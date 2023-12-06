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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居酒屋 多種鮭魚品項 必點鏊屋燒 林口居酒屋

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居酒屋 多種鮭魚品項 必點鏊屋燒 林口居酒屋

2023-12-06 14:31:46 foodtinne 人氣：313
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：119篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：鏊屋林口長庚店
phone09-6859-7139
place桃園市龜山區復興一路212巷13號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

呼叫鮭魚控🍣這家應該是我人生中吃過最多次的居酒屋🏮

身為蘆洲人不能沒吃過鏊屋的吧ＸＤ現在林口也能吃到！

餐點全無雷 我每次來必點鏊屋燒、焦糖鮭魚 真的好吃到流淚😭

店內裝潢彷彿置身日本居酒屋🇯🇵很適合週末來小酌一番🍻

目前在三重蘆洲、新莊、林口皆有分店 愛吃居酒屋這家必收藏🔥🔥🔥

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

鏊屋 串燒/壽司/酒場-林口長庚店位於桃園市龜山區復興一路212巷13號。

捷運近機捷A8長庚醫院站 搭乘大眾運輸非常方便！附近也算蠻好停車🚗

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

比起蘆洲店林口店座位環境直接升級一番 變得更寬敞更舒適～

木質調風格 充滿濃濃日本風情 彷彿置身在日本當地的居酒屋🏮

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

 

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

附上最新菜單 不定期會推出季節菜色🍴

壽司、生魚片、串燒、特色料理應有盡有～

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

📍焦糖👍🏻/醬燒/起司煙燻鮭魚💲110📍天使紅蝦刺身💲165

📍焦糖鮭魚、醬燒鮭魚、起司鮭魚💲150📍鮭魚刺身（大份）💲700

🔎有超多口味的鮭魚壽司 私心最愛焦糖鮭魚 外層有脆脆焦糖❤️

🔎鮭魚生魚片新鮮厚實 油脂分佈均勻 點大份 量很有誠意 超滿足😋

🔎起司系列的壽司也是必點 起司片炙燒過後鹹香夠味 有誰不愛

🔎天使紅蝦刺身一份共有三隻 肉質鮮甜軟嫩 喜歡吃蝦必點🦐

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

📍鏊屋燒💲130👍🏻👍🏻📍起司玉子燒💲110👍🏻

📍起司馬鈴薯💲130📍酒煮蛤蠣💲145👍🏻

🔎桌桌來必點的鏊屋燒 類似大阪燒 料多實在 等候時間較長～

🔎起司玉子燒擠滿起司醬下去炙燒有夠香 蛋的口感很軟Ｑ😍

🔎馬鈴薯超牽絲當開胃菜剛好💯酒蒸蛤蠣湯頭鮮甜 超暖胃🔥

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

📍雞皮👍🏻💲35📍四季豆串💲45

📍牛肉串、豬肉串、香菇👍🏻、洋蔥👍🏻💲55📍明太子雞肉串💲90

📍日式麻糬👍🏻💲65

🔎串物都烤得剛剛好 塗醬後有灑粉調味 鹹香唰嘴🙌🏻

🔎四季豆保有原本水份 香菇、洋蔥、雞皮我心目中榮登第一🏆

🔎麻糬口感軟Ｑ 淋上滿滿煉乳（還以為不用錢ＸＤ！

🔎最後灑滿花生粉點綴 當個飯後甜點再適合不過～

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

整體餐點不雷踩 手機點餐超方便～

不愧是吃過十幾次的愛店 終於有機會跟大家分享！！！

喜歡居酒屋可以收藏喔 快揪身邊朋友快來小酌一下🍻

附上店家資訊：

【鏊屋/串燒/壽司/酒場｜桃園龜山林口美食】充滿日式風情的居

⭕️鏊屋 串燒/壽司/酒場-林口長庚店

🏷桃園市龜山區復興一路212巷13號

☎️0968 597 139 (建議先訂位）

⏱17:00-01:00

🏠目前在三重、蘆洲、新莊、皆有分店～

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foodtinne

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跟著呋亭台北美食吃起來😤 帶女朋友吃美食追蹤我就對了 Foodtinne 象徵著 foodtime 兩個nn連在一起就變m 啦 話說小編不叫呋亭就零蛋很會喇咧喔🤪 🔺邀約注意我圖片為主·文字為輔^_^ 🔻追蹤我就不會困擾要帶另一半吃什麼了啦‼️
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