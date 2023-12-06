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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 大祥海鮮燒鵝餐廳｜2024外帶年菜推薦， 限量100組，蒜香蒸大沙公、清蒸龍虎斑、何首烏燉全雞，名廚手路菜輕鬆享受 - 莎笠，小日子

大祥海鮮燒鵝餐廳｜2024外帶年菜推薦， 限量100組，蒜香蒸大沙公、清蒸龍虎斑、何首烏燉全雞，名廚手路菜輕鬆享受 - 莎笠，小日子

2023-12-06 13:05:58 莎笠，小日子 人氣：102
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莎笠，小日子

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：大祥海鮮燒鵝餐廳
phone04-2312-1067
place台中市西屯區漢口路一段47號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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大祥海鮮燒鵝餐廳 2024外帶年菜推薦｜年節將近又到煩惱年菜時機，省去繁瑣料理時間，就選料多味美海鮮料理聞名的大祥海鮮燒鵝餐廳，推出2024外帶年菜，每組8888元限量一百組，除夕當日下午來店，就能將現煮出爐年菜帶回家，蒜香蒸大沙公、清蒸龍虎斑、何首烏燉全雞等，輕鬆與家人享受團聚時光，除夕當日也提供現場內用年菜，需要的朋朋們請手刀速訂購起來

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莎笠IG saliday_food

大祥海鮮燒鵝餐廳 在哪裡？

大祥海鮮燒鵝餐廳 位在台中漢口路上鄰近台灣大道，位置相當好找，周邊有機車停車格，斜對面就有收費停車場，停車便利，若要搭乘大眾運輸前往也很方便

大祥海鮮燒鵝餐廳
地址：台中市西屯區漢口路一段47號
電話：04-2312-1067
時間：中午11:00~下午14:00，下午17:00~晚上22:00

大祥海鮮燒鵝餐廳 環境

一入店右手邊就是冰櫃及水族箱，陳列各式當日食材，及活海鮮沙公、沙母們，新鮮度看得見，不僅有常態供應菜色，也能依照顧客預算客製化料理，價位實惠加上主廚好手藝，擄獲不少饕客味蕾，更多次受媒體採訪，今年外帶年菜就選好口碑大祥海鮮燒鵝餐廳準沒錯

 

店內空間挑高明亮，以10人圓桌為主，桌與桌間不壅擠，還備有三個包廂，除夕想內用圍爐的朋友，記得手刀速預定起來

店內供應的酒水飲品，種類相當澎湃，大嗑海鮮之時來點清涼飲品最讚了

大祥海鮮燒鵝餐廳 2024外帶年菜推薦

擅長螃蟹料理的大祥海鮮燒鵝餐廳，推出2024外帶年菜，每組8888元限量100組，約6-8人的份量，當然有大家最愛蒜香蒸大沙公，還能加購招牌鵝肉，香酥鰻魚，下訂完成除夕當日下午2-4點，即可至店面取餐！

大祥海鮮燒鵝餐廳 2024外帶年菜 菜色

2024外帶年菜 大祥海鮮燒鵝餐廳，6菜1湯的名廚手路菜組合，色香味俱全令人食指大動，道道用料實在像是蒜香蒸大沙公、草蝦拼米糕、清蒸龍虎斑、何首烏燉全雞等經典菜色，有全雞加持拜拜也很適合，當日與朋友們一同享用，八個大人還吃不完，在份量上新鮮保證

日式胡麻九孔鮑

 

率先冷盤登場！顆顆新鮮彈牙的九孔鮑，佐以提鮮的特製胡麻醬調味，肉質細緻Ｑ脆，清爽風味，巧妙舒展我們的味蕾

蒜香蒸大沙公

外帶年菜當然要有大祥海鮮燒鵝餐廳的招牌菜色，更是老饕們必點！店內大螃蟹都是東南亞產地直送，所以一年四季都吃得到，肉質肥嫩新鮮度極佳，只要以XO干貝醬與蒜泥清蒸料理，就相當美味

