

店家資訊:
好先生美食-明峰店
地址:新北市汐止區明峰街23號
電話:0987 241 631

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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