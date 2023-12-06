築間不只火鍋厲害，新品牌絵馬別邸也是超人氣燒肉餐廳，開幕至今網評擁有4.8分的好評，套餐最低只要1680元起，主打火烤兩吃，還有野菜無限放題，份量十足，用餐環境也很棒，營業至凌晨兩點半，中間不休息，用餐時間建議大家先訂位

絵馬別邸位置

絵馬別邸位在台中北屯區中平路上，採獨棟建築，前方就有停車場，附近也有很多停車格，交通非常便利，近迪卡儂北屯店、中央公園

絵馬別邸環境

絵馬別邸店裡頭裝潢走質感日系風格，空間寬敞舒適，座位數多，非常適合多人聚餐

絵馬別邸菜單

奢華雙人套餐 2880元

糖糖這次點了絵馬別邸2880元的奢華雙人套餐，套餐內容包含沙拉、小食、鍋物、田園野菜、食事、秘藏韓式壺漬、肉品、海鮮、甜點及飲料，內容還挺澎派的

這邊是招待的小菜，有蔥鹽跟韓式泡菜，可以配著燒肉享用

田園野菜盛

絵馬別邸的鍋物野菜是無限放題，青菜依當天為主，糖糖今天來的野菜有青江菜、高麗菜、大白菜、紅蘿蔔、香菇、白蘿蔔、金針菇等

鍋物 - 松露金雞湯

鍋物的湯頭糖糖選了店家推薦的松露金雞湯，也是店裡頭的人氣招牌鍋物，一上桌就聞到濃濃的松露香氣撲鼻而來，雞湯甘醇好喝，每一口都伴隨著濃郁的松露香氣

手切冷藏涮涮 - 牛

鍋物附上的冷藏手切肉品可以選豬肉或牛肉，糖糖選的是牛肉，涮至約5分熟，肉質依舊呈現粉嫩色澤，口感軟嫩又多汁

小食 - 海苔生牛肉

這道海苔生牛肉的吃法，先將生牛肉鋪在米飯上頭，接著淋上金黃色蛋液，再包上帶有麻油香氣的海苔，直接一口塞進嘴裡，軟嫩的肉質配上滑嫩的蛋液，加上爽脆的海苔，口感相當豐富

小食 - 照燒豚小食

另外一道小食照燒豚小食，先將吐司放入烤網中，將吐司兩面烤至微微焦香，接著夾入沾裹蛋液的豬肉片，吐司烤過後相當脆口，裡頭的豬肉紮實不乾柴，鹹香十足

琉璃沙拉

絵馬別邸的琉璃沙拉有柚香、和風、胡麻及凱薩四種口味，糖糖點的是胡麻及凱薩，將醬汁倒入玻璃罐中，接著將沙拉與沙拉醬搖均勻，好吃又有趣味性，如果沙拉醬再多一些就更讚了

食事 - 麻油雞石鍋拌飯 +79元升級

食事的部分原本都是附上越光米飯，另外可以加價79元升級成石鍋拌飯，糖糖加價79元升級成麻油雞石鍋拌飯，份量是兩人份，一上桌就聞到迷人的麻油香氣飄香而來，裡頭採用軟嫩的雞腿肉，每一口都伴隨著濃濃的麻油香氣，底下還有糖糖最喜愛的硬脆鍋巴

奢華套餐中的牛肉包含美國Prime牛小排、日本A5和牛及榖飼牛舌

肉品 - 日本A5和牛

瞧瞧這日本A5和牛的油花是不是超級美，油花宛如大理石紋般細緻勻稱，烤至約五分熟，入口即化的軟嫩口感，加上在嘴裡爆開的鮮甜肉汁，香甜滋味讓人著迷不已

肉品 - 榖飼牛舌

這裡的穀飼牛舌會提供厚切跟薄切兩種，厚切牛舌採舌中的部位，口感紮實，Q脆又多汁

肉品 - 榖飼牛舌

薄切牛舌是採用舌尖的部位，口感依舊爽脆多汁，吃起來不會潤潤的，搭配蔥鹽享用風味更讚

肉品 - 美國Prime牛小排

美國Prime牛小排也有提供兩種不同切法，一種是片狀，另一種是切成塊狀像骰子牛那樣，牛小排有著豐富油花，片狀牛小排肉質鮮嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣，塊狀的牛小排吃起來比較有口感，一樣很juicy

秘藏韓式壺漬 - 蓑衣牛肋

這道秘藏韓式壺漬中的蓑衣牛肋糖糖也超推薦，將牛肋條放入壺中，以特製醬汁醃製入味，加上獨特刀工，讓醬汁更加入味，口感紮實，帶有濃郁的牛肉香氣，讓人越嚼越香，好吃

肉品 - 厚燒豚腹

套餐中的豬肉提供的是厚燒豚腹，是有醃製調味過，帶有厚度的豬五花，將兩面烤至金黃色澤，把豬五花的油脂給逼出來，外表帶點脆度，裡頭的肉質也相當紮實呢，單吃夠味，搭配生菜及泡菜享用更讚

肉品 - 鳥四味

一般外燒肉套餐的雞肉都是附上雞腿肉居多，絵馬別邸的雞肉也相當豐富，除了雞腿肉，還有雞佛、雞軟骨及雞松坂共四種部位

雞腿肉是帶皮雞腿肉串，將外皮烤至微焦香脆，裡頭的肉質更是嫩到不行，雞松坂是去骨雞脖子，口感爽脆又多汁，雞軟骨吃起來帶有脆度也很耐吃，雞佛烤過帶有獨特香氣，吃起來沒有腥味

海物 - 海の盛

絵馬別邸的海鮮有四種可以選擇，想要品項多樣化可以選擇海の盛或海の幸，一次可以吃到多種海鮮，海の盛裡頭包含草蝦、帆立貝、日本播磨生蠔、紋甲花枝及季節時蔬

海物 - 海の幸

另一個海の幸裡頭包含北寄貝、干貝、蛤蜊、紋甲花枝及季節時蔬

絵馬別邸的海鮮都非常新鮮，品項也非常多元化，不像一般燒肉套餐的海鮮只有蝦子跟干貝，這點超加分

隨餐附上的柚子醋，喝起來酸酸甜甜的，可以去油解膩，喝完可以再續杯

飲料 - 冷泡茶

絵馬別邸的冷泡茶好美，採用玻璃酒瓶裝，看起來超有質感，絵馬別邸的冷泡茶還不錯，入口清爽又回甘

甘物 - 焦糖烤布蕾

絵馬別邸的甜點也相當用心，雖然菜單上寫著焦糖烤布蕾，不過上桌時除了焦糖烤布蕾，旁邊還多了一個黑糖煉乳刨冰，焦糖烤布蕾口感綿密，帶有濃厚蛋香味，整體吃起來不會太甜膩，旁邊的刨冰因為加了黑糖及煉乳，整體吃起來會稍微甜了一些

甘物 - 芒果甘酪

另一道甜點芒果甘酪也是有附上刨冰的，這次刨冰口味是芒果煉乳刨冰，芒果甘酪有點像楊枝甘露的概念，裡頭添加了芒果西米露，底下是綿密的奶酪，甜度上也不會太過甜膩，吃完芒果甘酪還有芒果煉乳刨冰可以享用

台中人氣燒肉店再推一間，築間不只火鍋厲害，這間絵馬別邸也不錯，套餐最低只要1680元起，內容豐富多樣化，每一道餐點都可以感受到店家的用心，現在當月壽星來絵馬別邸還有招待美美的「水信玄餅」生日盤唷