大祥海鮮燒鵝餐廳選用1斤2-1斤3重的螃蟹，何時前往都能享受這肥美多汁，看看這壯碩蟹鉗，當日活體料理，彈牙柔軟，真的每一口都療癒

千萬別錯過就是這吸飽湯汁的冬粉，濃郁蒜味交織著馥郁蟹香，Q彈鹹香，越吃越涮嘴

蝦拼米糕

 

台菜辦桌的經典菜色米糕，大祥海鮮燒鵝餐廳也準備妥妥，佐以十隻大草蝦，細心修剪觸鬚也更方便食用

 

草蝦十分新鮮，肉質緊實彈嫩

米糕是店家用傳統手法製作，拌入香菇、豬肉，糯米軟濡順口帶些Ｑ度，絲毫不黏牙，咀嚼時豬油香氣飄散唇齒間，不知覺吃了一大碗

干貝香芋圓蹄

年菜必吃的豬腳，大祥海鮮燒鵝餐廳處理得很乾淨，絲毫無豬腥味，剁成好入口大小，再以自家熬煮的紅燒醬汁煨煮入味，加入干貝、芋頭、筍乾，一來提鮮及增加整體口感，芋頭與筍乾完美吸附鹹香醬汁，完全是白飯殺手來著，一旁的醬汁直接澆淋白飯，一樣無敵美味

彈嫩的豬腳，煨煮入味，滿滿膠質還會微微黏嘴，鹹香回甘的美妙滋味，讓人意猶未盡

 

鹹蛋黃大干貝

選用2L大干貝，大干貝吃起來超級過癮，以自製鹹蛋黃大火拌炒，直到每顆干貝外層，細緻裹上蓬鬆金沙，金黃鮮明，再搭配木耳、小黃瓜、秀珍菇、紅蘿蔔，海鮮蔬食交織，營養滿點也更具風味

干貝彈牙細緻，保水鮮甜，佐以鹹香爆棚的鹹蛋黃，相當夠味

清蒸龍虎斑

餐桌上必備魚料理，象徵年年有餘，大祥海鮮燒鵝餐廳當然也細心想到，選用一斤多重的新鮮龍虎石斑，搭配薑絲、蔥絲清蒸料理，整尾上桌相當霸氣

現流海鮮不需過多調味，更能襯托出鮮美，這尾肥厚的龍虎石斑，鮮嫩帶Ｑ當然不在話下，一來品嚐得到魚肉膠質，火侯掌控得宜，魚肉細緻富含水分，沾些底層醬汁，鹹香回甘更加迷人

 

 何首烏燉全雞

年節拜拜祭祖當然少不了全雞料理，選用三斤多重的土雞，以何首烏、多種中藥材一同細心熬煮，濃郁的雞湯香氣陣陣撲鼻而來，不喝上幾碗怎對得起自己

看似深色濃郁湯頭，其實相當清澈，入喉宜人回甘感陣陣襲捲而來，湯體風味相當順喉，一連喝上好幾碗才罷休

大祥海鮮燒鵝餐廳費心於雞湯料理，湯頭添加何首烏與數款中藥材，在長時間煨煮下，色澤仍顯清澈，風味溫潤甘甜，土雞肉更只需湯匙就能輕鬆將土骨肉分離！湯頭添加何首烏與數款中藥材，入喉暖心暖胃好舒服^^

大祥海鮮燒鵝餐廳 推出2024外帶年菜，限量100組，只要8888元，輕鬆享受香蒸大沙公、干貝香芋圓蹄、何首烏燉全雞等7道名廚手路菜料理，約6-8人份量絕對飽足，重點是整套料理都相當好吃！外帶年菜除夕當天下午即可前往店面領取，今年團圓飯不需再費時準備，就選澎湃鮮美的大祥海鮮燒鵝餐廳，將美妙時光留給與家人相聚

以上文章提供參考

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