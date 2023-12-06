最喜歡古早味小吃了，
讓人百吃不膩，
最近發現這家有質感的古早味小吃店-好先生美食，
專賣臭豆腐、麵線，
還有浮誇的海陸麵線，
讓人吃小吃也有不同的新感受
好先生美食-明峰店位於汐止明峰街上，周邊有不少機車、汽車停車格，
是採買餐點的好去處
好先生美食-明峰店店面乾淨文青又有質感，
和我印象中的小吃店非常不一樣，
讓人用餐起來也更安心，
店內有免費的味噌湯、冬瓜茶無限供應，
CP值很高
好先生美食-明峰店有各式各樣不同的麵線，
還有必點的老滷脆皮香豆腐，還有各式單點可以選擇，
滿足每個人不同的喜好
喜歡吃辣的朋友還可以點麻辣牛油麵線，
店家的辣椒都是自己炒的喔~
喜歡吃辣的朋友可別錯過
我們點了老滷脆皮香豆腐、綜合麵線小(鮮蚵、肉羹、大腸)、大腸筋麵線(大腸、牛筋)、海陸麵線(鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥)，
品項真的超豐富的，
讓人每一種都想試試
溏心蛋
外Q內軟綿，
也不會過於鹹膩，
小朋友很喜歡
老滷脆皮香豆腐
豆腐炸得金黃酥香，
一夾起來就感覺很酥，
中間還有挖洞裡面有蒜泥，
可以把泡菜和小黃瓜放在中間一起吃，
一口咬下外酥內嫩，
相當多汁又有層次，
而且也不會很臭和膩口，
是來好先生美食必點的美味
大腸筋麵線(大腸、牛筋)
這裡的麵線是以大骨湯為基底熬煮的不是用大骨粉喔~
麵嚐起來也不會有勾芡很重的感覺，
味道算是還蠻清爽的，
敢吃辣的朋友建議一定要加辣、醋，
喜歡蒜泥的朋友還可以多加一點，
會讓整體嚐起來更香更有層次
裡面的大腸也不會切的很小、很難咀嚼，
牛筋也很Q滑，
還是第一次嚐到這樣的組合，
也讓我們家孩子非常喜歡
綜合麵線 (鮮蚵、肉羹、大腸) 小
這款算是比較傳統的麵線了，
一樣是以大骨湯熬煮的麵線為基底，
有鮮蚵、肉羹、大腸，
鮮蚵飽滿不會很腥、肉羹也非常的Q彈、大腸有先滷過非常香，
喜歡傳統風味的朋友可以選這個
海陸麵線(鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥)
一碗裡面有鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥，
真的超豐富的，
有肥美鮮蚵、Q彈的肉羹、好咀嚼鹹香的大腸、軟嫩的小卷、鮮美的蝦仁、酥香脆口的魚酥，
多層次的口感，
讓人愈吃愈涮嘴，
感覺浮誇又滿足，
喜歡多樣化的朋友可以試試這個
好先生美食除了有必點的臭豆腐，還有多款特色麵線，
買來當正餐、點心、宵夜都適合，
重點是環境新穎又有質感，
讓人用餐起來更舒適也更安心
店家資訊:
好先生美食-明峰店
地址:新北市汐止區明峰街23號
電話:0987 241 631
本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
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